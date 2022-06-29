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Зеленський (17456) розвідка (3618) полонені (1943)

Дуже важлива новина. Вдячний Головному управлінню розвідки, - Зеленський про обмін полоненими. ВIДЕО

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Президент України виступив із традиційним зверненням до українців 29 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців і один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19. Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі". Я вдячний Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: На Батьківщину повернулись 144 українських захисники, зокрема 43 "азовці", - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Піарився про «евакуацію» а тепер піариться на «поверненні» (обміняні ГУР) , ні дня без «переможних» відосиків
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29.06.2022 23:08
+7
Обмен пленными - это хорошо . Но вос сейчас я прочитала статью Геннадия Корбана , в которой говорится об идиотских действиях кабинета министров , они опять запустили в действие систему прозорро . Он написал что начиная с 24 июня 2022 года Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТРО, строительством рубежей и повышением обороноспособности по следующим причинам:
По системе прозорро необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.
Моё мнение :
Я не думаю что это обыкновенная глупость, тут уши предательства торчат наружу. Такой кабинет министров заслуживает минимум отставки, а максимум судебного разбирательства.
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29.06.2022 23:13
+2
слава нашим героям !!!
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29.06.2022 23:04
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слава нашим героям !!!
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29.06.2022 23:04 Відповісти
Чмоню отдали! Мощное пополнение ДыНыРы
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29.06.2022 23:06 Відповісти
Піарився про «евакуацію» а тепер піариться на «поверненні» (обміняні ГУР) , ні дня без «переможних» відосиків
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29.06.2022 23:08 Відповісти
А чому відверто не кажуть, на кого і скількох поміняли?
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29.06.2022 23:09 Відповісти
Навіщо вам , кому треба той знає
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29.06.2022 23:11 Відповісти
Цікаво, хто диктує правила
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29.06.2022 23:13 Відповісти
Текст читайте, пліз ...
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29.06.2022 23:15 Відповісти
Читаю. І що? Там вказано, кого звільнили з нашого боку. Я питаю про терористів
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29.06.2022 23:18 Відповісти
Показывали, что Чмоня вернулся. Это раз. Там ещё группа орков стояла
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29.06.2022 23:21 Відповісти
Дякую
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29.06.2022 23:23 Відповісти
Обмен пленными - это хорошо . Но вос сейчас я прочитала статью Геннадия Корбана , в которой говорится об идиотских действиях кабинета министров , они опять запустили в действие систему прозорро . Он написал что начиная с 24 июня 2022 года Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТРО, строительством рубежей и повышением обороноспособности по следующим причинам:
По системе прозорро необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.
Моё мнение :
Я не думаю что это обыкновенная глупость, тут уши предательства торчат наружу. Такой кабинет министров заслуживает минимум отставки, а максимум судебного разбирательства.
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29.06.2022 23:13 Відповісти
Закон про закупівлі адаптували під військовий час ??
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29.06.2022 23:19 Відповісти
Hi
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30.06.2022 00:15 Відповісти
Sto azovcev vernuli eto xoroso
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29.06.2022 23:15 Відповісти
ГУР і Буданова відмазує ?
При чому ГУР до обмінів ? Так, участь має бути, приховано. Чому їх зробили головними за обмін ?
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29.06.2022 23:17 Відповісти
Обмен пленными - это прекрасно . Но вот сейчас прочитала статью Геннадия Корбана в которой он говорит что : 24 июня 2022 года Кабинет Министров принял постановление # 723 которым вернул все закупки в систему прозорро. А это означает что необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.
Это означает что начиная с 24 июня 2022 года Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТРО, строительством рубежей и повышением обороноспособности .
Это не кабинет министров а сборище дураков и предателей , такой кабинет министров заслуживает минимум увольненения а максимум судебного разбирательства.
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29.06.2022 23:18 Відповісти
чому на цензорі майже всі критики України мають свіжий акаунт?
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29.06.2022 23:49 Відповісти
А чому ви вирішили, що я критикую Україну? Я критикую ідіотів у Кабінеті Міністрів чи зрадників. І так, я відкрила аакаунт цього року, він ще не смердить як у деяких.
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30.06.2022 00:18 Відповісти
140 на 140. с обоих сторон все тяжело раненые, многие с ампутированными конечностями. в плену большинство бы не выжили.
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29.06.2022 23:48 Відповісти
летчик мать которго живет в Кременчуге обменялся назад к оркам...
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30.06.2022 00:04 Відповісти
 
 