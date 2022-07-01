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"За Одесу-маму!", - морпіхи з ПТРК "Стугна-П" знищили російський танк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Протитанкісти одеської бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили російський танк на Херсонському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці оприлюднили в соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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01.07.2022 12:01 Відповісти
Який вава? ***** його звати.
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01.07.2022 15:19 Відповісти
А голос у оператора спокійний, наче інакше і бути не могло...
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01.07.2022 12:14 Відповісти
Людт до всього звикають. У мене після обстрілу мого міста стався ларінгоспазм, а племінник з фронту мене заспокоює,мене в Німеччині...Дай їм холодних голов і вірних рішень ,а головне залишайтесь живими
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01.07.2022 12:17 Відповісти
видно вже стількі настреляв, як смажене насіння лускае.
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02.07.2022 08:31 Відповісти
удачи вам хлопцы.
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01.07.2022 12:24 Відповісти
Пыню надо вешать на вытянутой руке Дюка де Решелье! 💀
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01.07.2022 12:30 Відповісти
Питання , як того пиню клятого витягти із бунькера кремлівського?
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01.07.2022 14:39 Відповісти
де видно, що танк знищено. Потрапляння ще не знищення. На емоційному рівні хочеться щоб башта відлетіла і від орків навіть шашлику не лишилося. Заголовок треба писати точніше. У нас війна, а не гра в слова
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01.07.2022 20:41 Відповісти
 
 