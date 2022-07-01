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"Русня горить. Рембо, ти #бонув?", - українські бійці підпалили танк окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни знищили в бою російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з коротким оглядом поля бою бійці опублікували в соцмережах. Вирішального удару по танку завдав боєць з позивним Рембо.
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Топ коментарі
+49 Старый зольдат
показати весь коментар01.07.2022 12:32
+25 A San
показати весь коментар01.07.2022 12:35
+17 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар01.07.2022 12:35
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У меня такого видео уже почти на час. Просматриваю перед сном, для приятных ночью сноведений.
Одна з таких можливостей не "пропонувати" , а рештом прийти й підірвати в ночі без уселяких "рішень суду" й іншої бюрократії .
Й це потрібно було робити свідомим одеситам йще після вбивства мами з донькою немовляткою *********** бомбою .
Ніяких підписів , ніяких "ініциативних груп" -- лише обурення народних мас . Йщешь и підриваєшь нахер без усяких попереджень . Так саме як колись звалили членіна на Бесарабський площі й Бульварі Шевченка в Київі !