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"За Одесу-маму!", - морпіхи з ПТРК "Стугна-П" знищили російський танк. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Протитанкісти одеської бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили російський танк на Херсонському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці оприлюднили в соцмережах.
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