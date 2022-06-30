Снайпер ССО знищує групу російських окупантів. ВIДЕО

Снайпер ССО України ліквідував групу російських солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео реальної роботи снайпера ССО України продемонстрували у ГУР МО України.

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"Ці унікальні кадри були зняті нашими воїнами на одному із напрямків, де працюють Сили спеціальних операцій. На відео видно, що російські солдати, не підозрюючи, що кілька наступних секунд стануть для них останніми, вільно пересувалися по незахищеній місцевості. Росіяни самі вийшли назустріч кулям, вчасно і влучно випущеним по них снайпером ССО України", - йдеться у повідомленні.

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