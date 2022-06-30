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гімн (93) діти (4406) Миколаїв (1338) поранення (2658)

"І покажем, що ми, браття, козацького роду!", - дівчинка, яку поранило у Миколаєві під час російського ракетного удару, співає гімн. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маленька мешканка Миколаєва, яка отримала травми внаслідок обстрілу російськими ракетами, співає гімн України під час медичних маніпуляцій в лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширюють в соцмережах.

Ця маленька українка з Миколаєва. Вона постраждала від вранішнього обстрілу міста російськими загарбниками. Дитині обробляють рани, а вона співає гімн своєї країни.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+107
Здоров"я і щасливого майбутнього україночці!
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29.06.2022 21:54
+81
Заради таких дівчаток і треба перемогти
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29.06.2022 21:58
+72
Золота ,хай живе довго і щасливо.
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29.06.2022 21:57
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Здоров"я і щасливого майбутнього україночці!
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29.06.2022 21:54 Відповісти
🙏🌹🇺🇦❤️
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29.06.2022 21:55 Відповісти
Золота ,хай живе довго і щасливо.
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29.06.2022 21:57 Відповісти
бідні діти, які в своєму житті ще нічого не бачили окрім війни 😰
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29.06.2022 21:57 Відповісти
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29.06.2022 21:58 Відповісти
Заради таких дівчаток і треба перемогти
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29.06.2022 21:58 Відповісти
Мусимо!
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29.06.2022 22:01 Відповісти
Детей чужих не бывает. Жизнь и борьба ради будущего украинских детей. Украинцы сломают хребет русским нацистам во имя достойного будущего наших детей. Они это заслужили.
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29.06.2022 21:59 Відповісти
До сліз!
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29.06.2022 22:00 Відповісти
😍
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29.06.2022 22:01 Відповісти
зря свиньи с украинцами связались,очень зря..
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29.06.2022 22:02 Відповісти
Це янголятко майбутнє української незламної нації...
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29.06.2022 22:03 Відповісти
Моя ти рибонько ,зірочка ,нехай все у тебе загоїться скоріше, дитинко!
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29.06.2022 22:03 Відповісти
*****, ты понимаешь что не в ту страну ты всунуло свою фашистскую морду и не тех ты собрался напугать
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29.06.2022 22:05 Відповісти
Это надо быть конченным пыней, что бы припереться в УКРАИНУ воевать с УКРАИНЦАМИ! Конечно, ботоксная крыса не служила в армии, а был сученков-стукаченком в универе, но хотя бы кто-то рассказал ему на ком держалась Советская Армия, кто составлял подавляющее большинство в сержантском и старшинском составе и большинство - в офицерском.

ПЫНЯ - КУМИР ДЕБИЛОВ!
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30.06.2022 12:51 Відповісти
Одужуй Сонечко...
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29.06.2022 22:08 Відповісти
Дякую тобі малесенька україночко. Дякую, це наше майбутнє, скорішого тобі одужання і реального миру, який прийде в Миколаїв з нашою перемогою і ганьба тим можновладцям, які все своє життя в Миколаєві зрощували і прославляли "русский мир", а коли прийшов "русский мир" то порозбігалися на захід України і в Європу, а такі патріоточки живуть в місті під обстрілами ракет "братів".
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29.06.2022 22:18 Відповісти
Щоб здох цей Путлер разом із своєю бездумною Думою, разом із своїм фашистським генералітетом, разом з усіма орками. Ви мізинчика цієї дівчинки не вартуєте. Це людина!
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29.06.2022 22:18 Відповісти
Укрпошта має випустити марку з цією дівчинкою. Хай її знає вісь світ! Хай весь світ знає в кого стріляє фашистська росія.
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29.06.2022 22:23 Відповісти
боялся не досмотрю...
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29.06.2022 22:27 Відповісти
Красуня

хай береже тебе Бог
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29.06.2022 22:30 Відповісти
Ні один кацап не вартий і мізинчика цієї дитинки! Здохніть тварюки !хто бажає поганого нашим діткам!
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29.06.2022 22:32 Відповісти
Смерть кацапським окупантам!
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29.06.2022 22:34 Відповісти
Кацапи, ви не варті і ногіточка цієї дівчинки.
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29.06.2022 22:34 Відповісти
Дитина від душі свідомо співає, а деякі очільники на офіційних заходах іпло кривлять під час гімну ніби ім в сраку кіл загнали, деяки мугикають з перекошиним іплом, ну і як з такими очільниками край боронити
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29.06.2022 22:40 Відповісти
Оця дівчинка, справді козацького роду.
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29.06.2022 22:48 Відповісти
Господи, янголятко ти наше. Боже, як ти допускаєш таке?
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29.06.2022 23:24 Відповісти
Вырастет, будет красивой Удачи ей!
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29.06.2022 23:42 Відповісти
Зворушливо до сліз
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30.06.2022 00:11 Відповісти
Милашная милаха🤩
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30.06.2022 00:32 Відповісти
до сліз. з самого ранку
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30.06.2022 05:52 Відповісти
Сейчас, не смотря на как бы каникулы, на оккупированных территориях рашисты заставляют родителей водить детей в школы - учить кацапский язык - кто отказывается - детей забирают и отправляют в кацапские интернаты. Больше оружия и валить рашистких тварей - нельзя таких Украиночек в оккупацию.
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30.06.2022 06:00 Відповісти
Янгол в чистому вигляді. Як де я ненаведжу мордор та його орків, які прийшли вбивати ось таких сонечок
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30.06.2022 07:55 Відповісти
Так вот кого боится Путлер.
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30.06.2022 09:19 Відповісти
ПИШАЮСЬ!
ЦЕ МОЯ УКРАЇНА!
ПОДЯКА БАТЬКАМ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.06.2022 10:01 Відповісти
Велика подяка батькам і педагогам, які працювали з дитинкою. Яка вона мала, а яка вже гарна, а яка розумна, а яка мила. Це наше майбутнє, це наша надія.
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30.06.2022 18:47 Відповісти
Спасибо, в первую очередь родителям этого ребенка за воспитание.
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30.06.2022 10:22 Відповісти
Щастя і здоров'я тобі, сонечко.
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30.06.2022 11:46 Відповісти
 
 