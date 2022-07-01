Прапор Євросоюзу офіційно встановлений в Верховній Раді під аплодисменти нардепів. ВIДЕО

Прапор Євросоюзу офіційно встановлений у Верховній Раді України під аплодисменти нардепів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, стяг ЄС внесли до залу нацгвардійці почесної варти та встановили його поряд з українським прапором в президії парламенту.

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