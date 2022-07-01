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Через ракетний удар по базі відпочинку на Одещині загинули 3 особи, зокрема 1 дитина, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок ворожого ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещини на базі відпочинку загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок влучання ворожої ракети в 9-поверхівку на Одещині загинуло 14 осіб, постраждало 30, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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01.07.2022 07:15
+9
а почему бы не выполнить одну формальность :что бы наше правительство письменно обратилось с такой просьбой в Белый дом. ?если это правда то это работа на врага в открытую
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01.07.2022 07:58
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Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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01.07.2022 07:15 Відповісти
Сейчас в Украине есть только одно безопасное место
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01.07.2022 07:17 Відповісти
Там було більше сотні покушеній
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01.07.2022 08:11 Відповісти
Таки да, Шефир подтвердит
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01.07.2022 09:50 Відповісти
Швець разом з тобою і дєрьмаком ідуть за кацапським кораблем.
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01.07.2022 07:55 Відповісти
а почему бы не выполнить одну формальность :что бы наше правительство письменно обратилось с такой просьбой в Белый дом. ?если это правда то это работа на врага в открытую
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01.07.2022 07:58 Відповісти
чувак похмелись и не бухай больше.
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01.07.2022 08:04 Відповісти
арестович, це ти?
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01.07.2022 08:12 Відповісти
это ты иди в нужном направлении, коллаборант !
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01.07.2022 09:00 Відповісти
если правда То должна быть огласка!как такое возможно ?
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01.07.2022 07:56 Відповісти
Та багато дивного навколо війни. Ще й за нашими спинами йдуть якісь перемовини, про що людям не говорять.
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01.07.2022 08:02 Відповісти
Комісійні в мо отримують за закупку зброї, ніхто не відмовляється на користь армії?
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01.07.2022 08:09 Відповісти
Причем тут GPS к ракетам? эти ракеты были созданы в те года когда еще им и не пахло!
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01.07.2022 09:53 Відповісти
А самолет который запускает эти ракеты не пользуется gps ?
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01.07.2022 11:28 Відповісти
глонасс останется
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01.07.2022 12:40 Відповісти
Люди розслабились Ну які бази відпочинку на Одещині зараз? Війна ж. Царство небесне мамі з дитинкою,дуже шкода.
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01.07.2022 08:10 Відповісти
шо ты несешь ********* ..******* ты тварь !
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01.07.2022 08:25 Відповісти
Свинособака здохни
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01.07.2022 08:36 Відповісти
Можливо, то були біженці?
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01.07.2022 08:34 Відповісти
Там могли быть работники или переселенцы -купаться не пускают,поэтому отдыхающие навряд ли...
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01.07.2022 09:12 Відповісти
ніхто там не розслаблявся , млять ... На Одещині тривоги вже четвертий день кожні дві години , а на базах зараз в основному живуть переселенці..
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01.07.2022 08:22 Відповісти
Стратегической авиацией по детям? Почему гавнокомандущий думает, что его за это не повесят по приговору Дрезденского трибунала?
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01.07.2022 09:09 Відповісти
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01.07.2022 09:33 Відповісти
Потрібно постійно наголошувати у всіх інформаційних передачах і повідомленнях, що люди, які не проігнорували звук сирени і сховались в укриттях, залишились живі і не ушкоджені.
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01.07.2022 10:19 Відповісти
Опять штаб Азова нашли? Пора лупить по тем местам где 8 лет ракетами накрывало, там пройдет, ведь привыкли.
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01.07.2022 10:58 Відповісти
 
 