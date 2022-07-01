Через ракетний удар по базі відпочинку на Одещині загинули 3 особи, зокрема 1 дитина, - ДСНС. ВIДЕО
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Унаслідок ворожого ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещини на базі відпочинку загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
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