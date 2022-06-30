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Медика з "Госпітальєрів" Наталію Фраушер провели в останню путь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Києві попрощалися з військовим медиком Наталією Фраушер.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Прощання відбулося в Михайлівському соборі. Проводити Наталію в останню путь прийшли рідні, побратими та посестри.
Наталія Фраушер на псевдо "Австрійка" була медиком у батальйоні "Госпітальєри". 28 червня автобус, на якому пересувалися лікарі, потрапив у ДТП. Наталія отримала травми голови й померла за 30 хвилин після ДТП.
Фраушер - українка, яка останні кілька років мешкала в Австрії, мала там родину. За покликом серця вона повернулась в Україну, щоб рятувати поранених, і надала допомогу десяткам людей.
Наталія спочиватиме на Байковому цвинтарі в Києві.
Автор фото та відео Олег Богачук
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