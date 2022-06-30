Президент Індонезії Відодо передав Путіну послання Зеленського. В ОП прокоментували. ВIДЕО

Президент Індонезії Джоко Відодо після візиту в Києві вирушив у Росію. Там на зустрічі з президентом Володимиром Путіним він нібито передав кремлівському диктатору послання президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляли російські ЗМІ.

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На брифінгу за підсумками зустрічі з Путіним Відодо заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання він не розкрив. Також президент Індонезії підкреслив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами Росії та України.

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Тим часом прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі українським ЗМІ заявив, що ніякого послання в Кремль глава України не передавав: "Президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях".

Напередодні під час візиту президента Індонезії в Україну ЗМІ повідомляли, що Відодо, щоб спробувати допомогти мирним переговорам, нібито запропонував Зеленському передати послання Путіну. Він також говорив, що переконуватиме російського президента припинити бойові дії в Україні.