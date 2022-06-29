Російська ракета влучає у п'ятиповерхівку в Миколаєві. ВIДЕО

З'явилось кадри того, як вранці 29 червня російські окупанти вдарили по Миколаєву, ракета влучила у п'ятиповерхівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Станом на 17:00 у м. Миколаїв внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку загинуло 5 осіб, постраждало 4 особи, підрозділами ДСНС врятовано 3 особи.

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