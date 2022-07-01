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Робота польських САУ "Краб" на фронті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Польські самохідні гаубиці "Краб" успішно працюють на фронті. В мережі з'явилось відео бойової роботи цієї техніки.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо своє. Ми - перша армія миру. Захищати мир в Україні та всій Європі нам допомагає озброєння, боєприпаси і техніка, надані країнами-партнерами. На відео - робота польських САУ "Краб", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+65 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар01.07.2022 10:31
+36 Злий Грицько
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+34 Konstantin Gostryi b6f85bb4
показати весь коментар01.07.2022 10:39
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Тому хоч З і занедбав оборонпром, будьмо реалістами - не його одного це провина.
А вы посмотрите на кацапские экипажи и их аналоговно - смердит аж через монитор!
yuricom
@yuricom_25
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11 ч
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