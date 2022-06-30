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ЗСУ звільнили село Потьомкине на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники звільнили село Потьомкине Херсонської області від окупантів. Під час успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ЗСУ.

"Село Потьомкине Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБР провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "вполювали" одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Протягом 27 червня на південному напрямку знищено 19 окупантів, 1 танк, 1 САУ та склад боєприпасів, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+76
неправда! це був жест доброй волі з боку асвабадітелей
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30.06.2022 13:28
+52
СЛАВА ЗСУ!!! і нехай вас Боженька береже!
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30.06.2022 13:30
+47
Слава ЗСУ!
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30.06.2022 13:30
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неправда! це був жест доброй волі з боку асвабадітелей
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30.06.2022 13:28 Відповісти
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30.06.2022 18:21 Відповісти
Поки орки Донбас колошматять, ЗСУ на південь прямує. Добрі новини,так тримати.
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30.06.2022 13:30 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!! і нехай вас Боженька береже!
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30.06.2022 13:30 Відповісти
Слава ЗСУ!
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30.06.2022 13:30 Відповісти
Негайно перейменувати село. Який ще потьомкін в Україні?!
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30.06.2022 13:33 Відповісти
Як який? Він же Грицько Нечеса, запорізький козак. Якщо не знали
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30.06.2022 13:38 Відповісти
то мокшинське лайно, а не запорізький козак. Дійсно його посвятили в козаки, а воно виявилося лайном, який знищував цих козаків.
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30.06.2022 13:54 Відповісти
Це підлизали тодішні колаборанти. Щось схоже на звання "народний артист України" для кацапів-імперців кіркорова, чи баскова.
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30.06.2022 13:57 Відповісти
Це історична назва. Така собі натуральна "потьомкінська дєрєвня". З тих, що Грицько Катерині демонстрував для підтвердження витрат з казни на їхню розбудову. Мабуть, одну таки добудували... потім...
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30.06.2022 18:29 Відповісти
Там наші перехопики опублікували запис, що в Потємкіні дві банди орків одна одну перебили "дружнім вогнем", якщо це вплинуло на звільнення села, нехай таке трапляється частіше. З іншого боку не можна завжди покладатися на ласку кретинізму окупантів.
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30.06.2022 13:47 Відповісти
Відлік пішов. Зі Зміїного почалася відкрити агресія. Зі Зміїного пішло визволення.
Бийте їх. Бийте так, щоб вбивалися в землю, гноєм.
Але беріть і в полон. На обмін.
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30.06.2022 13:47 Відповісти
вообще-то, освобождение началось с Киевской области - Макаров!!
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30.06.2022 17:00 Відповісти
Вздохнули с облегчением - это они поторопились . Теперь им нужно как можно быстрее сваливать . Это они в окупации были в относительной безопасности - ВСУ по домам просто так не стреляют . А освободители их сотрут .
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30.06.2022 13:47 Відповісти
а почему не стирали при подходе? сделали вид дружественного огня, что б свалить. Или все 200-сотыми стали бы
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30.06.2022 13:54 Відповісти
Вже три дні як. Карта на бреше https://deepstatemap.live/#11.25/47.4006/33.6539

Слава Героям!
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30.06.2022 13:49 Відповісти
Кажется мне это село раньше уже освобождали в сводках
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30.06.2022 13:49 Відповісти
Слава ЗСУ !

та ганьба ЗЄльонкіним!
це Потьомкіно в 50 км від Нової Каховки.
скільки ж ще треба звільнити таких Потьомкіних по всій Україні через здачу Перекопу, Чернобиля, Сум, Харкова та ін. та ін. ?

Зверніть увагу: Марьянка на межі забудови Донецька стоїть досі !!!!
та сама Марьянка, про яку ми чуть не через день чули всі ці 8 років із 14-го !
тому там були підготовлені позиції
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30.06.2022 14:11 Відповісти
Якщо б вчасно підірвали Антонівський міст та охороняли Каховську греблю то орків взагалі не було б на правому березі. І розмінування перешийку тут взагалі ні до чого. Це розмінування мало наслідки для захоплення лівого берега, але правий тут ні до чого. Воювати треба було, а не здавати все.
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30.06.2022 14:34 Відповісти
Я з вами не погоджуюся. Якби була б організована нормальна оборона виходу з Криму (а не розмінування і асфальт новий), кацапи взагалі не змогли би вийти з Криму. Ми їх могли би держати під постійним прицілом на вузькому відрізку і просто знищувати. Це якби не шапіто 95...
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30.06.2022 15:06 Відповісти
при перевазі в повітрі на початку вони скоріш за все вийшли би з Криму, але не за день, зі значними втратами, і скоріше за все вдалося б зберегти правобережжя Н. Каховку і Мелітополь..
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30.06.2022 18:54 Відповісти
хлопці знают що роблять і не тобі барану кацапскому нити
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30.06.2022 15:20 Відповісти
Та а що він не так сказав? Їх на провебережжі не повинно було бути. А ті Потьомкіно коштують життів при звільненні.
хлопці знають, що роблять, але краще бїм роботи менше було. Чи Ви не згодні?
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30.06.2022 21:33 Відповісти
Такими темпами освобождения на оккупированных территориях новое поколение успеет вырасти.
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30.06.2022 14:14 Відповісти
Так подними сраку с дивана и помоги или ты только за клавиатурой вонять в сторону военных способен?
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30.06.2022 14:19 Відповісти
Та він же кацап!
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30.06.2022 14:41 Відповісти
а ты со шв,
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30.06.2022 18:26 Відповісти
Такі реалії без "зеленої" переможної бравури. Це війна з сильним противником.
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30.06.2022 15:17 Відповісти
Це маленьке село звільнили ще тиждень тому. Йшли бої і за Високопілля, але поки мабуть не звільнили.
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30.06.2022 14:31 Відповісти
ВСУ молодцы!!! но в Украине не должно бить никаких "потемкино"
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30.06.2022 14:46 Відповісти
Про це село журналіст Василь Пехньо говорив ще 3 дні тому. Село зовсім маленьке, але має стратегічне значення, як фланг подальшого контранаступу від Високопілля.
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30.06.2022 15:15 Відповісти
Це круто. Найкращі побажання визволителям !
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30.06.2022 15:22 Відповісти
Хлопці, вбивайте кацапів без жалю. Кацапи не мають право на життя!
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30.06.2022 15:58 Відповісти
По ходу, треба перейменовувати, це мабуть та сама знаменита потьомкінська дєрєвня?!
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30.06.2022 16:29 Відповісти
Какие ваши доказательства?! узкие не поверят!! 🤣
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30.06.2022 16:33 Відповісти
Це точно жест з боку москалів.
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30.06.2022 21:47 Відповісти
Новини за місяць-два:

ЗСУ звільнили останній з раніше окупованих ворогом населених пунктів у Кримській області - м. Керч.

Ворога здійснив знову спроби штурмових дій на Лисичанському напрямку. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов... би... але відходити вже було нікому.
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01.07.2022 02:51 Відповісти
Респект пацанам!
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01.07.2022 03:25 Відповісти
 
 