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В Маріуполі, де місцеві не мають доступу до води, окупанти почали мити вулиці, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Росією Маріуполі місцеві жителі не мають доступу ані до питної, ані до технічної води. Водночас окупаційна "влада" почала мити вулиці.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти почали мити вулиці. Від сьогодні проспект Миру від площі Свободи до Драматичного театру. Щоденно декілька сотень кубів води буде йти на створення картинки про гарне життя в землю. В місті, де більшість маріупольців не мають доступу ані до питної, ані до технічної води. В місті, де навіть громадський душ - знущання, по 10 хвилин на людину. Будуть виливати тонни води саме там, де майже немає життя", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Сьогодні прочитав, що в 2019 році за ОПЗЖ в Маріуполі проголосувало 64% тих, хто взяв участь в голосуванні. А ще 17% голосували за "партію" Шарія.
Якщо є помилка, поправте.
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30.06.2022 17:47
+25
Помоют, образуются лужи с которых можно будет черпать воду. Таким образом проблема снабжения мариупольцев водой будет решена.
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30.06.2022 17:40
+17
в "руССком мире" все просто.
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30.06.2022 17:43
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Помоют, образуются лужи с которых можно будет черпать воду. Таким образом проблема снабжения мариупольцев водой будет решена.
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30.06.2022 17:40 Відповісти
в "руССком мире" все просто.
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30.06.2022 17:43 Відповісти
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30.06.2022 17:54 Відповісти
Сьогодні прочитав, що в 2019 році за ОПЗЖ в Маріуполі проголосувало 64% тих, хто взяв участь в голосуванні. А ще 17% голосували за "партію" Шарія.
Якщо є помилка, поправте.
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30.06.2022 17:47 Відповісти
Зелена гниль нічим не краща. "Мудрий" нарід хотів "пасмєяцца", ось і "пасмєялся".
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30.06.2022 17:53 Відповісти
Ну проголосовали, эти партии тогда не были запрещены законом. Они же не голосовали за приход русского мира. Меня самого на заводе принуждали агитировать за партию регионов, но я ни разу за них не голосовал. Я за зеленского не голосовал. И вообще оценивать людей по их партийным это признак нетерпимости и дискриминации. Прямо как в кацапии, там может быть только одна партия, как в совке. Ну теперь кацапы захватили промышленный восток, никаких опзжей, налогов и промышленности - ты хочешь сказать кацапскому плешивому фюреру спасибо за это потому что там кто то проголосовал за партию которая тебе не нравится?
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30.06.2022 18:22 Відповісти
они и проголосовали за приход кацапского "мира" целенаправленно. Все они знали кто за что. Жили в Украине, а мечтали прихода своих родственников.
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30.06.2022 18:32 Відповісти
еті партіі запрєщєни законом нє билі. Але ж і користуватися мозком, робити осмислений вибір, а не голосувати як барани за своїх вбивць теж не було заборонено.
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30.06.2022 18:37 Відповісти
до чого тут нравіцца-не нравіцца?
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30.06.2022 18:39 Відповісти
проблема в другому. Якщо було б голосування Вами проукраїнське, а не так як Ви проголосували. То кацапщина помітила, що на цих територіях , більшість проукраїнська. Мабуть і війни не було. Якось так.
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01.07.2022 00:12 Відповісти
Не так. Им вообще пох кто за кого голосовал и на каком языке разговаривает,если было так то какого хера они полезли на север Украины,там тоже за опзж голосовали и по русски говорили?
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04.07.2022 14:21 Відповісти
Это заведомо были пророссийские партии, Украинский Крым был уже в оккупации ,пылал ,то сильно ,то тише Украинский Донбасс. Только внуки Шарикова , и Швондера ,после этого могли проголосовать ,за эти преступные ,лживые партии. Признаки нетерпимости и дискриминации ,говоришь ,а голосовать за партии ,которые привели в Украину войну ? Один петушарий чего стоит ,по его публикациям ,только полному идиоту не видно ,что там торчат уши фсб. А это значит ,что в Мариуполи живут или идиоты ,или те кто ждал рашу, то есть предатели ,я лично склоняюсь к второму. Не могло же провидение в одном месте собрать одних умалишенных?
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01.07.2022 07:48 Відповісти
Дивіться, *****, "мизаміровци", "аддінноротвци", дивіться, поки не повилазить. А краще їдьте туді і поживіть
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30.06.2022 17:49 Відповісти
Там ще і вціліло щось?
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30.06.2022 17:50 Відповісти
Це лише маленька частинка того що потрібно знати про мерзенних кацапських вбивць...
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30.06.2022 17:50 Відповісти
Зато яка картинка буде для їх зомбоящика, страшно уявити які там сюжети придумають...
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30.06.2022 17:54 Відповісти
уборка улиц среди развалин как-то корежит мозг адекватному человеку
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30.06.2022 17:59 Відповісти
Мити вулиці можна і водою з моря.
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30.06.2022 18:01 Відповісти
не можна то буде вода яку неможливо пити з моря не той єффект а тут свідомо питна вода показово коли її виливають на вулицю щоб помити хоча навкруги руїни і необовязково а людям не дати напитися коли вони шукають в калюжах це така помста це таке приниження людей від орків що Маріуполь не здавався 8 років і живе не так як званий днр це вони тепер так помстилися руйнуванням вбивством та приниженням маріупільців як з водой так і рабською силою за тарілку супу розгрібати примусово завали трупів своїх же містян якщо це не фашизм то що?
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30.06.2022 18:13 Відповісти
наших в Мариуполе нет. пусть сосут кадыровский ***
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30.06.2022 18:09 Відповісти
Сочи его сам пожалуйста - Мариуполь это Украина!
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30.06.2022 18:23 Відповісти
Территория Украины, а не продажные кацаполизы.
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30.06.2022 18:35 Відповісти
ага, та, шо голосує за опзж і шарія. Ви помиляєтесь, це не України, а дебільні раби путіна. ...путіну, щоправда, захотілось перетворити їх на м'ясо, але до рабів і так не дійшло
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30.06.2022 18:40 Відповісти
С теплого дивана, в целой хате, угла фронт далеко и никакой оккупации, то разбрасываться ярлыками крайне легко. Что это за виктим блейминг такой? Кацапы захватили город, и все все кто в оккупации автоматически предатели? Они проголосовали не за ту партию, они снова предатели? Ваши личные тараканы ваши личные, а мариупольцы граждане Украины, как бы вам этого не хотелось и как бы это не хотелось кацапскому плешивому фюреру. Именно благодаря таким как ты, с такими реляциями плешивый фюрер и смог в 14 году сделать то что сделал. И сейчас тоже. Мы ввсе граждане одной страны, кто бы за кого не голосовал, и как бы иначе это кому не хотелось. Я не могу понять и принять, когда украинцы ненавидят украинцев, просто потому что ничего не знают о них, кроме ангажированных новостей. Пока мы друг другу грызёмм глотки ***** ликует.
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30.06.2022 19:37 Відповісти
Я не могу понять и принять, когда украинцы ненавидят украинцев - щось тут незрозуміло. Коли це у Львові чи Франківську ненавиділи східняків ?
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30.06.2022 22:04 Відповісти
Кацап який не бреше чи з ТБ картинки чи в житті, це не кацап.
Кацапи змивають кров мирних маріупольців яку пролили своїими
постійними бомбардуваннями Маріуполя починаючи з березня.
Два місяця вбивств маріупольців - що посіяли, те і пожнете в
своїй рашкє
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30.06.2022 18:18 Відповісти
вони не стали разом з ВСУ на захист міста а ось недавно менти перекрасились
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30.06.2022 19:56 Відповісти
Після звільнення сходу України всих хто був в окупації через сито лояльності і паспорт без права голосу на виборах, місцеве керівництво назначається із столиці, податок на ЗСУ в двічі більший ніж громадянам з неокупованих територій. Льготи тим хто приймав активну участь у спротиві кацапо-окупантам. Хто не згоден дозволяються протести і вигляді одягнених на виворіт носків і трусів. Інші протести це зрада і сепаратизм і караються з усією суворістю закона військовим трибуналом із бійців Азова. Якто так. І не говоріть що я не милосердний !
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30.06.2022 22:25 Відповісти
в 2014 під час революції коли завгар ще був в Києві то також бігом асфальт вимивали щоб не було видно крові і згорілі машини прибирали,
ніби все чисто нікого не вбивали
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01.07.2022 03:13 Відповісти
"Родина-мать зовёт!"
Родина, мать твою, призываю тебя, спаси человечество, сделай аборт!
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01.07.2022 07:46 Відповісти
 
 