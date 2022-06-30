"І покажем, що ми, браття, козацького роду!", - дівчинка, яку поранило у Миколаєві під час російського ракетного удару, співає гімн. ВIДЕО
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Маленька мешканка Миколаєва, яка отримала травми внаслідок обстрілу російськими ракетами, співає гімн України під час медичних маніпуляцій в лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео поширюють в соцмережах.
Ця маленька українка з Миколаєва. Вона постраждала від вранішнього обстрілу міста російськими загарбниками. Дитині обробляють рани, а вона співає гімн своєї країни.
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