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Не варто їхати у відпустку на Чорноморське узбережжя - "це не курортна територія, а зона бойових дій", - ОК "Південь". ВIДЕО
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Не варто їхати у відпустку на Чорноморське узбережжя - "це поки що не курортна територія, а зона бойових дій".
Про це повідомили в Оперативному командуванню "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці. За його словами, будинок повністю пошкоджено з одного боку, знищено плити на поверхах. У квартирах залишилися загиблі тварини.
Продовжується розбір завалів на базі відпочинку.
Топ коментарі
+8 Randall Flag da70119e
показати весь коментар01.07.2022 12:00
+7 irenka ko
показати весь коментар01.07.2022 12:14
+6 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар01.07.2022 12:02
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Будь ласка, зачекайте...
Для них увесь світ відкритий. І своїх вони завчасно вивезли з валізами бабла.
А зараз? Голодні бунти, то страшне.
Ще і отелі шмонають.
https://orda.kz/vtorichnye-sankcii-ukrainskoe-zerno-perevozit-v-turciju-dochka-ktzh/
https://kaztag.kz/ru/news/perevozka-zerna-sudnom-zhibek-zholy-iz-berdyanska-v-turtsiyu-osushchestvlyaetsya-po-prosbe-ukrainy-k
А якщо попередження, то поїхав, підірвався на міні і сам собі молодець, бо ж попереджали.