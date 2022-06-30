На Чернігівщині затримано російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні, - СБУ. ВIДЕО

У ході багатоетапної спецоперації Служба безпеки затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цеповідомляє пресслужба СБУ.

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"Одержану інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Той був затриманий нещодавно контррозвідкою СБУ у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах Укрзалізниці. Обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб РФ, яка була створена для підривної діяльності на заході України.

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Після затримання свого "зв’язкового" інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з РФ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у СБУ, ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів. Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру.