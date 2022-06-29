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Зеленський зустрівся з британським бізнесменом Бренсоном. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з відомим британським бізнесменом Річардом Бренсоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Візит британського бізнесмена Річарда Бренсона до України – чергове нагадування, що світ і відомі люди продовжують нас підтримувати. Поспілкувалися про збереження уваги світу до війни в Україні, а також перспективи співпраці у післявоєнній відбудові. Річарде, дякую за теплі слова про наших людей і готовність допомагати!" - написав Зеленський

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Автор: Роман Свиридович
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Така світла і розумна людина цей Бренсон. Захоплююсь ним як мегауспішним бізнесменом. Однак на фоні рашистських гнидників-мародері - дєрьмака і ze, він виглядає не у своїй тарілці.
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29.06.2022 21:20 Відповісти
А Петро був би у своїй тарільці ?
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29.06.2022 21:28 Відповісти
А що Петро працював на рашистів?!
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29.06.2022 21:46 Відповісти
Петро був на своєму місці, а от ЗЕбуїн це випадковий пасажир.
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29.06.2022 21:49 Відповісти
Бренсон тот еще авантюрист
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29.06.2022 21:30 Відповісти
Страждає на діслексію, не має вищої освіти і починав з продажу папуг однокласикам. Але дід у нього був значною фігурою, тому він вчився в приватній школі. Можна тільки захоплюватися його жагою до авантюр (в хорошому сенсі), i якщо порівнювати з ЗЕбілом, то клоуняра просто - авантюрист, дрібний злодюжка і державний зрадник, який вважає, що зможе відокремитися від зрадників в своїй )|(ОПі і стати "героєм". Перший президент, який буде сидіти за державну зраду - стане багатієм на мемуарах і сценаріях🤡💩
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29.06.2022 23:04 Відповісти
всегда догадывался что он из аристократии, а никакой не самородок self made man
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01.07.2022 11:13 Відповісти
Класссссс Крутоооооо
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29.06.2022 21:34 Відповісти
респект Бренсону !!!

чекаємо Маска !
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29.06.2022 22:55 Відповісти
 
 