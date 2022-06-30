ЗСУ звільнили село Потьомкине на Херсонщині. ВIДЕО

Українські захисники звільнили село Потьомкине Херсонської області від окупантів. Під час успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ЗСУ.

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"Село Потьомкине Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБР провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "вполювали" одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - йдеться в повідомленні.

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