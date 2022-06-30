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В Маріуполі, де місцеві не мають доступу до води, окупанти почали мити вулиці, - Андрющенко. ВIДЕО
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В окупованому Росією Маріуполі місцеві жителі не мають доступу ані до питної, ані до технічної води. Водночас окупаційна "влада" почала мити вулиці.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти почали мити вулиці. Від сьогодні проспект Миру від площі Свободи до Драматичного театру. Щоденно декілька сотень кубів води буде йти на створення картинки про гарне життя в землю. В місті, де більшість маріупольців не мають доступу ані до питної, ані до технічної води. В місті, де навіть громадський душ - знущання, по 10 хвилин на людину. Будуть виливати тонни води саме там, де майже немає життя", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Vsevolod Marchenko
показати весь коментар30.06.2022 17:47
+25 Gregory Mihelson
показати весь коментар30.06.2022 17:40
+17 Gregory Mihelson
показати весь коментар30.06.2022 17:43
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Якщо є помилка, поправте.
Кацапи змивають кров мирних маріупольців яку пролили своїими
постійними бомбардуваннями Маріуполя починаючи з березня.
Два місяця вбивств маріупольців - що посіяли, те і пожнете в
своїй рашкє
ніби все чисто нікого не вбивали
Родина, мать твою, призываю тебя, спаси человечество, сделай аборт!