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Склад боєприпасів окупантів знищено на Донбасі з допомогою українського БПАК "Валькірія", - ОТУ "Північ". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові за допомогою українського безпілотного авіаційного комплексу "Валькірія" та артилерії знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОТУ "Північ".

"Славетна українська "Валькірія" знову б‘є окупантів! Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану" та знащили його!", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО разом з артилерією знищили на Донеччині колону РСЗВ "Ураган" рашистів. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Всім виконавцям-респект...
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30.06.2022 21:53
+15
Вот так и в Крыму должно быть. ЗСУ молодцы удачи вам наши Козаки!
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30.06.2022 21:55
+9
Господи, що за БПАК? Пишіть людською мовою. Тут не всі військові.
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30.06.2022 21:55
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Всім виконавцям-респект...
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30.06.2022 21:53 Відповісти
Господи, що за БПАК? Пишіть людською мовою. Тут не всі військові.
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30.06.2022 21:55 Відповісти
Вибачаюсь - побачив.
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30.06.2022 21:56 Відповісти
Для ДЕБІЛІВ! У тексті статті викладено повну розвернуту назву комплексу!
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30.06.2022 22:50 Відповісти
Вот так и в Крыму должно быть. ЗСУ молодцы удачи вам наши Козаки!
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30.06.2022 21:55 Відповісти
Какой Крым, Херсон на повестке.
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30.06.2022 22:01 Відповісти
Чудово 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.06.2022 22:04 Відповісти
БПАК, ОТУ, КЛМН, ПРСТ, ОРЩТЗВМУЖЙ...
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30.06.2022 22:10 Відповісти
ДБЛ!
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30.06.2022 22:13 Відповісти
Зразу видно що стаття тобою не читана
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30.06.2022 22:51 Відповісти
Засну,як скупаний...
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30.06.2022 22:24 Відповісти
Пишуть, що чергова бавовна також у м. Кадіївка (колишня назва - Стаханов) Луганської області.
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30.06.2022 23:26 Відповісти
Забагато трендіжа задля реклами українського озброєння, останнім часом.
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30.06.2022 23:50 Відповісти
Як йог не називай, головне не діє по кацапським забаганкам.
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01.07.2022 00:50 Відповісти
https://www.ukrmilitary.com/2018/05/asu-1-valkyrja.html
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01.07.2022 05:10 Відповісти
 
 