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Склад боєприпасів окупантів знищено на Донбасі з допомогою українського БПАК "Валькірія", - ОТУ "Північ". ВIДЕО
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Українські військові за допомогою українського безпілотного авіаційного комплексу "Валькірія" та артилерії знищили склад боєприпасів російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОТУ "Північ".
"Славетна українська "Валькірія" знову б‘є окупантів! Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану" та знащили його!", - йдеться у дописі.
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