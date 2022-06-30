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Польща сьогодні завершує будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю, - прикордонники. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Паркан на кордоні з Білоруссю, який почали зводити в січні 2022 року на тлі міграційної кризи, майже завершений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Прикордонної служби Польщі.

"25 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи добігають кінця", - йдеться в повідомленні прикордонної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь нарощує системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій на кордоні з Україною та ЄС, - Генштаб

Довжина огорожі становить 186,25 км на території Люблінського та Підляського воєводств. Для його будівництва знадобилося 49 тисяч тонн сталі. Огорожа висотою 5,5 метра також укріплена колючим дротом.

Як нагадує Радіо Свобода, аналогічну огорожу на кордоні з Білоруссю будує Литва. Зведення 500-кілометрової стіни має завершитися до вересня 2022 року, на це виділено 152 млн євро. Також на кордоні планується встановити огорожу з колючого дроту та відеоспостереження.

Польща, як і Литва та Латвія, влітку 2021 року зіткнулася з міграційною кризою. Влада ввела вздовж кордону надзвичайний стан, було ухвалене рішення про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. У жовтні близько 70 мігрантів спробували прорвати огорожу на кордоні.

Прикордонники Латвії, Литви та Польщі заявляли, що до цього причетна влада Білорусі, яка за гроші доставляла біженців до Мінська за допомогою державної туристичної компанії, а потім привозила їх на кордон. Білорусь це заперечувала.

Також дивіться: Білоруси намагалися підірвати огорожу на кордоні з Польщею, - прикордонники. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
Яценюк отримав країну, в бюджеті якої було 130 ТИСЯЧ ГРН, не було армії, не було спецслужб, не було фінансової стабільності (5,5 млрд дол вкрав бєня вкрав через ПриватБанк) ... А Яник гроші взагалі вивозив КАМАЗами, але ж ти про це вже не пам'ятаєш, і ге+ге про це мовчить ....
А Яценюк за 130 тис.грн. на всю країну мав тобі "китайську стіну" побудувати???
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30.06.2022 13:37
+14
Дивно,але у нього було 2 роки. До речі,а дороги скільки будували? Що ковід і війну протоговкали
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30.06.2022 13:28
+12
Бульбаши щас начнут рыть под забором норы, просовывать головы между прутья и визжать что их правацируют и хотят на них напасть
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30.06.2022 13:33
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а яйценюк вже 8 років стіну з рашкою будує
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30.06.2022 13:25 Відповісти
Дивно,але у нього було 2 роки. До речі,а дороги скільки будували? Що ковід і війну протоговкали
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30.06.2022 13:28 Відповісти
Странно, тут за год сколько отстроили, а Яценюк за 2 даже и не начал.
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30.06.2022 13:45 Відповісти
Дороги будували аж 2 роки! і з ковідом боровся вчасно,склади не врзвивав! що ще тобі треба ,
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30.06.2022 13:49 Відповісти
Ну і де тепер ці дороги і 65 млрд. ? Прораб хрінов.
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30.06.2022 15:07 Відповісти
Які дороги ? Де вони ? Навіть в Киеві жопа з дорогами ! В лікарнях від ковіду треба було те , що подорожче , але необхідно , купувати самому - знаю сам особисто . Вам лошарам кацапи впарили черговий фейк "про склади", а ви зразу й загавкали . Два з половиною роки ви кожен прокол свого вождя (ну точно все , як в кацапів!) звалювали на Порошенка . Два питання : при кому почалося повномасштабне вторгнення орків ? І друге : чому навіть тепер(!!!) не подали заявку на вступ до НАТО ??? ("не на часі!"- сказали з охвісу преЗЕдента). Ну і по темі . Коли Яценюк хотів збудувати таку стіну , такі , як ви корисні ідіоти відреагували на вкидання кацапів і завивали :"кролік сєня!", поки Яценюка не змістили з посади .
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30.06.2022 17:18 Відповісти
Яценюк отримав країну, в бюджеті якої було 130 ТИСЯЧ ГРН, не було армії, не було спецслужб, не було фінансової стабільності (5,5 млрд дол вкрав бєня вкрав через ПриватБанк) ... А Яник гроші взагалі вивозив КАМАЗами, але ж ти про це вже не пам'ятаєш, і ге+ге про це мовчить ....
А Яценюк за 130 тис.грн. на всю країну мав тобі "китайську стіну" побудувати???
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30.06.2022 13:37 Відповісти
тільки проблема в тому що війна не війна а статки яйценюка тільки ростуть
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30.06.2022 13:56 Відповісти
Поскаржся в НАЗК, копію - Бенядіктовой.
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30.06.2022 14:41 Відповісти
Та побудував би ! Згадайте , як ці корисні ідіоти волали :"кролік сєня!" . Кацапи вкинули лайна , продажні змі підхватили , а за ними і майбутні зебіли . І скавчали , аж поки не прибрали Яценюка .
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30.06.2022 17:23 Відповісти
Добкін! Що вигнали вже з монахів?
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30.06.2022 15:46 Відповісти
Сподіваюсь у влади дійде ход порівняти кошторис кулі в лоба
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30.06.2022 15:46 Відповісти
Яценюк напрягся.
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30.06.2022 13:27 Відповісти
До чого тут Яценюк. Він побудував що встиг. І то тоді всі волали, що не можно будувати кордон між "братами", на гівно сходили.
Уже 3 роки при владі Слуги. Хоч 1 метр побудували?
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30.06.2022 13:34 Відповісти
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"

"За весь час робіт облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану
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30.06.2022 13:39 Відповісти
І той протитанковий рів зупинив московітські танки ? Справді ?
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30.06.2022 13:56 Відповісти
Дурбелик, а в тебе в голові є розуміння різниці між 100 км польско- білоруського кордону та 1000 км кацапсько українського? І між кордоном, яку Польща повністю контролює, та кордоном, який вже 9-й рік на під контролем прашії, що будя-який рів можна об'їхати? Ти прям чемпіон світу про порівняння члену з пальцем. Досі підскакуєш вночі від прізвища Порошенко і починаєш молитися на ікону Віктора Федоровича?
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30.06.2022 14:49 Відповісти
Я просто кажу, що той "рів" - то закопані гроші.
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30.06.2022 14:56 Відповісти
Ну то відкопай гроші а рів засип.
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30.06.2022 15:48 Відповісти
У зебілів закопаний розум .
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30.06.2022 17:25 Відповісти
Треба буде й нам такий будувати, тільки обов'язково турелі та рів з крокодилами.
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30.06.2022 13:30 Відповісти
Бульбаши щас начнут рыть под забором норы, просовывать головы между прутья и визжать что их правацируют и хотят на них напасть
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30.06.2022 13:33 Відповісти
Ага. с четырех направлений. Щас усатый упырь карту покажет...
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30.06.2022 13:53 Відповісти
Класний зоопарк вийде))) Напевно в книгу Гінеса запишуть.....
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30.06.2022 13:34 Відповісти
Щось не бачу рів з крокодилами
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30.06.2022 13:34 Відповісти
Пам'ятаєтеся колись хтось дуже кепкував з Яценюка з цього приводу, а дарма. Танки звісно це не спинить, але кордон має бути кордоном. Бо, що це за кордон, коли орки ходять безперешкодно в наші ліси по гриби.
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30.06.2022 13:46 Відповісти
Те , що будував Яценюк , якраз танки і зупинило б .
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30.06.2022 17:26 Відповісти
Я долго держался, но меня наконец-то дошло до подошвы. Беларусы - вы мразь и вы сдохнете вместе со своим вождем. Ваши дети получат то же, что и наши. Будьте вы прокляты
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30.06.2022 13:48 Відповісти
Нет, дети бульбашей(не белорусов) получат гораздо больше! Деградацию и полное вырождение, сначала московское рабство, а потом позорно сдохнут - и забытье!
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30.06.2022 14:04 Відповісти
Amen
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30.06.2022 15:08 Відповісти
И надо пустить эл. ток для надежности...
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30.06.2022 13:51 Відповісти
И чем принципиально стена отличается от той, что что строил Яценюк?
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30.06.2022 14:51 Відповісти
Кстати, страна овец, если на то пошло - это Британия. Учи историю про огораживание.
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30.06.2022 14:53 Відповісти
стыдно за самих украинцев. потому что именно они позволяют их власти воровать, а не немцы, японцы или еще кто.
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30.06.2022 14:59 Відповісти
«Стена Яценюка»: ДПСУ засекретила контракти.
Суд відмовився відстороняти від посади начальника управління будівництва Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби Олександра Атаманюка, підозрюваного детективами НАБУ у причетності до розкрадання коштів на реалізації проекту «Стіна».
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30.06.2022 14:56 Відповісти
кiля в лiба
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30.06.2022 15:21 Відповісти
Ага, куля в лоба москаликів....
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30.06.2022 18:07 Відповісти
дачный мини забор против ватных орков под бояркой)
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30.06.2022 15:20 Відповісти
Все эти стены , колючки. Епучие либералы пацифисты. Заминировать все к ****** и поставить таблички ахтунг майнен. И путь побегают. Дёшево, сердито и даже танки с пехотой остановить может. У нас тех мин ещё с совка на складах горы были. Деньги искали на утилизацию. Там хватило бы вокруг всей страны 38 параллель устроить.
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30.06.2022 15:21 Відповісти
типа карлик или ватній гном с цирка не сделает тройную сальтуху с ели..а если их тіща и как таракані поквропе разбегуться..хрен найдешь..)
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30.06.2022 15:22 Відповісти
Колись одна розумна людина сказала дуже розумну річ: Головний захист міста - не стіни! А ті що на них стоять!"
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30.06.2022 15:29 Відповісти
Так, головні захисники міста - люди. На жаль, і останні захисники міста теж вони. В стін своя захисна функція. І ворога вони зустрічають першими.
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30.06.2022 18:22 Відповісти
 
 