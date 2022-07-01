ССО знищили 5 "вагнерівців" та захопили БТР, - Бутусов. ВIДЕО

Захисники України ліквідували командира найманців та вийшли з російського тилу на ворожому БТР.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"26 червня група "Лукас" Сил спеціальних операцій та група "Одін" 80-і десантно-штурмової бригади влаштували успішну засідку та знищили 5 найманців приватної військової компанії "Вагнер" ЗС РФ. Був захоплений цілим та неушкодженим БТР-82А, на якому пересувались росіяни, і наша група вийшла з російського тилу на ворожому БТРі", - написав він.

Бутусов додав, що українські воїни знищили командира найманців - Данила Левановича Допуа, мешканця міста Ірбіт Свердовської області, 1996 року народження. А також захопили зброю та документи "вагнерівців".

Дивіться: Снайпер ССО знищує групу російських окупантів. ВIДЕО