ЗСУ звільнили село Потьомкине на Херсонщині. ВIДЕО
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Українські захисники звільнили село Потьомкине Херсонської області від окупантів. Під час успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ЗСУ.
"Село Потьомкине Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБР провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "вполювали" одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+76 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар30.06.2022 13:28
+52 Диана Гуржий
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+47 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар30.06.2022 13:30
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Будь ласка, зачекайте...
Бийте їх. Бийте так, щоб вбивалися в землю, гноєм.
Але беріть і в полон. На обмін.
Слава Героям!
та ганьба ЗЄльонкіним!
це Потьомкіно в 50 км від Нової Каховки.
скільки ж ще треба звільнити таких Потьомкіних по всій Україні через здачу Перекопу, Чернобиля, Сум, Харкова та ін. та ін. ?
Зверніть увагу: Марьянка на межі забудови Донецька стоїть досі !!!!
та сама Марьянка, про яку ми чуть не через день чули всі ці 8 років із 14-го !
тому там були підготовлені позиції
хлопці знають, що роблять, але краще бїм роботи менше було. Чи Ви не згодні?
ЗСУ звільнили останній з раніше окупованих ворогом населених пунктів у Кримській області - м. Керч.
Ворога здійснив знову спроби штурмових дій на Лисичанському напрямку. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов... би... але відходити вже було нікому.