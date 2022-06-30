"Нема там ніякого теракту", - Путін про обстріл ТЦ в Кременчуці. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін заявив, що не вважає терактом влучення російської ракети до ТЦ "Амстор", де загинуло понад 20 людей, десятки поранених і безвісти зниклих. За його словами, армія РФ не стріляє по цивільних об'єктах, а їхня "високоточна зброя" досягає цілей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські джерела.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Немає там ніякого теракту. Я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це, з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку загалом у житлових кварталах, ще десь. Просто так "по полях" у нас ніхто не стріляє.

Як правило, це робиться в результаті розвіданих цілей. Впевнений, що у цьому випадку все те ж саме. Ну, ховають техніку, особливо західну, у всякі ангари, ринки, заводи, в цехах, де техніку ремонтують, упорядковують.

По жодним цивільним об'єктам російська армія ударів не завдає. Немає необхідності. У нас є всі можливості для того, щоб визначити, де знаходиться і за наявності сучасної високоточної зброї великої дальності, досягати цих цілей".

Також читайте: Папа Римський назвав обстріл ТЦ у Кременчуку варварською атакою

Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. На 22-40 27 червня було відомо про 15 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із ззаявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.