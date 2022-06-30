"Вы Homo Sapiens?", - "Нет. Я - русский", - розмова з росіянином в соцмережі. ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент розмови з громадянином РФ, на якому він відповідає на питання чи відноситься він до числа представників виду Homo Sapiens (Людина розумна).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин здивував співбесідника своєю відповіддю.

"Вы Homo Sapiens?" - запитали росіянина. "Нет. Я - русский", - відповів той.

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