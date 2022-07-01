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ССО знищили 5 "вагнерівців" та захопили БТР, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України ліквідували командира найманців та вийшли з російського тилу на ворожому БТР.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"26 червня група "Лукас" Сил спеціальних операцій та група "Одін" 80-і десантно-штурмової бригади влаштували успішну засідку та знищили 5 найманців приватної військової компанії "Вагнер" ЗС РФ. Був захоплений цілим та неушкодженим БТР-82А, на якому пересувались росіяни, і наша група вийшла з російського тилу на ворожому БТРі", - написав він.

Бутусов додав, що українські воїни знищили командира найманців - Данила Левановича Допуа, мешканця міста Ірбіт Свердовської області, 1996 року народження. А також захопили зброю та документи "вагнерівців".

Дивіться: Снайпер ССО знищує групу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+62
Чергові дохлі кацапськ свині.ССО України респектище-давайте ще...
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30.06.2022 16:13
+38
Гарна робота. Респект, хлопцям.
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30.06.2022 16:16
+30
Ждём мильчакова и прочих питухов.
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30.06.2022 16:17
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Чергові дохлі кацапськ свині.ССО України респектище-давайте ще...
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30.06.2022 16:13 Відповісти
zаснули, отдыхают.
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30.06.2022 16:28 Відповісти
саснулі))
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30.06.2022 16:44 Відповісти
Ы-ы-ы! Я читаю: "ССО знищили 5 "вагнерівців" та захопили Бутусова"
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30.06.2022 16:14 Відповісти
Бутусов справді ними захоплений.
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30.06.2022 17:05 Відповісти
Я читаю - Олег Кущ 3c573107 , а мені здається - "під Кущем насрано" Ти довго тут ще гидить будеш?
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30.06.2022 17:13 Відповісти
красавчеги. слава ВСУ
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30.06.2022 16:16 Відповісти
Гарна робота. Респект, хлопцям.
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30.06.2022 16:16 Відповісти
Нарешті бачу прагнення до дерусифікації. Варто було стільки пропагувати собачу?
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30.06.2022 16:51 Відповісти
Можеш порадіть - на Десні "купальщики" березневі стали "на берег виходить" Кацапи вище Чернігова наводили кілька понтонних переправ А наші їх кілька разів розбивали Та так що там і танки тонули і інша бронетехніка Ще тоді хлопці сказали що цього року соми раки і мині обжеруться Сьогодні по МНС пройшло : під селом************** знайдено на березі труп чоловіка в російській військовій формі З трьома автоматними магазинами Видно - понтонер Вони ніколи не любили працювать у броніках - без бронежилета після падіння у воду ще якось виплить можна
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30.06.2022 17:21 Відповісти
Ждём мильчакова и прочих питухов.
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30.06.2022 16:17 Відповісти
Печалька для єрмака.
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30.06.2022 16:19 Відповісти
Героям слава!
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30.06.2022 16:22 Відповісти
Військові рф жестом доброї волі віддали ЗСУ бтр
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30.06.2022 16:22 Відповісти
після війни треба буде відучувати Україну матюкається, щоб не перетвориться на кацапів.

Я не чув наприклад щоб муджахеди в найважчих боях матюкалися

Російський військовий корабель - іди нах - з цього почалося
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30.06.2022 16:22 Відповісти
Моя бабуля покійна ніколи не матюкалась але ругалася як тоді, а н...го.... матері,( тіпа йо.. твою мать хто зна той вспомне
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30.06.2022 16:26 Відповісти
я не ханжа - якщо впустив сокиру на ногу як тут не заматериться, або коли вже дуже сильний стрес

- Але ось так їхати на авто, знімати відео - "Іду блд, дивлюся блд, стоіть ****й в рот!" і потім викладати в соц.мережу всім - це повне лайно
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30.06.2022 16:32 Відповісти
Теж відчуваю, що лайка кацапською мовою (а хто ще може продукувати стільки гидоти) дуже засмічує життя. Хочу, щоб з'явився тренд на відмову від вживання перш за все смердючої кацапської лайки. ...Хоча і сам, каюсь, інколи так закручу - аж почервонію... Прости, Господи!
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30.06.2022 16:40 Відповісти
Побував-би ти хоч раз в бою - я подивився-б якими словами ТИ говорив! Чоловік тільки що зі смертю "під ручку прогулявся" - так там ще й не так "загнеш" потім! Це звичайна "психологічна розрядка" А може - і "тимчасовий "психологічний клин" Тільки у фільмах під час бою актори "високим штилем" говорять Я після того як перший раз по людині стріляв - так почав гільзи збирать Хлопці питають:
- Ти що робиш?
- А хіба гільзи здавать після стрільб не треба?
Мене тими гільзами підшпигували місяців два після того!
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30.06.2022 17:33 Відповісти
По людях чи по орках?
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01.07.2022 06:33 Відповісти
Це було тоді коли кацапів ще "орками" не називали
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01.07.2022 07:18 Відповісти
якже же єрмак і арахамія це преживуть? хвилююсь за них
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30.06.2022 16:33 Відповісти
Сьогодні трагедія у дєрмака, який цю сволоту відпустив, я маю на увазі "вагнерівців". Що скаже батя ГУРовець московії?
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30.06.2022 16:41 Відповісти
Слава ССО ЗСУ !!!
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30.06.2022 16:45 Відповісти
ПЛЮСую +++++ 4. 5. 0.
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30.06.2022 16:54 Відповісти
Дякуємо Юрія за гарні та позитивні новини 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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30.06.2022 16:55 Відповісти
Слава ССО ЗСУ!
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30.06.2022 17:00 Відповісти
Минус пять вагиновцев! 🔱
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30.06.2022 17:04 Відповісти
В кожному населеному пункті повинна бути вулиця ім, "ССО України"
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30.06.2022 17:07 Відповісти
Порох "проклятый" с помошью пиндосов с нуля создал целую службу, да еще и какого уровня, зя такой короткий срок. Это вам не дороги стелить.
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30.06.2022 17:14 Відповісти
Бутусов - красень, працюе в горячих точках.
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30.06.2022 18:28 Відповісти
биларуzzких ******* устали
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30.06.2022 22:27 Відповісти
Це не ті самі вагнерівці, яких зеленський подарував лукашенкові, а мав би заарештувати?
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30.06.2022 23:20 Відповісти
 
 