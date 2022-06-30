УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14769 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
4 469 9
війна (56544) затримання (4145) СБУ (10042) Чернігівщина (1313) зливання інформації (51)

На Чернігівщині затримано російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ході багатоетапної спецоперації Служба безпеки затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цеповідомляє пресслужба СБУ.

"Одержану інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Той був затриманий нещодавно контррозвідкою СБУ у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах Укрзалізниці. Обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб РФ, яка була створена для підривної діяльності на заході України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала російських агентів, які коригували ракетні удари по Львівщині, Києву та Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після затримання свого "зв’язкового" інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у СБУ, ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів. Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
розстріляти публічно покидька
показати весь коментар
30.06.2022 11:55 Відповісти
Чергова мерзенна гнида.СБУ-респект...
показати весь коментар
30.06.2022 12:02 Відповісти
а треба було щоб звучало так ліквідовано
показати весь коментар
30.06.2022 12:04 Відповісти
Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру. Джерело: https://censor.net/ua/v3351194

Їй-богу, ну не можу я таке читати в кінці новини про ворожого інформатору.
Повідомлено, *****, йому!
Не знаю, чи передбачає це наш КПК, але під час війни це опудало має бути заарештоване, і, це вже мрія, вміщене до камери з двома голодними вовками по сусідству!
показати весь коментар
30.06.2022 12:07 Відповісти
Хороша новина з Криму, не можу не поділитись!
Знову бавовна!
Цього разу місцеві з Фрунзе Сакського району чули бавовну в районі Іванівки, що в 10 км., та таку, що спрацювали сигналізації у автівок.
показати весь коментар
30.06.2022 12:24 Відповісти
так это гражданин Украины или прибыл в Украину как то и какой то гражданин?
показати весь коментар
30.06.2022 12:16 Відповісти
Треба просто з нього зняти шкіру живцем. І ні в якому разі не вбивати. Показати весь процес на камеру з поясненням, що корегування рашистського вогню справа небезпечна, якщо власна шкіра дорога.
показати весь коментар
30.06.2022 12:18 Відповісти
надеюсь, не отпустят под залог... наши "реформированные" суды иногда ведут себя странно...
показати весь коментар
30.06.2022 12:20 Відповісти
СБУ прибыло быстрее, чем местные, которые к тому же были безоружные, и не смогли отбить у спецгруппы это туловище для допроса на полиграфе в ближайшем цеху рембазы.
показати весь коментар
30.06.2022 13:00 Відповісти
 
 