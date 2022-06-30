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Снайпер ССО знищує групу російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Снайпер ССО України ліквідував групу російських солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео реальної роботи снайпера ССО України продемонстрували у ГУР МО України.

"Ці унікальні кадри були зняті нашими воїнами на одному із напрямків, де працюють Сили спеціальних операцій. На відео видно, що російські солдати, не підозрюючи, що кілька наступних секунд стануть для них останніми, вільно пересувалися по незахищеній місцевості. Росіяни самі вийшли назустріч кулям, вчасно і влучно випущеним по них снайпером ССО України", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+41
Снайпер знал, что хороший кацап - это дохлый кацап, и он превратил тупое лапотное быдло в хороших людей.
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30.06.2022 10:41
+29
Нехай Бог допомагає у цій добрій справі!
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30.06.2022 10:51
+22
мінімум трьох завалив! Уважно дивись відео!
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30.06.2022 10:49
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Снайпер знал, что хороший кацап - это дохлый кацап, и он превратил тупое лапотное быдло в хороших людей.
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30.06.2022 10:41 Відповісти
Одного застрелил👎Позиция была супер, можно было бы и троих успеть☠
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30.06.2022 10:41 Відповісти
второй это засветка позиции...
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30.06.2022 10:44 Відповісти
Більше.
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30.06.2022 10:48 Відповісти
мінімум трьох завалив! Уважно дивись відео!
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30.06.2022 10:49 Відповісти
Я нарахував мінімум 7 вистрілів.
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30.06.2022 10:57 Відповісти
"вистрілі" у тебе з дупи, а то були пострiли
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30.06.2022 14:52 Відповісти
Видно же что стрелял несколько раз. Минимум 3-4 убил или ранил. А если с 12,7 стрелял то там вообще каша
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30.06.2022 10:56 Відповісти
Сначала и я так подумал.
Пересмотрел видео: он там непрерывно по одному валил всю группу.
Вполне возможно что если не завалил всех, то большинство ранены...
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30.06.2022 11:42 Відповісти
Одного ліквідував, а не групу.
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30.06.2022 10:48 Відповісти
Там такий патрон, що може і трьох прошив.
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30.06.2022 10:55 Відповісти
Нехай Бог допомагає у цій добрій справі!
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30.06.2022 10:51 Відповісти
Як на мене, не дуже вдало. По-перше, їх було багато. Після пострілу всі порозбігалися або залягли. І на цьому ефект раптовості зник. Сам же ж снайпер видав своє місцерозташування, через що йому треба було негайно переходити на іншу позицію. Звісно, якщо оптика гарна, а гвинтівка далекобійна, то це не проблема. Можна й далі сидіти у тій самій засідці. Але, як вже зазначено вище, ефекта ратовості вже не буде. Тут треба було діяти хитріше: відстрілювати тих, хто відстав, відволікати, заманювати і т.д. А такі прямолінійні дії як у відео до знищення всієї групи не призведуть, та ще й поставялть під загрозу життя самого снайпера.

Резюме: заради знищення одного окупанта такий ризик не вартий. Краще все ретельно спланувати і перестріляти її всіх, ніж так нераціонально витрачати боєкомплект та видавати свою позицію.
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30.06.2022 11:14 Відповісти
Звуков выстрела они не слышали, саундмодератор - это очевидно, поэтому после первого упавшего начали бежать строго по линии огня, что облегчило дальнейшую задачу снайперу - он просто непрерывно нажимал на курок. С большой долей вероятности была работа парой, что и привело к уничтожению практически всей группы пацаков, без какого-либо возможного огневого воздействия с их стороны. Уверен, что пара спокойно сменила свою позицию, потому что оставшимся в живых и раненым кацапам совершенно очевидно было уже не до выявления позиции снайпера. Они так и не поняли, с какого направления по ним вели огонь. У Золкина вы можете посмотреть на сотню таких "подготовленных" *********, которым посчастливилось остаться в живых.
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30.06.2022 12:08 Відповісти
Можете сказати, коли саме відьувалися постріли? Згідно хронометражу відео. І ще - покажіть трупи, будь ласка. Після того, як група вийшла з кадру, жодного тіла не землі не видно.
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30.06.2022 12:30 Відповісти
дуже розлогий переклад кацапського "какіє ваші доказатєльства".
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30.06.2022 15:12 Відповісти
Они поначалу не поняли, что произошло. Подумали, что первый сознание просто потерял. И побежали ему на помощь. И тут снайпер расстреливал их как в тире. Он там много намолотил. Может 2-3 человека в живых осталось.
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30.06.2022 11:35 Відповісти
Дивився б і дибився, як нашу планету звільняють від нечісті. Слава ВСУ України!
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30.06.2022 11:51 Відповісти
7 пострілів, мін троє лаптів на концерті......раненинх, якщо 12,7 калібр то в гівно.....
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30.06.2022 11:52 Відповісти
Рашистів тут лише смерть чекає
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30.06.2022 11:53 Відповісти
Щось якось дуже довго любувався рашистами цей снайпер. Взагалі, дочекався звуження сектору обстрілу (там перед прицілом якийсь стовп чи стовбур дерева виник), щось якось непрофесійно...
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30.06.2022 12:12 Відповісти
не пробовали устроиться инструктором снайперов на удалёнке?
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30.06.2022 15:39 Відповісти
Ну як же ж так , орки так тучненько йшли , а наш снайпер не дав ім
навіть ноги розім'яти
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30.06.2022 12:36 Відповісти
Лютый снайперюга! 💢 Наш хлопец!
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30.06.2022 12:40 Відповісти
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30.06.2022 12:55 Відповісти
Декацапізація цивілізації.
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30.06.2022 14:50 Відповісти
 
 