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ССО знищили 5 "вагнерівців" та захопили БТР, - Бутусов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України ліквідували командира найманців та вийшли з російського тилу на ворожому БТР.
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"26 червня група "Лукас" Сил спеціальних операцій та група "Одін" 80-і десантно-штурмової бригади влаштували успішну засідку та знищили 5 найманців приватної військової компанії "Вагнер" ЗС РФ. Був захоплений цілим та неушкодженим БТР-82А, на якому пересувались росіяни, і наша група вийшла з російського тилу на ворожому БТРі", - написав він.
Бутусов додав, що українські воїни знищили командира найманців - Данила Левановича Допуа, мешканця міста Ірбіт Свердовської області, 1996 року народження. А також захопили зброю та документи "вагнерівців".
Топ коментарі
+62 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар30.06.2022 16:13
+38 18c49ed2
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+30 Vlad Valex
показати весь коментар30.06.2022 16:17
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Я не чув наприклад щоб муджахеди в найважчих боях матюкалися
Російський військовий корабель - іди нах - з цього почалося
- Але ось так їхати на авто, знімати відео - "Іду блд, дивлюся блд, стоіть ****й в рот!" і потім викладати в соц.мережу всім - це повне лайно
- Ти що робиш?
- А хіба гільзи здавать після стрільб не треба?
Мене тими гільзами підшпигували місяців два після того!