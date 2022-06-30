Турчинов: Вже в 2018 році САУ "Богдана" готова була виконувати бойові завдання. ВIДЕО
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Самохідна артилерійська установка "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці секретар РНБО України 2014-2019 років Олександр Турчинов, який перебуває на південному-сході в лавах ЗСУ.
За його словами, попри перспективність, вже влітку 2019 року проект був зупинений, "фінансування анульоване, а випробування заблоковані".
"В результаті, російське вторгнення в лютому 2022 року ми зустріли лише з одним зразком "Богдани", яка здатна ефективно знищувати ворога "натівськими" снарядами на відстані понад 40 кілометрів, а за своїми характеристиками не поступається іноземним зразкам", – сказав Турчинов, зазначивши, що сьогодні саме за ефективне знищення ворога на українському острові Зміїний Головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний подякував розробникам "Богдани".
"Ця страшна війна повинна навчити нас насамперед робити висновки з бездарно втраченого часу та ресурсів і зрозуміти очевидні безальтернативні пріоритети, – тільки потужна зброя в руках наших мужніх воїнів здатна захистити та звільнити країну", – сказав він, додавши, що ефективна українська зброя – запорука нашої незалежності та суверенітету.
За словами Турчинова, навіть в умовах війни є можливості відновлення виробництва українських артилерійських та ракетних систем. "Маю велике сподівання, що це буде реалізовано", – резюмував він.
"На відео та сама САУ "Богдана". 2018 рік. В 2022 вона, на жаль, і досі одна", – підписав Олександр Турчинов відео
Будь ласка, зачекайте...
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- 30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун».
- 17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них точно уражено морську ціль на відстані 100 км
- У жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року іще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами «Нептун».
5 грудня 2018 року на узбережжі Чорного моря відбулись випробування ракет українського виробництва. Протикорабельні ракети «Нептун» на цих випробуваннях успішно вразили ціль на відстані 280 км
Отже, за планом випробування мали закінчити у квітні-травні 2019. Хто у нас прийшов до влади в травні 2019?
Як що поцікавишся,то знайдеш що працювали над НАДІЙНОЮ,ЗАХИЩЕНОЮ системою АВТОМАТИЧНОЇ зарядки.
Чого б не напасти коли супротивник не здатен захиститись?
Ось звідки і тисячі загиблих та втрачені та знищені території та міста і села.
Так само не може бути національного розвитку, в тому числі розвитку бізнесу, поки чужі армії руйнують все, що було побудовано. Тому за збройні сили потрібно платити.
Але у 2019 трапився Зельцман/зелемойскій,найвеличніший пісюніст!
С "Богдани" стільки не вкрадеш як з асфальту який оцінили втридорога
тепер швидко возять гуманітарну допомогу
Ти ба які хитрющі!
Это не дебилизм, а сознательная провокация.
Хто для наших партнерів конкурент? ІмбИцили, які під час війни вірять г+г бабломойського-мертвечука і голосують по приколу?
Що там про саботаж? Хто, що саботував, конкретно?
Можливо зараз, у якійсь кооперації, чи завдяки купівлі ліцензії, є можливість доробити цю систему, до рівня того ж Цезаря. Мені здається саме із нього взятий концепт Богдани... Тоді так, є сенс над цим працювати. А мати радянський по духу концепт із новим калібром, це безперспективно.
из ВСЕХ структур. А в ВР НИ с КЕМ не сотрудничал.
А раз так за все должен и отвечать!