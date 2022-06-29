Російська ракета влучає у п'ятиповерхівку в Миколаєві. ВIДЕО
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З'явилось кадри того, як вранці 29 червня російські окупанти вдарили по Миколаєву, ракета влучила у п'ятиповерхівку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
Станом на 17:00 у м. Миколаїв внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку загинуло 5 осіб, постраждало 4 особи, підрозділами ДСНС врятовано 3 особи.
Топ коментарі
+34 Олександр Карін
показати весь коментар29.06.2022 21:47
+31 Andy S 89bd7d80
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+16 Alex Zverev 46d6768b
показати весь коментар29.06.2022 21:55
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Погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.
Пока соберут новое обсуждение ,озабоченность , уходят людские жизни.. Куйня дело..