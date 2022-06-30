Острів знову вільний, - Зеленський про Зміїний. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 30 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Безперечно, головне слово сьогодні – "Зміїний". Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія"", - зазначається у повідомленні.

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