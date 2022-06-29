Зеленський зустрівся з британським бізнесменом Бренсоном. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з відомим британським бізнесменом Річардом Бренсоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Візит британського бізнесмена Річарда Бренсона до України – чергове нагадування, що світ і відомі люди продовжують нас підтримувати. Поспілкувалися про збереження уваги світу до війни в Україні, а також перспективи співпраці у післявоєнній відбудові. Річарде, дякую за теплі слова про наших людей і готовність допомагати!" - написав Зеленський
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