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"Мы военные, наша задача - защищать свою Родину", - полонений боєць "Азова" Крамінський не зламався під тиском російської пропаганди. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Боєць "Азова" Антон Крамінський, перебуваючи в полоні, на допиті розносить в пух і прах російську пропаганду, дивлячись ворогам в обличчя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Боєць "Азова" Антон Крамінський, заступник командира снайперської групи.

Під час допиту наш воїн спростував російські пропагандистські фейкі про нацистів із свастиками в "Азові", про вбивство азовцями цивільних, Бандеру, історію України, іноземних найманців, поводження з російськими полоненими, обстріли цивільних об'єктів.

"Воинский этикет у нас есть. Мы никогда в гражданских, детей не стреляли. Мы военные, наша задача - защищать свою Родину. По мне стреляли - я стрелял. Гражданских никого. Мы не преступники, чтоб убивать гражданских. Я говорю за свое подразделение и в целом за "Азов". Гражданские погибают не от стрелкового боя, а от обстрелов артиллерии, от авианалетов. Это то, что я видел".

"Я не нацист, я военный. Свастик нет. Руны, викинг и козак набит. У меня в подразделении ни у одного человека нету свастики. Мы не проповедуем фашисткую идеологию. Я язычник, но при чем тут фашизм к язычеству?".

"Бандера - национальный герой нашей страны. Если бы он сотрудничал с немцами, Гитлер его бы в тюрьму не садил. Вы не знаете историю Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обманом змушують маріупольців свідчити проти ЗСУ та "Азова", - Андрющенко

"За что мне давать пожизненное? По какому закону? Кто такие "ДНР"? Я не в "ДНР", я на територии, которая сейчас за РФ".

"Вобще не было наемников в "Азове". Это не наемники, а добровольцы, хотя я таких не знаю. А наемник, это тот человек, который получает деньги".

"Могу назвать подразделения из России в которых есть свастики. Могу назвать человека, которые лечится в Москве и у него свастика. А вы все время говорите про какие-то наши свастики".

"Меня незачто садить, я не преступник. Я военнопленный. Не понимаю, по каким законам я буду сидеть".

"Давайте про Харьков поговорим. Университет Каразина - военный объект? Драмтеатр - военный объект? Роддом - военный объект? Можно все что хочешь говорить, я понимаю".

"Мне не стыдно за то, что я делал. Я военный".

Також читайте: Працюємо над звільненням захисників Маріуполя, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+76
Справжньоу воїну та герою-респект...
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30.06.2022 18:15
+57
Боже, бережи наших захисників
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30.06.2022 18:18
+46
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30.06.2022 19:32
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Справжньоу воїну та герою-респект...
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30.06.2022 18:15 Відповісти
Боже, бережи наших захисників
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30.06.2022 18:18 Відповісти
давайте немножко по адресу - ангелы хранители берегите наших захисників...боженька он как бы взагали...а мы просим конкретно...не за всех - росияне проходят мимо...
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30.06.2022 19:28 Відповісти
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30.06.2022 19:32 Відповісти
В печали Гиркин - островок отжали.
Ах Гиркин, полуостров впереди!
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30.06.2022 18:20 Відповісти
Zевиродок має отримати пожиттєве за призначення наумова, баканова, за розмінування Чонгару і за десятки тисяч жертв у Маріуполі, що були допущені із-за держради верховного говнокомандуючого
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30.06.2022 18:21 Відповісти
Тільки зе виродок? Чому ви забули написати про ***** та його війська?
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30.06.2022 19:21 Відповісти
Тому що Зеленський більший ворог України аніж Путін, Путін керманич чужої держави і якби Зеленський був за Україну, то цього нічого не було.

Як нещодавно сказав Портніков, Зеленський це інструмент у руках Путіна для знищення України...
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30.06.2022 19:41 Відповісти
У мене завжди було питання, чому Порошенка ненавидить і Путін і Зеленський
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30.06.2022 22:06 Відповісти
А у вас немає питаннь щодо того, чому палкі прибічникі Порошенка вважають Зеленського більшим ворогом, ніж кремлівське *****?
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01.07.2022 01:28 Відповісти
Х**лопропаганда агітувала за клоуна.
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02.07.2022 05:33 Відповісти
дід василь ти сглузду заїхав чи що.
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01.07.2022 00:13 Відповісти
невже не можна було викласти ролик в нормальному форматі прямо на цензорі. навіщо ці посилання на чійсь телеграм!
Доречі, ця платформа ворожа і фсбешників у ній мов мурах
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30.06.2022 18:21 Відповісти
если ФСБ выложило видео - то что-то с этого имеет...
в своё время пошло гулять видео Савченко с такими же тезисами...
Но Героев не сравнить с савченко - поэтому пусть фсб думает что хочет - главное чтобы люди попали домой.
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30.06.2022 19:24 Відповісти
Низький уклін усім героям. Смерть ворогам!
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30.06.2022 19:16 Відповісти
Список уничтоженной и поврежденной российской техники постепенно пополняется новыми моделями - редкий бронеавтомобиль "Патруль-А" российских войск Росгвардии был поврежден огнем украинской артиллерии на востоке страны.



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30.06.2022 19:29 Відповісти
к сожалению в нем все живы остались
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01.07.2022 22:32 Відповісти
Це справжний і мужний наш Воїн , перед яким я склоняю голову і хочу
одного , щоби він повернувся додому живим , до своєї країни і родини !😕
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30.06.2022 19:32 Відповісти
Ви в діях азовців протягом війни бачили якісь ознаки фашизму?
Емблема чи тату на тілі абсолютно ні про що не свідчать, бо кожен розпоряджається сам своїм тілом, вірить в те, що хоче, обирає символи, які близькі до душі, а обрана ними ідеологія дала їм ту силу волі і духу, завдяки яким вони ввійшли героями в новітню історію України.
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30.06.2022 19:59 Відповісти
Ваш коментар не заспамлено, а стерто.
Хочу почути про зв'язок фашизму з язичництвом. Про запозичену свастику - в курсі.
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30.06.2022 21:18 Відповісти
Які найбільші язичницькі країни **********? Китай не беремо до уваги, бо там, - комунізм. Хоча, в принципі, конфуціанство, - це теж язичництво.
Але, поміж тим, - Індія найбільша язичницька країна світу. Індуїзм, - це язичництво у чистому вигляді. На другому місці, - Японія. Сінтоїзм, - споконвічна японська язичницька релігія.
І хто може сказати, що ******* японці та індійці - фашисти? За вуха притягнута спорідненість.
Таким же чином можна стверджувати, що християнство є джерелом комунізму.

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01.07.2022 00:16 Відповісти
Щось не дуже в'яжеться вислів з пряжок фашистів другої світової "Gott mit uns" (З нами Бог) з "язичницькими віруваннями". Не знаходите?
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30.06.2022 19:59 Відповісти
Аргумент показовий, але знову ж таки треба розуміти, що це було для солдатів, вони були набожні. Гітлер до лютеранство ставився прохолодно. Хоча М. Лютер був першим німецьким нацистом. Причому явним і відкритим. Один з батьків протенстанізму. Релігія дуже гнила тема, там нічого притомного не має.
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30.06.2022 20:09 Відповісти
Hmmm, togda nado posmotret stakoi ze tochki zrenija i na kristjanstvo; kotoraja zhigalo ljudei na kostrax, odobrjalo rabstvo, krestovix poxodax ubivali sex nesaglasnix snimi i o kolichestve ukradenova mozno videt muzejax Rima i tak dalse... Tak chto jazichestvo po sravneniju ochen, ochen mirnaja religija...
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30.06.2022 20:02 Відповісти
Юля, трохи понесло тебе. Нацисти страждали тягою до різних дохристиянських культів, але це було хобі.Основою їхньої ідеології це не було.
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30.06.2022 20:02 Відповісти
Runisticheskie simboli bili ochen, ochen ranshe kristjanstva. A kristjanskaja ljubov bila vtom, chto prishli ognjom i mechom unichtozat tex kto nepriznajot kristjanstvo?
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30.06.2022 20:46 Відповісти
Християни насправді вбили стільки людей, скільки жодному гітлеру й не снилося.
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30.06.2022 21:06 Відповісти
Є таке напівжартівливе запитання, - "А ви знаєте, коли відбулася війна, у якій загинула половина людства?"
Відповідь, - "Коли Каїн убив брата свого Авеля".
Ну, бо їх на всій Землі тільки двоє було, як каже Біблія.
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30.06.2022 23:42 Відповісти
Ви за "любов до ближнього" Гундяєву і його православно-християнській банді роскажіть. Напевно, що українцям, яких звільняють з окупації абсолютно пофіг, хто саме - християнин, чи язичник вбиває окупанта. Або може воїни-християни мали би скласти зброю і пійти проповідувати окупантам про "любов до ближнього"????
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30.06.2022 21:06 Відповісти
Julia! a ne posla bi ti na hutor,babocek lovitj! Razve v svastike v konce koncov delo? Vedj russkie podonki i bez svastik huze fasistov. Zazerkalje kakoe to!
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30.06.2022 20:23 Відповісти
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30.06.2022 20:42 Відповісти
Julia! Ne nado umnicatj tam ,gde nado srazu posilatj na h...! Beztolku obsuzdatj deistvija orkov., tem bolee s nimi sporitj! Srazu posilatj , nu a esli estj vozmoznost- bitj do konca.
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30.06.2022 21:21 Відповісти
Vot esli vi Julija zvali bi lovit kacapov, roZZijskix fashistov putina *****, to eto bilo bi ponjatno, no zachem mne lovit babochek, babushek?
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30.06.2022 21:57 Відповісти
Це повний трешак, напали на Україну, вбили та замучили десятки тисяч людей, а потім звинувачують тих, хто захищався у власних злочинах. Мабуть більших брехунів світ ще не бачив. Вірні слуги сатани, який є батьком брехні.
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30.06.2022 19:48 Відповісти
Мужньо.
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30.06.2022 19:53 Відповісти
Схиляю голову перед захисниками Маріуполя.
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30.06.2022 20:12 Відповісти
Цікаво як це відо виклали? Той хто виклав ще живий? Чи це така многоходовочка ФСБ?
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30.06.2022 20:24 Відповісти
Навіть дух перехопило...
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30.06.2022 20:38 Відповісти
Какой молодец парень !!!
Умница и достойный гражданин своей страны !!!
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30.06.2022 20:43 Відповісти
Сил нашим захисникам !
Ми віримо, що ви всі повернетеся додому.
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30.06.2022 21:20 Відповісти
Правду говорить легче. Но для этого нужно иметь мужество.
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30.06.2022 21:30 Відповісти
Зеленський говорить, а цікаво як він справді відноситься до Азовців,,,
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30.06.2022 22:09 Відповісти
відноситься = ставиться
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30.06.2022 23:45 Відповісти
Відео на ютубі?
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30.06.2022 22:32 Відповісти
Тут ще питання хто у кого на допросі. Герой.
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01.07.2022 01:00 Відповісти
А вот говорят..что со 140 с чемто освобожденных наших пацанов...40 человек отдали тупо кастрированых..этими мразями..и скорее всего это к сожалению..правда..ну и как с ними теперь поступать?
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01.07.2022 02:50 Відповісти
ИНТЕРВЬЮ ВОЛЫНЫ!!! АЗОВ ПЛОХИЕ - МЫ ХОРОШИЕ))) https://www.youtube.com/watch?v=XHq3Aa7scp8
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01.07.2022 07:06 Відповісти
Когда идет такая нарезка и без вопросов задающего, то можно как угодно манипулировать. Парню респект. Горжусь.
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01.07.2022 21:38 Відповісти
 
 