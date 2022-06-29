УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
19090 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
19 868 12
Миколаїв (1338) ракети (2810)

Російська ракета влучає у п'ятиповерхівку в Миколаєві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З'явилось кадри того, як вранці 29 червня російські окупанти вдарили по Миколаєву, ракета влучила у п'ятиповерхівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Станом на 17:00 у м. Миколаїв внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку загинуло 5 осіб, постраждало 4 особи, підрозділами ДСНС врятовано 3 особи.

Також читайте: Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, є влучання у житлову багатоповерхівку, - мер Сєнкевич

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Така ракета повинна прилетіти у кожний кацапський барак на рассіі... ******** зайвохромосомні.
показати весь коментар
29.06.2022 21:47
+31
А почему никто не собирает средства на ликвидацию тех представителей русских военно-террористических сил, которые отдают приказы на удары по гражданским целям? Причем, уверен, миллионы украинцев скинулись бы на ликвидацию не только самих орков, но и их семей.
показати весь коментар
29.06.2022 21:41
+16
Что б это кацапьё посдыхало всё массово!
показати весь коментар
29.06.2022 21:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
краще б в кремль.. вові в чан
показати весь коментар
29.06.2022 21:32 Відповісти
А почему никто не собирает средства на ликвидацию тех представителей русских военно-террористических сил, которые отдают приказы на удары по гражданским целям? Причем, уверен, миллионы украинцев скинулись бы на ликвидацию не только самих орков, но и их семей.
показати весь коментар
29.06.2022 21:41 Відповісти
Я готов исполнять такие заказы
показати весь коментар
29.06.2022 21:58 Відповісти
Така ракета повинна прилетіти у кожний кацапський барак на рассіі... ******** зайвохромосомні.
показати весь коментар
29.06.2022 21:47 Відповісти
Что б это кацапьё посдыхало всё массово!
показати весь коментар
29.06.2022 21:55 Відповісти
Таваріщ хітрожопий, ти хотів сказати, українського(!) бука?
показати весь коментар
29.06.2022 22:52 Відповісти
ракета для бука це "земля-повітря" а не навпаки,по наземних цілях вона не б'є.
показати весь коментар
29.06.2022 23:25 Відповісти
О каких санкциях , пакетах , в данный момент речь? Путинская тварь наносит ракетные удары по жилым домам.. Как не прилет так уходят жизни .В первую очередь в первую.. Система противоракетной обороны находится в постоянной боевой готовности и функционирует полностью в автоматическом режиме, включая обнаружение баллистических целей как самостоятельно, так и по целеуказаниям системы предупреждения о ракетном нападении, тяжелых и легких ложных целей, ... О чем говорить. Где ?
Погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.
Пока соберут новое обсуждение ,озабоченность , уходят людские жизни.. Куйня дело..
показати весь коментар
29.06.2022 22:48 Відповісти
Адепти руzzкава мира, совкодрочери, путінососи, руzофіли - скажіть мені щось добре про москалів ( московитів, роzіян, руzzкіх)
показати весь коментар
29.06.2022 23:54 Відповісти
Кацапські ракети як прилітали так і прилітають, хабадні саботажники як блокували ракетобудування так і блокують. Віртуальну дійсність жидомасонських мас-медіа ретельно оберігають навіть від виникнення дискурсу про створення ракетної зброї.
показати весь коментар
30.06.2022 00:09 Відповісти
 
 