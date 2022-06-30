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війна (56544) Кременчук (218) обстріл (21130) СБУ (10042)

Ракети випустили з Курської області: СБУ встановила обставини запуску ракет по ТРЦ у Кременчуці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України збирає численні докази, які підтверджують, що окупанти свідомо вчинили кривавий воєнний злочин у Кременчуці. Про це заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ.

Дані СБУ свідчать, що запуск ракет типу "Х-22" здійснено зі стратегічних бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області РФ.

"На відео, котре зафіксувало момент ракетного удару, чітко видно, що окупанти влучили саме у цивільні об’єкти, зокрема у ТЦ. Про це свідчать кадри з камер спостереження всередині торгового центру та навколо нього – там перебувало багато відвідувачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нема там ніякого теракту", - Путін про обстріл ТЦ в Кременчуці. ВIДЕО

Також супутникові знімки дозволять подивитись на Кременчук до та після обстрілу. Більш того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на парковці ТЦ у різний проміжок часу. Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити", - йдеться у повідомленні.

Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то жодних складів із військовою технікою там не було. Насправді підприємство займалось виробництвом асфальтозмішувальних установок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники розібрали 75% завалів ТРЦ у Кременчуці: Виявлено 8 фрагментів людських тіл. ФОТОрепортаж

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", – додав Іван Баканов.

Нагадаємо, що СБУ 27 червня розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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Топ коментарі
+15
чучело ти подоляківське, за порошенка підготували повністю ракетні програми, треба було тільки реалізувати, але зекоманда їх похерила. якби ти зареєструвався на цьому сайті хоча б вчора, ти б про це знав. а може ти й знав, але подоляківські 3 грн за комент тобі важливіші. ганьба тобі.
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30.06.2022 10:45
+9
потому что число Ту нужно уменьшать
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30.06.2022 10:12
+5
Почему за восемь лет не были созданы украинские ракеты?! Да за все тридцать лет! Чем занимались руководители Украины?! Ведь никакой армии толком не было! Неужели опыт нашего Карабаха ничему не научил? Просто удивительно...
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30.06.2022 10:40
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потому что число Ту нужно уменьшать
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30.06.2022 10:12 Відповісти
Число ту да, но лучше уменьшать число летчиков и террористов.
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30.06.2022 10:23 Відповісти
Налётчики, видели фильм "Непрощенный" - бойтесь, за вами идут отцы убитых вами детей.
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30.06.2022 10:36 Відповісти
Почему за восемь лет не были созданы украинские ракеты?! Да за все тридцать лет! Чем занимались руководители Украины?! Ведь никакой армии толком не было! Неужели опыт нашего Карабаха ничему не научил? Просто удивительно...
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30.06.2022 10:40 Відповісти
чучело ти подоляківське, за порошенка підготували повністю ракетні програми, треба було тільки реалізувати, але зекоманда їх похерила. якби ти зареєструвався на цьому сайті хоча б вчора, ти б про це знав. а може ти й знав, але подоляківські 3 грн за комент тобі важливіші. ганьба тобі.
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30.06.2022 10:45 Відповісти
виявляється: Х-22 - ракети, що наводяться на саму радіоконтрастну ціль. Бо очевидно задумувалися, як проти корабельні. Там легко вивити самий більший корабель серед конвою і вдарити по ньому. Чому теплиці? може блищали сильно? Чому ТЦ? обшитий металевим сайтингом?
Якби цілили в Крюковський міст, то не попали в лодочні причали. Бо міст - доволі велика металева конструкція.
Виходить рашисти використовують ракетну зброю не за призначенням. І як вони збираються воювати з флотом НАТО, коли вистріляють всі ракети по мирному населенню?
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30.06.2022 11:04 Відповісти
Радіолокаційна система наведення цих ракет настільки примітивна, що може захопити на фоні землі лише об'єкт типу "окремі промислові споруди". Тобто навіть у СРСР розуміли, що реальна ефективність Х-22 для удару по містах, з військової точки зору, близько нульова. Про це добре знають і самі пілоти Ту-22М3, які здійснюють ці пуски. Відповідно до алгоритмів використання ракети, оператор має побачити за допомогою радіолокаційної станції Ту-22М3 та радіолокаційної головки самонаведення ракети Х-22 наземні об'єкти, ідентифікувати їх, визначити саму ціль та захопити її. Вже на цій стадії можливі критичні помилки в ідентифікації цілі, які помножуються на малу розділову здатність радіолокаційних систем зібрані на технологічній базі 60-х років. Більше того, судячи з усього, Х-22 може і перезахопити більш помітну ціль і перенавестись на інші об'єкти.

Про недосконалість системи наведення говорить той факт, що штатною кількістю Х-22 для знищення типової надводної цілі "авіаносець" є дев'ять одиниць. А у часи СРСР для відпрацювання атак по наземних цілях використовували полігон у астраханські пустелі де були побудовані окремі чіткі радіоконтрастні мішені. Все це разом вже на стадії доктрини використання Х-22 у випадку війни передбачало її використання з ядерними ************. Тобто, у радянському стилі, радіус кругового відхилення компенсувався радіусом гарантованого ураження.
Якщо використовувалась інерціальна система наведенння, то кругове ймовірне відхилення ракети з такою пасивною системою наведення при стрільбі по площах складає до 5 км.
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30.06.2022 11:26 Відповісти
очень много текста ---- а суть в том что ракеты х22 пг ..точечные.. и х22 пси . площадные . должны были использоваться в ядерном варианте . а там километр туда сюда роли не играет . поэтому штурмана - выродка который попал в ТРЦ ***** наградит орденом
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30.06.2022 17:31 Відповісти
я думал из базы под винницей прям из дота бендеры..понятно шо скурска...
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30.06.2022 12:28 Відповісти
А какие самолеты и ракеты отдал Кучма?
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30.06.2022 12:47 Відповісти
Значит Курская область должна получить ответку, по военным оъектам или объектам инфраструктуры!
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30.06.2022 13:10 Відповісти
Военные объекты курска и области
https://armius.ru/goroda/kursk-i-kurskaya-oblast

448-я ракетная бригада

в/ч 35535

305502, Курская область, Курский р-н, пос. Маршала Жукова, 12 9К79-1 «Точка», в/ч 35535

8(4712)70-19-25

53 зрбр ПВО СВ «Бук,»

в/ч 32406

305502, Курская область, Курский р-Н, пос. Маршала Жукова, в/ч 32406

8(910)31-94-534, 8(4712)72-05-35

27-я отдельная бригада РХБЗ

в/ч 11262

305016, г. Курск-16, ул. Дзержинского, 92, в/ч 11262

8(4712)52-97-07

564 об РХБЗ

в/ч 33464

305000, г.Курск, в/ч 33464

189 об РХР

в/ч 18927

305000, г.Курск, в/ч 18927

4-й обаэп

в/ч 23413

305000, г.Курск, в/ч 23413

-

364-й об РХР

в/ч 33111

305000, г.Курск, в/ч 33111

16-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы

в/ч 64055

305029, г. Курск-29, ул. Карла Маркса, 67/1, в/ч 64055

8(4712)53-00-55

163-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы

в/ч 61458

305029, г.Курск, ул.Карла Маркса, 67/1

8(4712)33-00-55

164-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы

в/ч 41063

305000, г.Курск, в/ч 41063

165-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы

в/ч 84694

305502,Курская обл., Курский р-н, пос.Маршала Жукова, в/ч 84694

172-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы

в/ч 84713

305502, Курская обл., Курский р-н, пос.Маршала Жукова, в/ч 84713
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30.06.2022 13:16 Відповісти
Поки ми не будемо відповідати адекватно,діла не буде.
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30.06.2022 15:04 Відповісти
нагребний б.(екскагебіста, ексчлен КПРС) та його родичі, однак, наполягають, що бомбардування повинні подобатись потерпілим
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30.06.2022 16:15 Відповісти
Не разводьте срач, а будьте пильними і реагуйте на попередження про ракетну небезпеку.Війна не скінчилась....
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02.07.2022 05:49 Відповісти
 
 