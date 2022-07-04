"Мы военные, наша задача - защищать свою Родину", - полонений боєць "Азова" Крамінський не зламався під тиском російської пропаганди. ВIДЕО
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Боєць "Азова" Антон Крамінський, перебуваючи в полоні, на допиті розносить в пух і прах російську пропаганду, дивлячись ворогам в обличчя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Боєць "Азова" Антон Крамінський, заступник командира снайперської групи.
Під час допиту наш воїн спростував російські пропагандистські фейкі про нацистів із свастиками в "Азові", про вбивство азовцями цивільних, Бандеру, історію України, іноземних найманців, поводження з російськими полоненими, обстріли цивільних об'єктів.
"Воинский этикет у нас есть. Мы никогда в гражданских, детей не стреляли. Мы военные, наша задача - защищать свою Родину. По мне стреляли - я стрелял. Гражданских никого. Мы не преступники, чтоб убивать гражданских. Я говорю за свое подразделение и в целом за "Азов". Гражданские погибают не от стрелкового боя, а от обстрелов артиллерии, от авианалетов. Это то, что я видел".
"Я не нацист, я военный. Свастик нет. Руны, викинг и козак набит. У меня в подразделении ни у одного человека нету свастики. Мы не проповедуем фашисткую идеологию. Я язычник, но при чем тут фашизм к язычеству?".
"Бандера - национальный герой нашей страны. Если бы он сотрудничал с немцами, Гитлер его бы в тюрьму не садил. Вы не знаете историю Украины".
"За что мне давать пожизненное? По какому закону? Кто такие "ДНР"? Я не в "ДНР", я на територии, которая сейчас за РФ".
"Вобще не было наемников в "Азове". Это не наемники, а добровольцы, хотя я таких не знаю. А наемник, это тот человек, который получает деньги".
"Могу назвать подразделения из России в которых есть свастики. Могу назвать человека, которые лечится в Москве и у него свастика. А вы все время говорите про какие-то наши свастики".
"Меня незачто садить, я не преступник. Я военнопленный. Не понимаю, по каким законам я буду сидеть".
"Давайте про Харьков поговорим. Университет Каразина - военный объект? Драмтеатр - военный объект? Роддом - военный объект? Можно все что хочешь говорить, я понимаю".
"Мне не стыдно за то, что я делал. Я военный".
Будь ласка, зачекайте...
Ах Гиркин, полуостров впереди!
Як нещодавно сказав Портніков, Зеленський це інструмент у руках Путіна для знищення України...
Доречі, ця платформа ворожа і фсбешників у ній мов мурах
в своё время пошло гулять видео Савченко с такими же тезисами...
Но Героев не сравнить с савченко - поэтому пусть фсб думает что хочет - главное чтобы люди попали домой.
одного , щоби він повернувся додому живим , до своєї країни і родини !😕
Емблема чи тату на тілі абсолютно ні про що не свідчать, бо кожен розпоряджається сам своїм тілом, вірить в те, що хоче, обирає символи, які близькі до душі, а обрана ними ідеологія дала їм ту силу волі і духу, завдяки яким вони ввійшли героями в новітню історію України.
Хочу почути про зв'язок фашизму з язичництвом. Про запозичену свастику - в курсі.
Але, поміж тим, - Індія найбільша язичницька країна світу. Індуїзм, - це язичництво у чистому вигляді. На другому місці, - Японія. Сінтоїзм, - споконвічна японська язичницька релігія.
І хто може сказати, що ******* японці та індійці - фашисти? За вуха притягнута спорідненість.
Таким же чином можна стверджувати, що християнство є джерелом комунізму.
Відповідь, - "Коли Каїн убив брата свого Авеля".
Ну, бо їх на всій Землі тільки двоє було, як каже Біблія.
Умница и достойный гражданин своей страны !!!
Ми віримо, що ви всі повернетеся додому.