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"Ни с того ни с сего нас окружили и как дали п#здов. Там раненых, погибших - п#здец!", - мобілізований з "ДНР" розповів дружині про розгром в бою із ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни вщент розбили підрозділ, сформований окупантами з мобілізованих у Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це стало відомо з перехопленої розмови одного з терористів "ДНР" зі своєю дружиною. Він розповідає, що його підрозділ зазнав значних втрат. Смертельного поранення зазнав і російський командир терористів.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+58
Действительно ..
НИ С ТОГО НИ С СЕГО...
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30.06.2022 10:09
+35
Помилка. Він не був, а став хорошим. Якось так.
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30.06.2022 10:07
+34
В єтот день с іголачкі я адєт, мнє сягодня 30 лет!
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30.06.2022 10:04
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В єтот день с іголачкі я адєт, мнє сягодня 30 лет!
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30.06.2022 10:04 Відповісти
В макинтош деревянный одет.
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30.06.2022 10:53 Відповісти
Помилка. Він не був, а став хорошим. Якось так.
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30.06.2022 10:07 Відповісти
Стал хорошим потому, что есть такая пословица, проверенная веками : хороший кацап - это дохлый кацап.
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30.06.2022 10:36 Відповісти
Действительно ..
НИ С ТОГО НИ С СЕГО...
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30.06.2022 10:09 Відповісти
Ага, и незачто....
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30.06.2022 10:29 Відповісти
Да сами пристрелили своего комбата, чтобы никому не смог что то сказать, и сбежали.
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30.06.2022 10:27 Відповісти
Зважаючи на зміст бесіди, якась сімейка ЛДНРівських зрадників.
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30.06.2022 10:29 Відповісти
дамбаский диалект рускава языка
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30.06.2022 13:10 Відповісти
Прікрасноє!
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30.06.2022 10:30 Відповісти
"комбат наш российский, не довезли, *****...Атласа. хороший парень был" - от і чудово! Земля йому скловатою!
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30.06.2022 10:33 Відповісти
И хорошего здоровья))
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30.06.2022 10:51 Відповісти
Так а шо там с Лондоном, как кукарекал Захерченко? А Берлин уже прошли, сепарюги обосранные?
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30.06.2022 10:33 Відповісти
Че такое, получили ***** и больше не хотят воевать? А как марадерить так первые в очереди
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30.06.2022 10:37 Відповісти
получили *****
****
Нада соблюдать авторскіє патєнти руцкой рєчі. Нє "пізди", а "піздов"! Ето же вєсьма очєнь і очєнь бальшая разніца. )))
Во множественном чіслє, однако. Вот такой вот кунштюк!
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30.06.2022 17:47 Відповісти
Вот такие разговоры кацапов или даунбассеров поднимают настроение на весь день.
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30.06.2022 10:37 Відповісти
.ОРДЛОвцы,это.пля,вам не из-за спины своих гражданских земляков стрелять,как вы делали в 14 году из жилых кварталов Донецка,Макеевки и др.городов ,прикрываясь детьми и жёнами и зная,что ВСУ не на каждую такую подлянку ответят.....А тут всё светленько и ясненько,кто сильнее и кто кому больше за 8 лет "насолил".,за что и ОТВЕТИТ ПОЛНОКРОВНО..
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30.06.2022 10:39 Відповісти
Атлас лучший!
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30.06.2022 10:52 Відповісти
а кажуть, немає хороших росскіх
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30.06.2022 10:57 Відповісти
Я би сказав атлас віджмурений .
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30.06.2022 11:42 Відповісти
Черговий алко воїн Бомбасу який кормив всю Україну своєю вугільною Швейцарієй
Краще цим конченим тікати у Сибір коли Донбас буде звільняти Україна.
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30.06.2022 10:55 Відповісти
Ахахах предатель шваль дамбаская в следущий раз твоя очередь сдохнуть
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30.06.2022 10:59 Відповісти
тю, дырявые асвабадители еще не в Лондоне? а шо случилось?
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30.06.2022 11:09 Відповісти
Шо то пашло нє так...
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30.06.2022 11:49 Відповісти
Курощупа нет... Нет Сашка-алкашка - только он знал дорогу до Лондона....
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30.06.2022 12:35 Відповісти
Смерть рашистським оркам і зрадникам України!
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30.06.2022 11:57 Відповісти
..Они зашли, по тихой грусти окружили, и как дали ******...

А кацап романтик и литератор . Прям поэт!
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30.06.2022 12:01 Відповісти
Атлична!!!
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30.06.2022 12:01 Відповісти
Каким хреном была занята ее жопа в 2014 году, когда она не смогла почувствовать чем закончатся стоны "Путин введи..."?
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30.06.2022 12:34 Відповісти
Та це вже по другому колу про цього Атласа запускають...
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30.06.2022 12:37 Відповісти
Вот про копыта это животное очень верно подметило.
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30.06.2022 12:44 Відповісти
Атлас заслужено добився...на концерт до кобздона.
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30.06.2022 13:04 Відповісти
тож було це вже. день два тому
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30.06.2022 13:57 Відповісти
Не дуже сумна пісенька про те , як комбат став ну дуже "хАрошім рузькім" !
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30.06.2022 14:09 Відповісти
"бунтующие шахтёры" видимо считали,что россия-сильная страна и задавит Украину в военном противостоянии и поэтому массово поддержали приход ИЗ РОССИИ "русского мира" в 14 году на территорию УКРАИНЫ.По принципу-"с кем сила,с тем и я".Они хотели жить в россии.считая.что их присоединят как Крым,но не желая сами перезжать в россию,потому как знают.что жить там плохо и бедно..То тесть,они захотели из части Украины сделать кусок россии..Теперь же карты открылись полностью и вскрылось,что россия- не такая сильная,как сама себя представляла для мира и единственное.чем может воевать-множеством ракет.Но даже самые большие запасы истощаются..Теперь видят эти "бунтующие шахтёры".что их пользуют просто как пушечное мясо,ни капли не беспокоясь за их безопасность.Теперь эти "шахтёры" прозрели- россия никогда не считала их свомии даже за предательство и по большому счёту эти "буйные шахтёры" им тоже не нужны,как и их ОРДЛО в составе россии.Цель была запхнуть этот ОРДЛОвский анклав в Украину в качестве своего анклава.Цель не удалась. Дальше пошла большая импровизация кремлёвского недомерка с его больными фантазиями в которых нет места заботе о русскоязычных гражданах Украины,которых "россия пришла спасать"..Теперь пусть получат то.что заслужили и распишутся в получении своими бестолковыми жертвами..
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30.06.2022 15:32 Відповісти
Їх знищили характерники, але матюкливе бидло не знає хто це.
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30.06.2022 17:35 Відповісти
жопой гана чувстовала
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01.07.2022 00:00 Відповісти
"еле капыта унесли" ,надеюсь, все эти капытные не будут больше водиться в Украине!!! Смерть рашистским оккупантам и их **************! Слава ВСУ!!!
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25.09.2022 22:17 Відповісти
 
 