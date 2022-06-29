Дуже важлива новина. Вдячний Головному управлінню розвідки, - Зеленський про обмін полоненими. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України виступив із традиційним зверненням до українців 29 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців і один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19. Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі". Я вдячний Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку".
Топ коментарі
+7 Ірландія
показати весь коментар29.06.2022 23:08
+7 Olena Lynch
показати весь коментар29.06.2022 23:13
+2 Валерий Викторович 053e9aad
показати весь коментар29.06.2022 23:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
По системе прозорро необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.
Моё мнение :
Я не думаю что это обыкновенная глупость, тут уши предательства торчат наружу. Такой кабинет министров заслуживает минимум отставки, а максимум судебного разбирательства.
При чому ГУР до обмінів ? Так, участь має бути, приховано. Чому їх зробили головними за обмін ?
Это означает что начиная с 24 июня 2022 года Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТРО, строительством рубежей и повышением обороноспособности .
Это не кабинет министров а сборище дураков и предателей , такой кабинет министров заслуживает минимум увольненения а максимум судебного разбирательства.