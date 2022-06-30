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Зрадник-нардеп Ковальов після підриву його авто: Проти мене вчинили диверсію українські спецслужби. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Екснардеп Олексій Ковальов, який перейшов на бік Росії, розповів, що продовжить виконувати свої "функціональні обов'язки".

Відео з лікарні оприлюднили пропагандисти з РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Колишній парламентар вважає, що проти нього було вчинено диверсію спецслужбами України.

Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.

Пізніше стало відомо, що автомобіль зрадника-нардепа підірвали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені пропонували за $300 тис. стати нардепом від "СН", я відмовив, пройшов Ковальов. Він не сказав "нє" ані шахраям, ані окупантам, - журналіст Кухарчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Там половина "слуг" така сама як цей колаборант!
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30.06.2022 11:05
+34
Нічого, наступний раз буде вдалим
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30.06.2022 11:09
+30
Мажь лоб зеленкой, придурок!
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30.06.2022 11:05
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Там половина "слуг" така сама як цей колаборант!
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30.06.2022 11:05 Відповісти
Он СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЕТ ‼️☠️🤢💩СДОХНИШЬ ГНИДА ОТ РУК СВОХ БЫВШИХ ОДНОПАРТИЙЦЕВ‼️🔥💥🔥💥🔥
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30.06.2022 12:44 Відповісти
Мажь лоб зеленкой, придурок!
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30.06.2022 11:05 Відповісти
Дебил!

Это ты сделал диверсию против Украины!
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30.06.2022 11:07 Відповісти
Падло ватне
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30.06.2022 11:08 Відповісти
Нічого, наступний раз буде вдалим
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30.06.2022 11:09 Відповісти
если бы наши спецслужбы это сделали, оно бы немножко в другой посуде лежало. фантазер херов
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30.06.2022 11:12 Відповісти
Справу незавершено. Ще смердить
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30.06.2022 11:14 Відповісти
Канешна, "слуга наріда"! Ти продовжиш виконувати свої обов'язки! І оскільуи ти таки писягу, яку давав народу (не наріду) України не посто порушив, а розтоптав, то обов'язки твої звузилися до одного - понести покарання. Оскільки ти знаєш надто багато про оточення Зєлєнского і про нього самого, то покаранням тобі швидше за все буде смерть від СБУ Баканова. До мкюуду дожити тобі не дадуть. 🤔 Хіба що є варіант, що ти рвеш на Захід і там здпєшся американським спецслужбам, яким зливпєш все, шо знаєш, чув і бачив.
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30.06.2022 11:14 Відповісти
На следующих выборах в Раду вновь по спискам Слуг народа пойдёт?
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30.06.2022 11:14 Відповісти
ну да. Избиратели-то те же, тем более у уставших ат вайны больше шансов выжить до следующих выборов.
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30.06.2022 12:26 Відповісти
І знищать тебе українські спецслужби. Не сумнівайся.
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30.06.2022 11:16 Відповісти
Пацан - глупый, выводы не сделал. Следущий репортаж с канцелярии Апостола Петра.
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30.06.2022 11:17 Відповісти
Звідти репортажів не буває. Хіба що спіритичні.
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30.06.2022 11:45 Відповісти
Воно вже здохло тільки ще цього не усвідомило-бо дурне...
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30.06.2022 11:17 Відповісти
Наивный! Ещё как дождёмся и в скором времени
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30.06.2022 11:18 Відповісти
Добре але мало. Наступного разу заслужена нагорода знайде "героя".
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30.06.2022 11:20 Відповісти
І що? Щось не так?
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30.06.2022 11:21 Відповісти
а чого він "колишній парламентар"?
Він - досі діючий! Його не позбавили статусу нардепа; і заяви він (хоча би як той Ківа) він не писав...

Так що слід його іменувати не інакше як "народний депутат з фракції Слуга уроду".
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30.06.2022 11:22 Відповісти
Запах испуга присутствовал во время победного спича этой твари.
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30.06.2022 11:27 Відповісти
Тебе курва "доб'є" українська медсестра

Чекай квиток до кАбзона
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30.06.2022 11:28 Відповісти
У нас ще багато такого зеленого лайна.
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30.06.2022 11:29 Відповісти
Какаразніца. Партизани, спецслужби - всерівно п##дець.
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30.06.2022 11:36 Відповісти
ЗЕбанутые патриоты? Это что, последний прикол от квартала 95?
Буба криворогий наивно думает, что его высер о порноактрисе и Украине забудут. Напрасно надеется, это будет у бубы криворогого как клеймо на лбу, до конца жизни. А то стадо ЗЕбанутых депутатов ВР выбиралось по спискам, которые буба составлял. Так что народ все помнит. И разминированные 4 моста и 6 дамб на Чонгаре, и преследование патриотов, и шашлыки в мае вместо мобилизации и развертыванию СВУ. За все придется ответить после победы.
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30.06.2022 11:36 Відповісти
Засланих козачків було і доси є.Вони повсюди.Від західних митниць до східних.Східние шляхі за порєбрік повинні бути розораними
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30.06.2022 11:37 Відповісти
Недобиток, бл@ть!
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30.06.2022 11:37 Відповісти
Мальчик сообразителен не по годам!
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30.06.2022 11:42 Відповісти
предателей никто не ждет они умирают от странных болезней...
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30.06.2022 11:51 Відповісти
Херово спрацювали...живий **** і пистить
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30.06.2022 11:57 Відповісти
Дождёмся…
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30.06.2022 11:59 Відповісти
ушльопок живи оглядуючись, квиток на концерт кобзона на тебе викуплений, наступний раз буде вдалим
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30.06.2022 11:59 Відповісти
Не втрачай надію, наступного разу буде «бац» і ти вже в пеклі!
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30.06.2022 12:00 Відповісти
тебе треба ще й в сраку виъбти шваброю по старовинному московському звичаю
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30.06.2022 12:05 Відповісти
Попытка не пытка..
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30.06.2022 12:06 Відповісти
****** спрацювали спецслужби, якщо ти ще 3,14здиш
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30.06.2022 12:06 Відповісти
нет..блин..буратино и папа карло и єтот бармалей дкуримар))
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30.06.2022 12:20 Відповісти
Не здох окаянний, вот під*рюга...
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30.06.2022 12:24 Відповісти
Йой, а що си стало? Чаво тєло нєгадуєт? Ся скінчили памперси, чи зґенеровану тєлом цеглу вже складувати ніде?
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30.06.2022 12:36 Відповісти
Оптиміст! Але, ми ДОЧЕКАЄМОСЯ, навідь сумніву не має.
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30.06.2022 12:44 Відповісти
Зелена пліснява.
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30.06.2022 13:12 Відповісти
Сколько веревочке не вится всеравно тебе будет жопа.ти поставив на стару клячу а не на коника!
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30.06.2022 13:46 Відповісти
Дождемся, не сцы
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30.06.2022 13:50 Відповісти
А де його родичі?
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30.06.2022 18:30 Відповісти
нахера ще писати його ім'я.просто підарковальов.
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30.06.2022 22:33 Відповісти
Не успеешь насладиться... Мразь конченная...
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30.06.2022 23:47 Відповісти
 
 