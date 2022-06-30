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"Вы Homo Sapiens?", - "Нет. Я - русский", - розмова з росіянином в соцмережі. ВIДЕО
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В мережі опублікований фрагмент розмови з громадянином РФ, на якому він відповідає на питання чи відноситься він до числа представників виду Homo Sapiens (Людина розумна).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин здивував співбесідника своєю відповіддю.
"Вы Homo Sapiens?" - запитали росіянина. "Нет. Я - русский", - відповів той.
Топ коментарі
+48 Alex Rengen
показати весь коментар30.06.2022 10:56
+43 HartmannEri
показати весь коментар30.06.2022 10:57
+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар30.06.2022 10:56
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- "Нет я президент росии"
Что за фигня?
Тут не исследованный вид существ на 1/9 части суши хрен знает сколько существует.
А у вас ни черта он не исследован!
Приклад зворотньої еволюції і чим далі, тим гірше.
Повна моральна деградація.
Рашисты не в счёт .
Подсемейство Понгины (Ponginae)орангутаны (Pongo)
итого это Pongo erectus
Певно, воно таке тупе, що й збрехати не годне.
А це подерло на хом'ячків. Іржу басом, немов слін.
(Добре, що каву допив перед цією новиною, бо довелося б купувати нову клавіатуру).
Он просто сказал правду.
Питання зайве й риторичне !
І тут заплакав Бог!
Нагадався доволі давній жарт:
Дякую Богові, що я - не москаль. Дякуйте, москалі, що я - не Бог!