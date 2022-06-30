14 440 45
Зрадник-нардеп Ковальов після підриву його авто: Проти мене вчинили диверсію українські спецслужби. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Екснардеп Олексій Ковальов, який перейшов на бік Росії, розповів, що продовжить виконувати свої "функціональні обов'язки".
Відео з лікарні оприлюднили пропагандисти з РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Колишній парламентар вважає, що проти нього було вчинено диверсію спецслужбами України.
Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.
Пізніше стало відомо, що автомобіль зрадника-нардепа підірвали.
Топ коментарі
+43 Ukraine Press
показати весь коментар30.06.2022 11:05
+34 Артем 42df2539
показати весь коментар30.06.2022 11:09
+30 andrew_sc
показати весь коментар30.06.2022 11:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Это ты сделал диверсию против Украины!
Він - досі діючий! Його не позбавили статусу нардепа; і заяви він (хоча би як той Ківа) він не писав...
Так що слід його іменувати не інакше як "народний депутат з фракції Слуга уроду".
Чекай квиток до кАбзона
Буба криворогий наивно думает, что его высер о порноактрисе и Украине забудут. Напрасно надеется, это будет у бубы криворогого как клеймо на лбу, до конца жизни. А то стадо ЗЕбанутых депутатов ВР выбиралось по спискам, которые буба составлял. Так что народ все помнит. И разминированные 4 моста и 6 дамб на Чонгаре, и преследование патриотов, и шашлыки в мае вместо мобилизации и развертыванию СВУ. За все придется ответить после победы.