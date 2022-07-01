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Наєв про ситуацію на північних рубежах: Оборону посилено. Весь комплекс заходів націлений на підвищення готовності наших військ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час робочої поїздки по підрозділах, які виконують завдання у Північній операційній зоні, командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції наших військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

Зокрема, командувач оглянув стан укріплень та поспілкувався з бійцями, на яких покладена місія стояти на сторожі столиці України та Північного напрямку.

За його словами, у тих місцях, куди ще навесні ступала нога противника, нині більш посилені рубежі оборони.

"Обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою Збройними Силами, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами. Керівники військових угруповань є досвідченими бойовими генералами. Всі командири від сержанта і до генерала виконують покладені на них завдання з високим рівнем відповідальності", - наголосив Наєв.

Як повідомив командувач, під час безпосередньої роботи у військах військовим частинам, підрозділам та безпосередньо особовому складу надається дієва допомога у вирішенні всіх необхідних питань щодо підвищення стійкості оборони.

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"На державному кордоні України підрозділами Державної прикордонної служби та підрозділами Збройних Сил України виконуються завдання з підвищення стійкості оборони, зокрема облаштовуються інженерні загородження та оборонні рубежі. Весь комплекс заходів націлений на підвищення готовності наших військ. Своєю чергою підрозділи контрдиверсійної боротьби постійно відпрацьовують питання щодо своєчасного виявлення загроз з будь-якого напрямку", - зазначив Наєв.

Автор: Ірина Дашківська
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Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!
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01.07.2022 08:50 Відповісти
Не ватник ,а подрашистник ‼️Куда смотрит командование⁉️Партия шария и ОПЗЖ оптиков ЗАПРЕЩЕНА‼️
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01.07.2022 09:43 Відповісти
Чого там видумувати? Заблокувати 3 лісові дороги на білорусь упродовж кілометра бетонними блоками (як на Бажана у Кієві) , усі ліса замінувати, навести арту на кордон. І муха не пролетить.
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01.07.2022 09:28 Відповісти
Це мали зробити мінімум рік тому.
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01.07.2022 09:37 Відповісти
"Стратиг"! "Одним махом сімох побивахом"! Я в тих місцях гриби збираю більше 200 років - там тих "лісових доріг" - по три-чотири на кожному кілометрі!
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01.07.2022 11:04 Відповісти
Песок и мох - соответствует!
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01.07.2022 10:05 Відповісти
Кордон на замку!
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01.07.2022 10:16 Відповісти
Підвищення стійкості оборони та облаштуваггя позицій в інженерному аідношенні, встановлення загороджень та обладнання оборонних рубежів - це постійна, щоденна кропітка робота. За цією роботою - стійкість нашої оборони!
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01.07.2022 10:19 Відповісти
Ніколи генерал Наєв з пустими руками не приїжджає Коли бачу його фото,то зразу думка,а що він привіз.
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01.07.2022 10:21 Відповісти
Вдоль границы с паРашей и ее картопляным сортиром должна быть линия Маннергейма и стена, сколько бы это не стоило. Жизни людей дороже.
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01.07.2022 13:40 Відповісти
 
 