Острів знову вільний, - Зеленський про Зміїний. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 30 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Безперечно, головне слово сьогодні – "Зміїний". Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія"", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+31 5 копійок
показати весь коментар30.06.2022 23:15
+20 Oleksandr Pohribnyi
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+18 Small Jerboa
показати весь коментар30.06.2022 23:15
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Будь ласка, зачекайте...
А до чого тут ТИ?!
Невже нуль?
Може вже досить примазуватись до звитяги наших військових і людей, які реально працюють?
Зеленський до тепер ТВЕРДО ВПЕВНЕНИЙ, що рейтинг залежить ВИКЛЮЧНО з того, ЩО і ЯК говорити з екрану телевізора!
А все інше - на рейтинг не впливає.
Але він НЕ змінив своїх думок і зараз.
Хоча порівнянно с Вовою Пєтя був краший ... але це відмінність України від ********** -- ритуал скидання божків з Банкової й Пєтя не заслуговував на другий термін , про що світчить його 16% в першому турі . Й він би програв будь кому в другому турі ,якщо б Лєна переконала тоді Вовіка не йти у презіденти . (Бойка я за людину не рахую ... тай шанси в його потрапити в 2-й тур з Пєтєю були нульові) .
Прапор повертати на наш острів - це дуже вірний шлях , а ось погранців на постіному грунті -- трохи зарано .
Поки нема тотального домінування на узбережжі Чорного моря вони можуть стати доброю ціллю для ворога .
А люди важливійши за символи !
Острів невеличкий
В гирлі річки є,
Там кацапське личко,
В морі вже гниє.
Він туди приперся,
На скелю насрав.
До могили вдерся,
Де Ахілл вмирав.
Ахілл розсердився,
Й копняка їм дав.
А як роздивився,
То кацапів взнав.
Дав координати,
Ахілл нашим враз.
Знищили гармати,
Там кацапську мразь.
30.06.2022
Анатолій Березенський
Миколаїв
Так наші ж черговий Алігатор сьогодні збили, власне, як цей самий жест доброї волі.
Один чоловік в коментах на фб написав: шо ж ми, свині якісь невдячні, чи що ? Відповіли.
Щоб оте гівно, що від кацапів живих та дохлих там лишилось змив у море нах*й...