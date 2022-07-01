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В окупованих Ровеньках на Луганщині знищено нафтобазу. ВIДЕО
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У місті Ровеньки Луганської області, яке окуповано з 2014 року і знаходиться у глибокому тилу, лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Російська пропаганда повідомляє, що ЗСУ нібито завдали удару за допомогою Himars, а вогонь вівся біля Бахмута Донецької області.
Однак Бахмут розташований приблизно за 115 км від міста Ровеньки, а США надали ЗСУ ракети дальністю до 80 км.
Топ коментарі
+28 Small Jerboa
показати весь коментар01.07.2022 12:27
+24 Vladimir Chayka
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+19 nav svargi
показати весь коментар01.07.2022 12:27
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