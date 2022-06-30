УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17459 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоЗа кордономВійна в Україні Війна
26 292 69
Велика Британія (3678) війна (56544) навчання (438) артилерія (713) ЗСУ (5721)

"Їхня жага до навчання така, що ви уявити не можете", - капітан королівської артилерії Оліфант про українських військових, що освоюють іноземну артилерію в Солсбері. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Сотні українських військових тренуються у Великій Британії. Насамперед, навчаються, як користуватися реактивними системами залпового вогню - MLRS.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 5 канал, тренування відбуваються у Солсбері під керівництвом збройних сил Королівства.

"Досвід боротьби українців приносить їм задоволення навчатися. Вони прагнуть здобути нові навички. Від самого ранку до вечора, сім днів на тиждень вони не відволікаються і роблять усе можливе. Їхня жага до навчання - така сильна, що ви не можете уявити. За цей час вони стали більш налаштованими та звиклими до всіх систем, з якими працюють. А ще - спокійнішими. І тими, хто має свою ефективну тактику. Вони готові зробити крок назад для того, щоби вижити", - каже капітан королівської артилерії Джеймс Оліфант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повернути всі окуповані території Україні цілком реально, - голова МЗС Британії Трасс

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+76
Дорогое Министерство обороны!
Пишет тебе солдат ЗСУ Б.Береза из окопа в Донецкой области. Видишь ли, дорогое Министерство обороны, нам тут очень не просто. Рашисты прут. Правда гонят перед собой сепаров, как пушечное мясо. Но нам от этого не легче. Мы их останавливаем, а потом прилетает. Потому что это война артиллерии. И на каждые их 540 выстрелов мы отвечаем 40. А знаешь почему так, Министерство обороны? Потому что ты не обеспечивашь нас артиллерией и снарядами. А ведь это твоя основная функция. Ты с ней не справляешься. Я конечно понимаю, что основная вина на предыдущем министре обороны Таране, который не закупал снаряды, а теперь отправлен послом в Словению. Хотя, отправка послом - это то ещё наказание. Но все же! Где арта? А ведь нам рашистов надо не только остановить, но и выбить с нашей земли. И как это делать без арты? Так что давай, занимайся артой. Проси у партнёров, чтоб они нам передали арту и снаряды 155 калибра. Не можешь выпросить? Тогда покупай! Деньги на счетах есть. Украинцы скинулись. Или купи нам снаряды 152 калибра. Много. Очень много, если ты хочешь, чтобы мы победили. Эти стволы есть. Снарядов нет. А ЗСУ справится! Ты только дай чем! И заказывай ракеты у КБ Луч. Да, делай это. Нам нужно и свое оружие. Нам нужны Ольхи, Нептуны, Богданы. Нам нужно все оружие, которое поможет вычистить рашистов из Украины. Так что ищи арту и снаряды, Министерство обороны! И дай нам чем воевать. Мы воюем, а ты должно обеспечить нас всем, что может помочь нам победить - РСЗО, САУ, минометы, танки и дальнобойная арта. Дай нам все это, а мы обеспечим Победу! А пока ЗСУ останавливает рашистов реально делая все возможное и невозможное! Но нам нужна арта!!! Срочно!
показати весь коментар
30.06.2022 13:01
+49
показати весь коментар
30.06.2022 12:57
+40
Откуда там патриоты возьмутся, когда нарид голосует за всякое дерьмо... Вот один пример голосования на выборах в ВР, Мариуполь, могу немного ошибиться по памяти, но 52% ОПЗЖ, 7% Шарий, остальные СН. А теперь воду из луж черпают, и ловят голубей среди руин...
показати весь коментар
30.06.2022 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тре' поспішати - Сувалки на черзі

❗️ В Гродно поступило сообщение о минировании автовокзала - Вечерний Гродно.

https://vgr.by/2022/06/30/v-grodno-zaminirovali-avtovokzal/
Сейчас здание автовокзала оцеплено, закрыты все двери, внутрь никого не пускают, на место уже прибыла саперная группа.
показати весь коментар
30.06.2022 12:57 Відповісти
Типа казус белли готовят❓Посмотрим.
показати весь коментар
30.06.2022 12:59 Відповісти
Пока похоже на казус белочки.
показати весь коментар
30.06.2022 13:15 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2022 13:50 Відповісти
В Гродно по электронной почте «заминировали» автовокзал. Сообщение оказалось ложным
показати весь коментар
30.06.2022 13:03 Відповісти
Це з болотних сайтів.
показати весь коментар
30.06.2022 13:05 Відповісти
кацапи "работают", бєлоруси "бульбу" чешуть
показати весь коментар
30.06.2022 13:04 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2022 12:57 Відповісти
Згадав старий мем про кота і бабусю.
Цьому фотошопчику, до речі, за два тижні буде рівно 8 років. )))

показати весь коментар
30.06.2022 21:24 Відповісти
Дорогое Министерство обороны!
Пишет тебе солдат ЗСУ Б.Береза из окопа в Донецкой области. Видишь ли, дорогое Министерство обороны, нам тут очень не просто. Рашисты прут. Правда гонят перед собой сепаров, как пушечное мясо. Но нам от этого не легче. Мы их останавливаем, а потом прилетает. Потому что это война артиллерии. И на каждые их 540 выстрелов мы отвечаем 40. А знаешь почему так, Министерство обороны? Потому что ты не обеспечивашь нас артиллерией и снарядами. А ведь это твоя основная функция. Ты с ней не справляешься. Я конечно понимаю, что основная вина на предыдущем министре обороны Таране, который не закупал снаряды, а теперь отправлен послом в Словению. Хотя, отправка послом - это то ещё наказание. Но все же! Где арта? А ведь нам рашистов надо не только остановить, но и выбить с нашей земли. И как это делать без арты? Так что давай, занимайся артой. Проси у партнёров, чтоб они нам передали арту и снаряды 155 калибра. Не можешь выпросить? Тогда покупай! Деньги на счетах есть. Украинцы скинулись. Или купи нам снаряды 152 калибра. Много. Очень много, если ты хочешь, чтобы мы победили. Эти стволы есть. Снарядов нет. А ЗСУ справится! Ты только дай чем! И заказывай ракеты у КБ Луч. Да, делай это. Нам нужно и свое оружие. Нам нужны Ольхи, Нептуны, Богданы. Нам нужно все оружие, которое поможет вычистить рашистов из Украины. Так что ищи арту и снаряды, Министерство обороны! И дай нам чем воевать. Мы воюем, а ты должно обеспечить нас всем, что может помочь нам победить - РСЗО, САУ, минометы, танки и дальнобойная арта. Дай нам все это, а мы обеспечим Победу! А пока ЗСУ останавливает рашистов реально делая все возможное и невозможное! Но нам нужна арта!!! Срочно!
показати весь коментар
30.06.2022 13:01 Відповісти
Їм це кому? Хлопцям на передовій? У яких нема арти, боекомплекти скінчились, треба тілами перти на танки? Так воюють тільки в раші. А що робиш ти для звільнення Луганщини? Чи просто провокатор та заробляєш тут гроші? Чи ще одна "заблудша душа", якій хтось щось завжди винен... Такий собі гомосовєтікус
показати весь коментар
30.06.2022 13:16 Відповісти
Воно ж недолуге вважає що зерно ми просто так - даруємо, а те що в країні вже не працює багато промисловості і для нашої економіки розблокування портів має стратегічний приорітет воно не доганяє, вася вчив економіку на рівні чому ковбаса не по 2,20
показати весь коментар
30.06.2022 14:12 Відповісти
не нагнетайте, резников занят редактированием достижений: https://www.ukrmilitary.com/2022/06/reznikov-bayraktar.html
показати весь коментар
30.06.2022 13:11 Відповісти
Мда... как тут "1984" не вспомнишь...
показати весь коментар
30.06.2022 15:11 Відповісти
Я конечно не МО Украины, но не могу пройти мимо такого смищнявого "послания из окопа" некоего Б.Берёзы, который когда-то кажется депутатом был и сегодня никак не успокоится со своим персональным пиаром. Солдат обращается к своему сержанту командиру отделения-расчёта, если конечно Берёза знает Устав, а если не знает, то срочно за учёбу. Если тот не поможет, тогда к ЗКВ.Если у них ничего не выйдет, тогда на вопросы солдата уж точно ответит командир взвода-батареи и совершенно не надо обращаться через пару десятков голов начальников к "дорогому" Министерству обороны. А по сути вопроса, проблемы фронта и вопросы артиллерии знают и без сопливых пиарщиков и работают, как могут, над их решением. МО у нас не царь и Бог, а есть ещё Минфин, ВРУ и Офис Прэжыдэнта, который какбе не за что не отвечает, но везде лезет. Также у нас кто-то, правда непонятно кто именно, отвечает за западную помощь.Но всё вышеперечисленное не дело ума солдат-депутатов-болтунов и будет решаться со временем и в зависимости от наших и наших партнёров способностей. Я ответил рядовому Б.Берёзе? Ото по ушам некому дать в окопе, чтобы меньше пиарился, а больше копал
показати весь коментар
30.06.2022 13:23 Відповісти
А чого ви не розпочали "Дорогий солдат Береза. Пише тобі Дмитро Іванов з окопа ... і дальше по тексту?
показати весь коментар
30.06.2022 13:31 Відповісти
А далі по тексту у нього спам.
показати весь коментар
30.06.2022 15:15 Відповісти
персональний піар в соцмережах в ЗСУ не заборонений. І навіть дозволяється звертатись до прямого командира через голову безпосереднього. Хоча РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ звертатись лише по проблемі до того начальника, який може її вирішити, але перед цим (наголошую: так прийнято, але не регламентується) поставити до відома безпосереднього начальника.
показати весь коментар
30.06.2022 13:59 Відповісти
Може ми в різних донецьких областях, але наша арта працює цілодобово без зупинок. І "хлопці голі-босі" теж не бачив. Навпаки майна стільки збирають, що доводиться роздавати зайве усім охочим
показати весь коментар
30.06.2022 14:20 Відповісти
там сидят такие жже тараны прорашские...
показати весь коментар
30.06.2022 17:23 Відповісти
Тільки одне уточнення - одна гаубиця 777 по ефективності і точності враження цілі дорівнюється 5 радянским гаубицям. Не вистачає засобів РЕБ і контрбатарейної електроніки, а ще більше авіації яка б бомбила і знищувала арту супротивника.
показати весь коментар
30.06.2022 18:05 Відповісти
Так. Гаубиці "Три сокири" дуже ефективні, але, - також дуже вразливі після артилерійських контр-ударів. Про це розповідав нещодавно Юрій Швець. Згідно з інформацією військовослужбовців ЗСУ, після кацапських артилерійських контр-ударів, третина гаубиць виходить з ладу, і їх необхідно ремонтувати. Причина, - наші артилеристи не встигають після своїх залпів міняти дислокацію. Це необхідно робити за 5 хвилин, а наші не встигають. Тому такі втрати.
Отже, потрібно не лише навчити влучно стріляти, але й дуже швидко "робити ноги". І організувати контр-батарейну боротьбу на належному рівні. А для цього теж потрібен час. Це комплексна робота, і вона здійснюється, - повільно, але неухильно.
показати весь коментар
30.06.2022 21:45 Відповісти
як колишній артилеріст-зенітчик (С_60). скажу відверто 6

відстрілятись та зробити ноги за 5 хв. надзвичайно важко !

а отже: М-777 гарно, але потрібні Богдани, а ще краще Богдани із автоматом заряджання, тобто - АРЧЕРИ !!!!!!!!
показати весь коментар
30.06.2022 22:48 Відповісти
Залужний на відео з музоном показав застосування і «ноги» 777 набагато менше ніж 5 хв. Це був дешевий піар?
показати весь коментар
01.07.2022 07:04 Відповісти
Для застосування авіації проти ворожої арти потрібно спочатку зачистити ппо. Арту супротивника можна ефективніше знищувати світчблейдами
показати весь коментар
01.07.2022 07:01 Відповісти
Какой бы была наша армия, наша экономика, наша страна, если бы у власти были патриоты, а не олигархи и их шестерки...
показати весь коментар
30.06.2022 13:03 Відповісти
vse ne tak prosta.....inogda patrioti kogda akazivajutsa u vlasti prevrashajutsa V.....
показати весь коментар
30.06.2022 13:09 Відповісти
Откуда там патриоты возьмутся, когда нарид голосует за всякое дерьмо... Вот один пример голосования на выборах в ВР, Мариуполь, могу немного ошибиться по памяти, но 52% ОПЗЖ, 7% Шарий, остальные СН. А теперь воду из луж черпают, и ловят голубей среди руин...
показати весь коментар
30.06.2022 13:12 Відповісти
Опитування 2021 в Маріуполі:
65% маріупольців ставляться до росії "тепло" або "дуже тепло".
показати весь коментар
30.06.2022 13:18 Відповісти
Отож...
показати весь коментар
30.06.2022 13:22 Відповісти
то нічого не іпьот !!!!

в Криму 90% ватників, але Крим - наша ЗЕМЛЯ !!!!

і вона має бути НАШОЮ !!
без ватників....
показати весь коментар
30.06.2022 22:52 Відповісти
Це брехня, як і ті вибори. Їх москалі уже обстрілювали у 2014.
показати весь коментар
01.07.2022 07:06 Відповісти
То,й що? Хтось порозумнішав? Впевнений Ні. Схоже тезис:- "бьітие определяет сознание", непрацює,він невірний. Світогляд,насправді залежить,перед усім від ментального тяжіння особини. Вульгарно:- свиня завше шукатиме де вимазатися. На жаль,це концептульне.
Їх ********,розстрілюють,гвалтують,а винити будуть не сородичів кацапів,а весь світ!!!
показати весь коментар
30.06.2022 21:47 Відповісти
Ловят на руинах голубей и клянут Порошенко
показати весь коментар
01.07.2022 02:47 Відповісти
Просто ті, хто там рахували на цих олігархічних псевдо «виборах» були від опзж та шаріка, тому й такий результат. Як путплєр розповідав про проведення необхідних виборів? Не важливо хто як голосує, а хто як рахує.
показати весь коментар
01.07.2022 07:13 Відповісти
Крім того наша колаборантська влада зробила все можливе щоб на тих територіях інтересу агресора були лише чи переважно кремлядські змі. Достатньо згадати за скільки років з 2015 влада не спромоглася чи просто не бажала запускати українське тв на окупованих територіях.
показати весь коментар
01.07.2022 07:18 Відповісти
Это "Слуги народа" патриоты? А не Зеля ли отменил заказ на "Нептуны" и "Богданы" так, что завод Артема перешел без заказов на однодневную рабочую неделю?
показати весь коментар
30.06.2022 13:40 Відповісти
Олігархам та їхнім шісткам вкрай невигідно, щоб українці стали повноцінною нацією. Те, що утворилося в Україні після сотень років колоніального панування кацапів нацією можна назвати дуже умовно. Стан нації - це стан провідної верстви суспільства. Колонізатори методично знищували все, що сприяло б національному розвою. Тому тепер в України замість голови срака. А срака не спроможна кудись вести, бо там думати нічим. Яка еліта, такий і народ. Не навпаки.
показати весь коментар
30.06.2022 14:02 Відповісти
Нарід невинен,що неадекватний...Чому різні народи Різні?
показати весь коментар
30.06.2022 22:08 Відповісти
Звичайно, бажання вижити і бажання захистити своїх рідних - це дуже мотивуючі бажання!!! І Мордор таки буде знищений!
показати весь коментар
30.06.2022 13:03 Відповісти
В багатьох,як недивно відсутнє бажання вижити. Коли стосується смертельної загрози,вони просто впадають в ступор,й небажають реагувати
показати весь коментар
30.06.2022 22:10 Відповісти
Повернення Героїв додому!
https://t.me/mariupolnow/14666
показати весь коментар
30.06.2022 13:06 Відповісти
В суботу вийде нова гуманітарка племіннику. Нехай поласують ірландським віскі разом. Важко в навчанні, легко в бою. Тримайтесь і перемагайте
показати весь коментар
30.06.2022 13:07 Відповісти
Яка знаменита назва: Солсбері!
Наші воїни їздять туди не для того, щоб оглядати місцеві шпилі!
показати весь коментар
30.06.2022 13:09 Відповісти
Так ці гниди петров іт боширов крім отруєння Скрипалів паралельно вели розвідку учбового центру Королівських Зброуних Сил.
показати весь коментар
30.06.2022 15:10 Відповісти
та нашо їм той учбовий центр, от Скрипаль - да, це серйозна загроза!
показати весь коментар
30.06.2022 16:34 Відповісти
Украинцы всегда были отличными вояками. Потому их кацапы запрягли на 300 лет в цепи империи и ими везде воевали
показати весь коментар
30.06.2022 13:10 Відповісти
30% погибших в афгане - были с Украины. И не сраные москвичи и питерцы. А москвичи и питерцы и сегодня не воюют - на смерть отправляют малые народы , чтобы очистить от них територии . Такова политика имперцев
показати весь коментар
30.06.2022 13:12 Відповісти
Що?
Вчитись лупити москалів?!
Щеб пак - ДАВАЙТЕ!!!
показати весь коментар
30.06.2022 13:10 Відповісти
‼️‼️А ещё я предлагаю устроить на базе украинских военных госпиталей обучение врачей из стран НАТО. И студентов медиков присылать в помощь.
ЕЩЕ НЕ ПЛОХО БЫ УСТРОИТЬ СБОР КРОВИ ДЛЯ УКРАИНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ , и начать с лидеров ЕС.
показати весь коментар
30.06.2022 13:14 Відповісти
Ето лутше, чьем буряте?
показати весь коментар
30.06.2022 13:30 Відповісти
учитесь на хорошо и отлично
показати весь коментар
30.06.2022 13:32 Відповісти

"Люди стояли молча, провожая взглядом, улетающее в зенит, очень важное и дорогое им оружие".
Повесть "Испытание огнем". Автор: М.Одинцов.
показати весь коментар
30.06.2022 14:34 Відповісти
розшифруйте хтось цю фразу👇

Вони готові зробити крок назад для того, щоби вижити" Джерело: https://censor.net/ua/v3351213
показати весь коментар
30.06.2022 14:54 Відповісти
"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, отход прошел под обстрелом, но без потерь", Источник: https://censor.net/ru/n3349894
показати весь коментар
30.06.2022 15:30 Відповісти
Розшифровую - це поганий переклад

Despite the obvious language barrier Capt Oliphant says they have had a "common language" with the Ukrainians who are already experienced in using their own rocket launchers.

Over time, the Ukrainians have become more accustomed to the UK equipment, Capt Oliphant says.

We are able to take a step back now, he says, with a Ukrainian commander "exercising his troops under his own doctrine and tactics".

Мова за те, що там не просто стандартно навчають використовувати іноземну артилерію, а підлагоджують програму навчання під українські потреби з урахуванням власного досвіду українців
показати весь коментар
30.06.2022 16:53 Відповісти
Несмотря на очевидный языковой барьер, капитан Олифант говорит, что у них есть «общий язык» с украинцами, которые уже имеют опыт использования собственных ракетных установок. По словам капитана Олифанта, со временем украинцы привыкли к британскому оборудованию. По его словам, теперь мы можем сделать шаг назад, когда украинский командир «тренирует свои войска в соответствии со своей собственной доктриной и тактикой».
*********
Тобто, мова йде про те, що британські інструктори настільки впевнені у навичках українців, що можуть спокійно відійти на крок назад, щоб українці самі виконували всі належні завдання.
показати весь коментар
30.06.2022 21:51 Відповісти
Так. Тому й кажу, що "Вони готові зробити крок назад для того, щоби вижити"- це поганий переклад.
показати весь коментар
30.06.2022 22:19 Відповісти
Фактично, горе-(зрадо?)-перекладачі об'єднали два уривки в одне речення. Там було ще, що

Captain James Oliphant, of the Royal Artillery, said he believes it is a weapon that will make a big difference."It's going to give them more mobility which is going to aid in their survivability," he said

звідки вони вирвали "щоби вижити" та причепили до неправильної інтерпретації того, хто і нащо може зробити крок назад. Вийшло, наче наші готові відступати, аби вижити, хоча йшлося абсолютне не про це
показати весь коментар
30.06.2022 22:34 Відповісти
I я щось не зрозумiла....
показати весь коментар
30.06.2022 19:51 Відповісти
у него голова не пропорциональная) мне опять страшно
показати весь коментар
30.06.2022 15:24 Відповісти
Як у навчанні, так і в бою, головне - МОТИВАЦІЯ! А її у наших воїнів не просто вистачає - вона зашкалює!🇺🇦 І от така вмотивованність, якщо до неї додати МАКСИМАЛЬНУ ПІДТРИМКУ(всебічну і постійну) дає на "виході" те чого ми зараз прагнемо чи не найбільш за все у світі: нашу ПЕРЕМОГУ!💛💙
показати весь коментар
30.06.2022 16:46 Відповісти
Таке враження, що ми для них 'америка', яку вони щойно відкрили. Дивуються і дивуються вічно.
показати весь коментар
30.06.2022 19:13 Відповісти
I далi будуть дивуватись, бо украiнцi унiкальний народ!
показати весь коментар
30.06.2022 19:55 Відповісти
да, мы именно такие! )
показати весь коментар
30.06.2022 23:03 Відповісти
Ти хіба українець?
показати весь коментар
01.07.2022 07:28 Відповісти
О! Тепер вже й українські військові до Солсбері приїхали.
показати весь коментар
01.07.2022 02:36 Відповісти
 
 