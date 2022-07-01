Не варто їхати у відпустку на Чорноморське узбережжя - "це не курортна територія, а зона бойових дій", - ОК "Південь". ВIДЕО

Не варто їхати у відпустку на Чорноморське узбережжя - "це поки що не курортна територія, а зона бойових дій".

Про це повідомили в Оперативному командуванню "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці. За його словами, будинок повністю пошкоджено з одного боку, знищено плити на поверхах. У квартирах залишилися загиблі тварини.

Продовжується розбір завалів на базі відпочинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок удару по житловому будинку та базі відпочинку на Одещині загинуло 18 осіб, поранено 31, - ОК "Південь". ВIДЕО (оновлено)