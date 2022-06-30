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Медика з "Госпітальєрів" Наталію Фраушер провели в останню путь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Києві попрощалися з військовим медиком Наталією Фраушер.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Прощання відбулося в Михайлівському соборі. Проводити Наталію в останню путь прийшли рідні, побратими та посестри.

Наталія Фраушер на псевдо "Австрійка" була медиком у батальйоні "Госпітальєри". 28 червня автобус, на якому пересувалися лікарі, потрапив у ДТП. Наталія отримала травми голови й померла за 30 хвилин після ДТП.

Фраушер - українка, яка останні кілька років мешкала в Австрії, мала там родину. За покликом серця вона повернулась в Україну, щоб рятувати поранених, і надала допомогу десяткам людей.

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Наталія спочиватиме на Байковому цвинтарі в Києві.

Автор фото та відео Олег Богачук

Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 01
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 02
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 03
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 04
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 05
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 06
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 07
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 08
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 09
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 10
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 11
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 12
Медика з Госпітальєрів Наталію Фраушер провели в останню путь 13

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+45
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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30.06.2022 15:48
+35
Царство небесне та вічна пам'ять в сердцях людей!!!
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30.06.2022 15:51
+30
Вечная Память
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30.06.2022 15:49
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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30.06.2022 15:48 Відповісти
Вечная Память
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30.06.2022 15:49 Відповісти
Царство небесне та вічна пам'ять в сердцях людей!!!
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30.06.2022 15:51 Відповісти
Вічна пам'ять і слава!
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30.06.2022 15:55 Відповісти
Світла Пам'ять нашій красуні і Герою нашоі краіни 😪😪😪
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30.06.2022 16:00 Відповісти
Шана
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30.06.2022 16:05 Відповісти
Які ж прекрасні люди йдуть від нас через рашистських гадів… Прокляття їм довічне!
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30.06.2022 16:07 Відповісти
То було прикре ДТП, але від того не легше...
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30.06.2022 16:18 Відповісти
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30.06.2022 17:54 Відповісти
Молодая , красивая женщина и такая трагическая смерть. Уходят лучшие. Вечная память тебе, ПАТРИОТКА!
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30.06.2022 19:32 Відповісти
 
 