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Військові за підтримки волонтерів створюють командно-штабну машину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Боєць одного з підрозділів ЗСУ Вадим Саввон відзвітував про роботу над обладнанням

"Продовжуємо працювати на результат, а отже на перемогу. Задум цього проекту вже має термін, і ось нарешті придбаний з вашою допомогою автомобіль, під виконання широкого спектру актуальних військових задач, прибув в столицю", - цитує Цензор.НЕТ поширений військовим пост.

За словами Саввона, одразу закипіла робота по вдосконаленню авто.

"Проект цей, звісно, пілотний і напрацювання по його налаштуванню невпинно переростуть в наступні, більш вдосконалені та уніфіковані варіанти, але вже є впевненість, що він безперечно буде вдалим, а не як оті всім відомі "перші млинці"!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фонд Юрія Бутусова та United Help Ukraine презентували командно-штабну машину командира роти, батареї, взводу. ВIДЕО

Обов'язково візьмемо до уваги досвід Юрія Бутусова, його фонду і козаків, які вже створили щось подібне", - вказав і буквально з-вчора його можливо переглянути на ютубканалі Бутусов плюс.

Поки авто доставляли, партнери працювали над його майбутньою комплектацією. Зокрема, забезпечили електробайками ELEEK, потужною зарядною портативною електростанцією EcoFlow Delta Pro.

"Кожна гривня працюватиме на результат. Знайте і пам'ятайте, такі важливі і необхідні для передової проекти без вашої участі неможливі. Роботи ведуться безкоштовно а от матеріали приходиться закуповувати", - повідомив він.

Допомогти проєкту можна, перерахувавши гроші на рахунок: 5168745031866731.

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Військові за підтримки волонтерів створюють командно-штабну машину 01
Військові за підтримки волонтерів створюють командно-штабну машину 02
Військові за підтримки волонтерів створюють командно-штабну машину 03
Військові за підтримки волонтерів створюють командно-штабну машину 04

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Автор: Анна Судак
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Я в 1972 году был в учебке, в Шауляе, мою роту готовили как начальников радиостанции средней мощности для войск МВД. В нашем полку была рота в которой обучали нач. р/ст. на командно-штабных машинах Р125КШМ на базе ГАЗ 66.Там был небольшой отсек с установленными УКВ р/с и больший отсек типа штаба. По тем временам это была неплохая техника. Повторюсь, для войск МВД.
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30.06.2022 16:45 Відповісти
Справа добра!
Але, як я і думав, варто було Бутусову розповісти про своє штабне авто, як з*явились інші!
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30.06.2022 16:49 Відповісти
для лысого пуштуна мустафы в наем
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30.06.2022 16:55 Відповісти
minesterstvo oboroni mozhno smelo likviduvati. i eto na 8! god voini nu jak tak ?
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30.06.2022 17:00 Відповісти
Гарна ідея, хай буде втілена у життя
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30.06.2022 18:21 Відповісти
Автозак більше нагадує або плацкарт у вагоні
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30.06.2022 22:24 Відповісти
Кому що...
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01.07.2022 08:48 Відповісти
 
 