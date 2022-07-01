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Робота польських САУ "Краб" на фронті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Польські самохідні гаубиці "Краб" успішно працюють на фронті. В мережі з'явилось відео бойової роботи цієї техніки.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо своє. Ми - перша армія миру. Захищати мир в Україні та всій Європі нам допомагає озброєння, боєприпаси і техніка, надані країнами-партнерами. На відео - робота польських САУ "Краб", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські САУ "Краб" успішно застосовуються на фронті, - Залужний

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+65
и музычка из четырех танкистов в тему. спасибо братьям полякам за добрую гармату. жгите хлопцы кацапню и берегите себя
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01.07.2022 10:31
+36
Бийте хлопці кацапсячу сволоту! Слава Героям! Слава Украъні!
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01.07.2022 10:31
+34
Слава Польському народу , дянкує брати !
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01.07.2022 10:39
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и музычка из четырех танкистов в тему. спасибо братьям полякам за добрую гармату. жгите хлопцы кацапню и берегите себя
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01.07.2022 10:31 Відповісти
напевали помню на слух: - А мі на тей войне, жодних пару лет... Что-то в этом роде...
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01.07.2022 11:04 Відповісти
тоже подумал
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01.07.2022 11:46 Відповісти
теж згадав. рудий ти наш пес)
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01.07.2022 11:49 Відповісти
Накормили пса...
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01.07.2022 12:21 Відповісти
Гарне кіно - ТРИ ПОЛЯКА, ГРУЗІН І СОБАКА
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01.07.2022 12:55 Відповісти
Бийте хлопці кацапсячу сволоту! Слава Героям! Слава Украъні!
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01.07.2022 10:31 Відповісти
Краб лупашить по ракоцапам.
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01.07.2022 10:37 Відповісти
Слава Польському народу , дянкує брати !
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01.07.2022 10:39 Відповісти
Хлопці ви красивчіки.Тільки ******* кацапню.
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01.07.2022 10:40 Відповісти
Если бы клоуны и враги из стада зеленых не убили отечественный оборонпром, сейчас бы не пришлось клянчить у всего Мира - подайте хоть что-нибудь
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01.07.2022 10:40 Відповісти
А ви почитайте скільки нам передали зброї зараз. Самі б ми стільки б і за 10 років не виготовили.

Тому хоч З і занедбав оборонпром, будьмо реалістами - не його одного це провина.
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01.07.2022 10:52 Відповісти
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01.07.2022 11:10 Відповісти
На сильних і підготовлених не нападають!
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01.07.2022 11:10 Відповісти
А і є реалістами. Обнулити всі майже перспективні програми під час війни (хоча в тліючій в той час фазі) можуть тільки недоумки або ... Вгадайте з одного разу.Можливо ця возня з подивитись договоритись відвести і придшвидшила вторгнення мордору
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01.07.2022 12:45 Відповісти
І ще . Пригадався точний вислів-афоризм одного з дописувачів Цензора:" Країна в якій під час війни президентом обрали клоуна буде сміятись- але не доовго".
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01.07.2022 12:57 Відповісти
не *****,в загальному в районі 200 стволів,думаєш за три майже роки нереально?т а чи треба були вони маючи дальнобійні ракети,бо тут у сі тішаться арті 155й **** як панацеї,а от ***,вона війну не виграє,доки не буде реально "довгої руки,можна гатити до посиніння по орках
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01.07.2022 15:01 Відповісти
а в середині комфортно , не гірше ніж в Джон Дірі .
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01.07.2022 10:42 Відповісти
Так це ж зроблено для людей а не кацабів.
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01.07.2022 10:48 Відповісти
не згоден це як раз зроблено для кацапів " нести мир , щоб не почалася війна " ! все як в зливного бачка .
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01.07.2022 11:03 Відповісти
Dziękuję bardzo bracia 🇵🇱
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01.07.2022 10:48 Відповісти
смерть рашистським окупантам за порушення візового режиму тварюки !
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01.07.2022 10:50 Відповісти
******* машина, все культурно зручно для пасажирів.
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01.07.2022 10:53 Відповісти
ага..чистенько, дыма нет...
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01.07.2022 11:16 Відповісти
Там продувается воздухом канал ствола после каждого выстрела, немцы это применяли ещё во время 2-й мировой.
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01.07.2022 14:32 Відповісти
ежекційна продувка є навіть на Акації та Мсті-с,чим ви дивуєтесь,на тій же Ноні-с була і примусова продувка,вах яке досягнення,її крутизна не в цьому
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01.07.2022 15:04 Відповісти
Я думаю, что наши хлопцы своего "Крабика" моют и холят!
А вы посмотрите на кацапские экипажи и их аналоговно - смердит аж через монитор!
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01.07.2022 12:27 Відповісти
Цеж броньований офіс на гусеницях, класна зброя
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01.07.2022 12:47 Відповісти
...де ж той світ далекий, повний добрих снів.
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01.07.2022 13:08 Відповісти
JaWernulsaHerWam ретвитнул(а)

yuricom

@yuricom_25

·

11 ч

Капець, штати вже місяць чекають від України листа, щоб вимкнути русні GPS, а листа в банковій написати не можуть. Заводы ВПК США работают в три смены на Украину/ Наступление ВСУ приближ...
https://www.youtube.com/watch?v=EPd7FOB-HV4
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01.07.2022 13:46 Відповісти
А Швецу большой респект.
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01.07.2022 14:01 Відповісти
Бардзо добже))
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01.07.2022 14:10 Відповісти
"Генштаб показал, что детальную зачистку и окончательную разборку о Змеиный производила самоходная гаубица «Богдана», отечественного производства. Но оказывается, что в общем-то, данная арт установка имеется в одном, опытном экземпляре, поскольку разработана была под финиш каденции Пороха, как Нептун, Ольха, Гром и прочее, но что было зарублено пришедшей во власть зеленой властью с «новыми лицами». Если начать погружаться в эту тему, сразу возникнут неприятные вопросы о том, кто именно зарубил эти программы, кто пустил финансирование в асфальт, а не в то, что зачищает Змеиный и топит «Москву», например. Кто эти замечательные люди поименно? А следом возникнет второй вопрос о том, какие мотивы были у этих замечательных людей, чтобы принять вот такие замечательные решения? Будет масса вопросов и последний будет звучать примерно так: «Как, не сидят?»" по материалам "Линии Обороны"
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01.07.2022 17:52 Відповісти
там не окремі люди - за бюджет голосувала монобільшість, саме депутатня має нести відповідальність. Бо можна й не брати хабарі від опи, а жити за депутатську зарплатню і голосувати на користь держави.
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02.07.2022 19:32 Відповісти
 
 