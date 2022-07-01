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Прапор Євросоюзу офіційно встановлений в Верховній Раді під аплодисменти нардепів. ВIДЕО

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Прапор Євросоюзу офіційно встановлений у Верховній Раді України під аплодисменти нардепів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, стяг ЄС внесли до залу нацгвардійці почесної варти та встановили його поряд з українським прапором в президії парламенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП про виконання вимог для членства в ЄС: У короткій перспективі треба ухвалити понад 70 законів

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+39
Ещё флаг НАТО не мешало бы
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01.07.2022 12:13
+27
В мене питания - якщо заборонили ворожи проросійськи партії , то мабудь і депутатів ціх партій треба лишити мандатів . А то запретили бумажку, а вороги не лишени права голосу
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01.07.2022 12:17
+26
300 років Україна чекала таких подій.
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01.07.2022 12:14
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01.07.2022 12:10 Відповісти
Все ж таки ми живемо в жахливі, але вирішальні історичні часи
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01.07.2022 12:12 Відповісти
300 років Україна чекала таких подій.
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01.07.2022 12:14 Відповісти
Ещё флаг НАТО не мешало бы
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01.07.2022 12:13 Відповісти
Люто плюсую!
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01.07.2022 13:10 Відповісти
тепер зелені будуть госувати за робоу САП? Щось не віриться
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01.07.2022 12:13 Відповісти
Будуть, тільки за 100% свого. Ці хлопці із народу не соромляться брати конверти за тяжкий труд і дурити Європу з Америкою обіцянками.
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01.07.2022 16:02 Відповісти
Буде Україна в Євросоюзі, як повноцінний партнер і союзник. Тримайтесь і бережіть Україну
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01.07.2022 12:13 Відповісти
теперь нужно принимать европейские законы, а не как кому захочется на данный момент.
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01.07.2022 12:14 Відповісти
В мене питания - якщо заборонили ворожи проросійськи партії , то мабудь і депутатів ціх партій треба лишити мандатів . А то запретили бумажку, а вороги не лишени права голосу
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01.07.2022 12:17 Відповісти
и зарплаты
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01.07.2022 12:20 Відповісти
Прлностью выпердолить на улицу сцаными трусами....
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01.07.2022 12:40 Відповісти
Вони і на вулиці будуть шкодити Україні. Так що, треба щось надійніше. Щоб назавжди...
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01.07.2022 13:45 Відповісти
На гиляку !!!
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01.07.2022 21:01 Відповісти
А хто тоді буде голосувати разом із Слугами народу за потрібні шоблі закони, типу зняти омбудсмена під час війни із порушенням Конституції? а лобістські закони під Бєню і "хороших" олігархів?
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01.07.2022 16:35 Відповісти
Если б они осознавали, что ЕС это не только чистые бордюры, а и борьба с коррупцией, то хлопали б не так, ой не так
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01.07.2022 12:23 Відповісти
так поаплодували,а тепер повертайтесь до грабунку українців через гуманітарку.
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01.07.2022 12:48 Відповісти
Або на фронт - 450 биків, цілий батальон! Навіть якщо ворожий снайпер витратить на них 450-500 патронів - користі буде більше.
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01.07.2022 15:00 Відповісти
Буднестаг. 736. Суть не в кількості, а в ЯКОСТІ. Монобільшість ВР- гопота. От і маємо, те що маємо.
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01.07.2022 18:51 Відповісти
В Німеччині населення в 2,5 рази більше
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01.07.2022 22:30 Відповісти
Пошла раскрутка хайпа ЗЕленых крысенышей... Мы что уже стали членами ЕС?? Народу по хитрожопому заколачивают памороки про-москальские мерзавцы, выполняющие заветы кремлевского ху..ла - в НАТО не вступать! Именно поэтому 3 года и Боневтік и вся его ОПа быковала и хамила в буквальном смысле нашим западным партнерам в вопросах, связанных с НАТО. Заявку на членство в НАТО после 2019 ЗЕленый шашель не продливал и не собирается этого делать, с 2019 по 2022 из ОПы испускали информ-посыл, что в НАТО нам не надо, там "какашки", нас там не ждут и бла-бла-бла... Статус кандидата в члены ЕС это просто очередная хайповая тема, не более того, на которой ЗЕшобла будет теперь пиариться и вешать "мудрому народу" лапшу на уши, отвлекая от главного и насущного для страны вопроса - почему ЗЕшобла выполняет требования ху..ла и делает все возможное, чтобы Украина не стала членом НАТО?? Ведь широкомасштабная война стала возможна не только благодаря предательству в высших эшелонах власти, но и потому, что ЗЕшобла ничего не сделала за 3 года, чтобы приблизить Украину к членству в НАТО. Зато теперь в ВР будет стоять флаг ЕС... The Show Must Go On !
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01.07.2022 12:51 Відповісти
Добавляю своих апплодисментов 👏
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01.07.2022 12:55 Відповісти
У нас на каждом столбе уже 15 лет висят эти флаги - никаких изменений к лучшему.
А хотелось бы
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01.07.2022 13:13 Відповісти
А разве вас могли с таким парашным рылом во главе в ЕС взять?
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01.07.2022 13:25 Відповісти
Подивийся на рило Шольца...
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01.07.2022 14:52 Відповісти
Шольца напрямую не выбрали, в отличие от Додона.
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01.07.2022 17:57 Відповісти
А это было было 15 лет у власти или ты просто бзлануть решил на вентилятор?
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02.07.2022 18:03 Відповісти
Примерно на 1:25 мелькнуло 1 кислое рыло в зале.
То ли Бужанский, то ли Дерьмак- я в сортах этого говна не разбираюсь.
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01.07.2022 13:22 Відповісти
Сколько ни говори "халва", а ЕС пока недостижим. У меня на районе уже года 2 флаг ЕС на клумбе рядом с украинским. И шото он пока не помогает. Видимо, не во флаге дело, а в гнидах.
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01.07.2022 13:22 Відповісти
А голову САП так і не призначають, у*бани
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01.07.2022 13:38 Відповісти
Але який складний та тернистий шлях?...политий кровью тисяч патріотів....
А могло бути все по-іншому....більш простіше і цивілізовано....як у поляків, чехів, балтійських країн...ех...
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01.07.2022 13:40 Відповісти
Все эти флаги НАТО и Евросоюза до фени ! Пока калённым железом не будет уничтожена коррупция в Украине, то любые реформы не могут проведены должным образом!
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01.07.2022 14:29 Відповісти
Плескатимете, як замайорять українські прапори над українськими містами і селами. **** толку з ганчірки, що бовванітиме там ще років з 30 (якщо не 30 днів...) А поки що - на фронт! 450 биків - то цілий батальон дармоїдів ("плескунів" в долоні).
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01.07.2022 14:58 Відповісти
Ось і все. Тут все і закінчиться.
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01.07.2022 15:56 Відповісти
Дивлюсь я на наш зелений бомонд і бачу як у них горять очі і чешуться руки. Не тому, що хочуть засучити рукава та бігом до роботи чи мріють якнайшвидше жити по закону і справедливості. Їм набагато краще живеться коли закон тільки для їхніх ворогів. Вони побачили перспективи великої відбудови і великих грошей, які течуть в їхні кишені. Не відмиєш чорного кобеля добіла
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01.07.2022 16:28 Відповісти
"Прапор Євросоюзу офіційно встановлений у Верховній Раді України під аплодисменти нардепів."
Це взірцевий симулякр, тобто коли суть речей підміняється символами.
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01.07.2022 18:12 Відповісти
"Верховной Раде доверяют лишь 11% граждан, ниже только росСМИ. Виноват каждый из вас, - "слуга народа" Мотовиловец на согласительном совете.."
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01.07.2022 19:23 Відповісти
Не Верховной Раде а моносброду в Верховной Раде.
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01.07.2022 22:31 Відповісти
Кацапам страдать !
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02.07.2022 00:22 Відповісти
 
 