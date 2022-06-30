Президент Індонезії Відодо передав Путіну послання Зеленського. В ОП прокоментували. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Індонезії Джоко Відодо після візиту в Києві вирушив у Росію. Там на зустрічі з президентом Володимиром Путіним він нібито передав кремлівському диктатору послання президента України Володимира Зеленського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляли російські ЗМІ.
На брифінгу за підсумками зустрічі з Путіним Відодо заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання він не розкрив. Також президент Індонезії підкреслив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між лідерами Росії та України.
Тим часом прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі українським ЗМІ заявив, що ніякого послання в Кремль глава України не передавав: "Президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях".
Напередодні під час візиту президента Індонезії в Україну ЗМІ повідомляли, що Відодо, щоб спробувати допомогти мирним переговорам, нібито запропонував Зеленському передати послання Путіну. Він також говорив, що переконуватиме російського президента припинити бойові дії в Україні.
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або іди на ку*й
"Индонезия - один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины... Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она же будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Зеленский в деталях рассказал Видодо
"Что касается любых посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сказал пресс-секретарь главы государства.
НЕ ТРЕБА ПЕРЕБІЛЬШУВАТИ.
Скажу Вам, был в Индонезии, очень приветливая и милая страна.
Религия - буддизм (в основном), ислам, христианство (мало).
Цены - сказочно малые. 1 доллар, когда я был, стоил 9 500 местной валюты.
Аренда такси на весь день с платными парковками обошлась в 20 баксов независимо от километража.
А вот хлеб кушают.
ПОСЛАННЯ БУВАЮТЬ РІЗНІ
А так цікаво якщо їндонезіїць бреше . навіщо йому це ? і хто його перекладав , може то російський особливий переклад ? (вже помічав такий у їх смі ) .
Не від Президенту, а від Керівника Президента.
Не Зеленського, а Ермака.
Не послання, а звіт.
Не публичне, а секретне!