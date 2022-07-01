Прапор Євросоюзу офіційно встановлений в Верховній Раді під аплодисменти нардепів. ВIДЕО
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Прапор Євросоюзу офіційно встановлений у Верховній Раді України під аплодисменти нардепів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, стяг ЄС внесли до залу нацгвардійці почесної варти та встановили його поряд з українським прапором в президії парламенту.
Топ коментарі
+39 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар01.07.2022 12:13
+27 Sophia-Maria Duglass
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+26 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар01.07.2022 12:14
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Будь ласка, зачекайте...
А хотелось бы
То ли Бужанский, то ли Дерьмак- я в сортах этого говна не разбираюсь.
А могло бути все по-іншому....більш простіше і цивілізовано....як у поляків, чехів, балтійських країн...ех...
Це взірцевий симулякр, тобто коли суть речей підміняється символами.