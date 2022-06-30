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Снайпер ССО знищує групу російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Снайпер ССО України ліквідував групу російських солдатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео реальної роботи снайпера ССО України продемонстрували у ГУР МО України.
"Ці унікальні кадри були зняті нашими воїнами на одному із напрямків, де працюють Сили спеціальних операцій. На відео видно, що російські солдати, не підозрюючи, що кілька наступних секунд стануть для них останніми, вільно пересувалися по незахищеній місцевості. Росіяни самі вийшли назустріч кулям, вчасно і влучно випущеним по них снайпером ССО України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+41 Alex Tiger
показати весь коментар30.06.2022 10:41
+29 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар30.06.2022 10:51
+22 Дмитро Піталов
показати весь коментар30.06.2022 10:49
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Будь ласка, зачекайте...
Пересмотрел видео: он там непрерывно по одному валил всю группу.
Вполне возможно что если не завалил всех, то большинство ранены...
Резюме: заради знищення одного окупанта такий ризик не вартий. Краще все ретельно спланувати і перестріляти її всіх, ніж так нераціонально витрачати боєкомплект та видавати свою позицію.
навіть ноги розім'яти