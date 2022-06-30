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Турчинов (1084) артилерія (713) Залужний (588) САУ (154)

Турчинов: Вже в 2018 році САУ "Богдана" готова була виконувати бойові завдання. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Самохідна артилерійська установка "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці секретар РНБО України 2014-2019 років Олександр Турчинов, який перебуває на південному-сході в лавах ЗСУ.

За його словами, попри перспективність, вже влітку 2019 року проект був зупинений, "фінансування анульоване, а випробування заблоковані".

"В результаті, російське вторгнення в лютому 2022 року ми зустріли лише з одним зразком "Богдани", яка здатна ефективно знищувати ворога "натівськими" снарядами на відстані понад 40 кілометрів, а за своїми характеристиками не поступається іноземним зразкам", – сказав Турчинов, зазначивши, що сьогодні саме за ефективне знищення ворога на українському острові Зміїний Головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний подякував розробникам "Богдани".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", - Залужний. ВIДЕО

"Ця страшна війна повинна навчити нас насамперед робити висновки з бездарно втраченого часу та ресурсів і зрозуміти очевидні безальтернативні пріоритети, – тільки потужна зброя в руках наших мужніх воїнів здатна захистити та звільнити країну", – сказав він, додавши, що ефективна українська зброя – запорука нашої незалежності та суверенітету.

За словами Турчинова, навіть в умовах війни є можливості відновлення виробництва українських артилерійських та ракетних систем. "Маю велике сподівання, що це буде реалізовано", – резюмував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 24 лютого вдалося евакуювати єдиний екземпляр САУ "Богдана", вона згодом допомогла звільнити острів Зміїний, - Пашинський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"На відео та сама САУ "Богдана". 2018 рік. В 2022 вона, на жаль, і досі одна", – підписав Олександр Турчинов відео

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+68
Як ми готувались до війни 2,5 роки.

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку!! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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30.06.2022 20:27
+47
Це відбувається тому що багато гнид та зрадників ще нажаль залишаються на всіх гілках влади в Україні...
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30.06.2022 20:21
+44
"Хто не годує свою армію годуватиме чужу" я не пам'ятаю Хто з великих це сказав.
На жаль, наш діючих президент розумних людей не читає.
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30.06.2022 20:21
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ви не Сергій, ви сергей
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30.06.2022 21:03 Відповісти
Він просто без перших трьох літер, людина Лахта.
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30.06.2022 21:10 Відповісти
Дані з відкритих джерел:
- У вересні 2015 року на виставці «Зброя та безпека-2015» уперше продемонстрували вигляд нової протикорабельної крилатої ракети як ключового елементу протикорабельного ракетного комплексу «Нептун»
- 30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун».
- 17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них точно уражено морську ціль на відстані 100 км
- У жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року іще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами «Нептун».
5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря відбулись випробування ракет українського виробництва. Протикорабельні ракети «Нептун» на цих випробуваннях успішно вразили ціль на відстані 280 км
Отже, за планом випробування мали закінчити у квітні-травні 2019. Хто у нас прийшов до влади в травні 2019?
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30.06.2022 21:06 Відповісти
Презентація ракети Нептун відбулася в 2015... Перший випробувальний пуск - на початку 2018, випробування завершено в травні 2019. Ще питання є?
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30.06.2022 21:11 Відповісти
Зелень бездарним управлінням і ігноруванням своїх обов'язків багато життів забрав і країну в руїни перетворив.
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30.06.2022 20:55 Відповісти
З логікою все так,а от режисера в нього немає!
Як що поцікавишся,то знайдеш що працювали над НАДІЙНОЮ,ЗАХИЩЕНОЮ системою АВТОМАТИЧНОЇ зарядки.
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30.06.2022 21:14 Відповісти
...А в ....19му наша сволота "зробила це разом"... І ніц більше не вимислили щодо вбиття держави при загрозі війни, як тільки зрубати фінансування оборони на тлі вторгнення москалів і асфальтити ВЕЛКАМ для СВАТІВ на бронетехніці, і заявляти в кумарі про те,що ХАРЬКАФ БУДІТ АКУПІРАВАН.
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30.06.2022 20:59 Відповісти
Якби не Зеля. о Путлер не наважився би на широкомасштабне вторгнення.
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30.06.2022 20:59 Відповісти
Йому доповіли що Кловун розвалив армію, оборонпром стоїть, дурні зібрались їсти шашлики замість слухати попередження Заходу про напад орди...
Чого б не напасти коли супротивник не здатен захиститись?
Ось звідки і тисячі загиблих та втрачені та знищені території та міста і села.
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30.06.2022 21:11 Відповісти
в умовах беззаконня не може бути розвитку бізнесу. Тому міліції доводиться платити.
Так само не може бути національного розвитку, в тому числі розвитку бізнесу, поки чужі армії руйнують все, що було побудовано. Тому за збройні сили потрібно платити.
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30.06.2022 21:00 Відповісти
взагалі-то єдинним експерементальним зразком гармати не воюють. А тут просто життя примусило.
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30.06.2022 21:08 Відповісти
В 2018 стреляла. Дорабатывалась система зарядки. А в 2019 выстрелил зелемойский.
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30.06.2022 21:08 Відповісти
Є таке поняття як заводські випробування, це я к тому що думати треба перед тим як щось написати.
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30.06.2022 21:08 Відповісти
В кого стрелять? Це важке озброєння і воно було заборонене.
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30.06.2022 21:13 Відповісти
Готова у 2017/2018.
Але у 2019 трапився Зельцман/зелемойскій,найвеличніший пісюніст!
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30.06.2022 21:06 Відповісти
Я хочу побачити автора Мирослава Гая з його новим блогом в стрічці Мирослав Гай
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30.06.2022 21:06 Відповісти
Дякую,дуже дякую сіпатій потворі і всій його зеленій шоблі зрадників!
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30.06.2022 21:07 Відповісти
Тю, а як же асфальт -
С "Богдани" стільки не вкрадеш як з асфальту який оцінили втридорога
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30.06.2022 21:07 Відповісти
Але на озброєння прийняли іншу систему: секретну приховану стелс-непомітну надзакамуфльовану САУ "МирВочах". Настільки секретна, що досі знайти не можемо.
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30.06.2022 21:08 Відповісти
І не в очі він хотів заглянути.
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30.06.2022 21:16 Відповісти
помню Тарас Чмут рассказывал что Богдана гавно
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30.06.2022 21:10 Відповісти
Нехай иксперд Чмут поїде зараз на 0 під постійні обстріли в те пекло і там розкаже яке Богдана гавно...
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30.06.2022 21:17 Відповісти
Так Чмут на 0 і їздив дурік ти
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30.06.2022 23:12 Відповісти
краще спитати Мирослава Гая
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30.06.2022 21:19 Відповісти
Вы не понимаете, это друхое, мы может отбрасываться срусским битумом сейчас
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30.06.2022 21:12 Відповісти
Тобі в другі двері. Тут про озброєння.
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30.06.2022 21:18 Відповісти
то зубажилий! не рухайте його...
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30.06.2022 22:09 Відповісти
Як там асфальт, лежить? Будемо ним по ворогу стріляти?
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30.06.2022 21:15 Відповісти
Мені прийшлося почути "шедевр" від зевиборця" добре зробив зе що будував і ремонтував дороги
тепер швидко возять гуманітарну допомогу
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30.06.2022 22:17 Відповісти
Да нет,если бы ты ,дегенерат ,вместе с зелупой,в Крыму подохли ,то он был бы наш
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30.06.2022 21:29 Відповісти
йди найух!
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30.06.2022 21:31 Відповісти
А ти для мене просто гі*но зелене.
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30.06.2022 21:22 Відповісти
...а что ж ни одной сцуки урода на фронте нет ?или все сцуки урода берут пример с поца ,вора и уклониста зели ?
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30.06.2022 21:26 Відповісти
А для мене патріот, це той, хто принаймі українською мовою спілкується! А ти сам пішов геть!
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30.06.2022 21:29 Відповісти
Так ті, хто на лінії вогню, теж неодноразово казали, що у останні 2-3 роки оборонне замовлення саботується... І Гай, і Донік, і Гудименко, якого оце поранили. І Ярош, і Кривонос, і Марченко (Марченка от взагалі посадить ні за що хотіли)...
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30.06.2022 21:29 Відповісти
Треба виграти і закінчити війну з москалями, а потім спитати з шоколада та ліцедія, хто саботував оборону нашої крпїни, а може співпрацював з нашим ворогом, а може наши партнери побачили в Україні свого конкурента і встромляли палки в колеса, дуже багато питань.
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30.06.2022 21:21 Відповісти
Заставили Кловуна всі гроші з оборони закатати тупо в асфальт? Конкуренти по зброї - це американці?
Ти ба які хитрющі!
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30.06.2022 21:24 Відповісти
Який дебілізм у вас в бошкє
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30.06.2022 21:28 Відповісти
Обгрунтуй
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30.06.2022 22:04 Відповісти
"...а може наши партнери побачили в Україні свого конкурента і встромляли палки в колеса..."(c)

Это не дебилизм, а сознательная провокация.
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30.06.2022 23:53 Відповісти
наши партнери побачили в Україні свого конкурента... Це, пардон, хто? США побачили у Ланосі конкурента Мустангу? Чи британці конкурента Ягуару?))
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30.06.2022 21:38 Відповісти
Ну, ну, питальщики? Ще не напинались, з 24 лютого?
Хто для наших партнерів конкурент? ІмбИцили, які під час війни вірять г+г бабломойського-мертвечука і голосують по приколу?
Що там про саботаж? Хто, що саботував, конкретно?
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30.06.2022 21:39 Відповісти
А 73 процентній біомасі пох...
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30.06.2022 21:28 Відповісти
звідки в тебе такий прапор? оця ганчірка обосана?
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30.06.2022 21:41 Відповісти
Так почему в 2018 году ее не передали ВСУ?
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30.06.2022 22:11 Відповісти
Тому що для прийняття на озброєння та початку серійного виробництва робляться кілька однотипних зразків які відстрілюються в різних умовах (наприклад - один як мінімум ствол повинен буть відстріляний для визначення його зносостійкості - а це вимагає тривалого часу) Тому випускають "пробну партію" (пару батарей)! І лише після висновку комісії зразок приймається на озброєння
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30.06.2022 22:34 Відповісти
дурка далі ******?
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30.06.2022 22:38 Відповісти
Виробництво української зброї розпочнеться при іншому президенту. ні в якому разі не при зеленському. адже саме він заблокував виробництво і залишив оголені ЗСУ.
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30.06.2022 23:56 Відповісти
Крім калібру та відстані між Богданою та провідними НАТівськими взірцями прірва. Звісно, якби ми мали сотню Богдан, то навіть із таким "ручним заряджанням" це була би сила, але виникає запитання, а чи є сенс виробляти арту минулого покоління, нехай і кращу за радянську?
Можливо зараз, у якійсь кооперації, чи завдяки купівлі ліцензії, є можливість доробити цю систему, до рівня того ж Цезаря. Мені здається саме із нього взятий концепт Богдани... Тоді так, є сенс над цим працювати. А мати радянський по духу концепт із новим калібром, це безперспективно.
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01.07.2022 09:22 Відповісти
ты бы может меньше ****** про "прірву"? стреляет она так само точно как и НАТО-вские аналоги - только стоит в 10 раз дешевле при этом!
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01.07.2022 11:22 Відповісти
"радянський по духу концепт" - где у эсэсэра была гаубица на автомобильном шасси, умник?
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01.07.2022 11:23 Відповісти
Я понимаю и согласен со всеми обвинениями в сторону Зеленчского! НО! Сами то вы за кого голосовали?? А ?? Правильно , 73 % дебилов из рынка !! За крота и клоуна Зеленского!!Мало того и сегодня 90 % избирателей за него!! Это Что?? Такое вшивое раскаивание??
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01.07.2022 11:59 Відповісти
Отож бо. Якби Турчинов не став в позу, а почав співпрацювати з Зеленським хоча б по новим видам зброї, то і зробили б щось. А так, поки Зеленський нарешті знайшов Залужного, тільки тоді все закрутилось.
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01.07.2022 12:11 Відповісти
Джемми, а че, что Нелохбоневтик Поуволнял ВСЕХ прошоколадных
из ВСЕХ структур. А в ВР НИ с КЕМ не сотрудничал.
А раз так за все должен и отвечать!
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01.07.2022 13:32 Відповісти
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