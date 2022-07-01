В окупованих Ровеньках на Луганщині знищено нафтобазу. ВIДЕО

У місті Ровеньки Луганської області, яке окуповано з 2014 року і знаходиться у глибокому тилу, лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російська пропаганда повідомляє, що ЗСУ нібито завдали удару за допомогою Himars, а вогонь вівся біля Бахмута Донецької області.

Однак Бахмут розташований приблизно за 115 км від міста Ровеньки, а США надали ЗСУ ракети дальністю до 80 км.

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