"Умерли по состоянию здоровья", - мер дагестанського міста на похованні 9 ліквідованих в Україні російських військових. ВIДЕО

Мер дагестанського міста на похованні 9 ліквідованих в Україні російських військових заявив, що вони "умерли по состоянию здоровья".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту траурної промови російського чиновника опублікований в соцмережах.

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