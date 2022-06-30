Ракети випустили з Курської області: СБУ встановила обставини запуску ракет по ТРЦ у Кременчуці. ВIДЕО

Служба безпеки України збирає численні докази, які підтверджують, що окупанти свідомо вчинили кривавий воєнний злочин у Кременчуці. Про це заявив Голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ.

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Дані СБУ свідчать, що запуск ракет типу "Х-22" здійснено зі стратегічних бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області РФ.

"На відео, котре зафіксувало момент ракетного удару, чітко видно, що окупанти влучили саме у цивільні об’єкти, зокрема у ТЦ. Про це свідчать кадри з камер спостереження всередині торгового центру та навколо нього – там перебувало багато відвідувачів.

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Також супутникові знімки дозволять подивитись на Кременчук до та після обстрілу. Більш того – є можливість навіть порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на парковці ТЦ у різний проміжок часу. Тобто будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити", - йдеться у повідомленні.

Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то жодних складів із військовою технікою там не було. Насправді підприємство займалось виробництвом асфальтозмішувальних установок.

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"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", – додав Іван Баканов.

Нагадаємо, що СБУ 27 червня розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).