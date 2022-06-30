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"Бойовий "Запорожець" з портретом Бандери знищує колону орків": фантастичний бойовик від українських воїнів. ВIДЕО
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Бойовий "Запорожець" з портретом Степана Бандери став героєм фантастичного та патріотичного ролика, який створили невідомі автори та опублікували в соціальних мережах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом ролика події відбуваються на фронті: на перших кадрах, які начебто знімає український воїн - рухається велика колона військової техніки з маркуванням "Z". За мить, на бойову позицію, практично, вилітає бойовий "Запорожець" і знищує за кілька секунд усіх окупантів. На склі автомобіля з водійського боку можна помітити портрет Степана Бандери. Автори ролика, вірогідніше за все, хотіли показати, що саме він начебто перебуває за кермом.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+57 Светлана Круп
показати весь коментар30.06.2022 15:48
+47 Підлога Маккартні
показати весь коментар30.06.2022 15:50
+45 Олег Квиташ
показати весь коментар30.06.2022 15:49
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youtube.com/watch?v=IV8UjmQ1Iqg&ab
ледь сам не обісравсь..фуух
«Запорожець»-волик робить без води,
«Запорожець»-джмелик трасою танцює -
«Запорожець» завжди виручить з біди..!
"Я вискочив, приготовив РПГ, тоді листя не було. Було дуже добре видно, трошки перехилився, щоб не влучити в дерево і миттєво зробив постріл з гранатомета, потім зіскочив з причепа і кинув 3 гранати".
Відео: https://fb.watch/dZmT3DZdL1/
гарно!
Викинуть зад салону, поставить турель для кулемета Екіпаж - водій і стрілець-оператор Пару НЛАВ на місце задніх сидінь - і матимемо непогану "бойову літучку" для поліських боліт
Ненормативна лексика зашкалює !!