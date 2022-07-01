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"Русня горить. Рембо, ти #бонув?", - українські бійці підпалили танк окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили в бою російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з коротким оглядом поля бою бійці опублікували в соцмережах. Вирішального удару по танку завдав боєць з позивним Рембо.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "За Одесу-маму!", - морпіхи з ПТРК "Стугна-П" знищили російський танк. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+49
Браво, хлопцы. БРАВО!
У меня такого видео уже почти на час. Просматриваю перед сном, для приятных ночью сноведений.
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01.07.2022 12:32
+25
залий на ютуб. і назви "нічна казочка для кращого сну бандерівця"
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01.07.2022 12:35
+17
Ненормативна якщо іде з вуст українського захисника,то поезія бою. Кацап це матюк
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01.07.2022 12:35
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Ще контрольний треба **анути. Потім вже підходити...
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01.07.2022 12:31 Відповісти
контрольный обычно производит возимый б\к.
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01.07.2022 13:16 Відповісти
rjusnja goritj žeton tomu hlopcu
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01.07.2022 12:31 Відповісти
Браво, хлопцы. БРАВО!
У меня такого видео уже почти на час. Просматриваю перед сном, для приятных ночью сноведений.
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01.07.2022 12:32 Відповісти
залий на ютуб. і назви "нічна казочка для кращого сну бандерівця"
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01.07.2022 12:35 Відповісти
Das ist schon! Так и сделаю.
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01.07.2022 12:53 Відповісти
nezabudte link zakinutj - dlja vseh zhelajushih
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01.07.2022 12:57 Відповісти
Не обязательно на ю-туб, на любой ресурс, откуда свободно скачать можно, но мысль хорошая, такое кино в собранном виде ценный продукт для релаксации, особенно после того как их поц фюрер приказал намеренно разрушать жилые дома и гражданские объекты, этого не делал даже Гитлер
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01.07.2022 12:41 Відповісти
Пожалуйста , если возможно ,залейте на Ютуб, так хочется посмотреть что- то приятное перед сном а не долбанный телемарафон.
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01.07.2022 20:19 Відповісти
Ненормативна якщо іде з вуст українського захисника,то поезія бою. Кацап це матюк
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01.07.2022 12:35 Відповісти
Вроде как сказали на ТМ-ку наехал, ну тогда без шансов, орки-танкисты уже у Кобзона в соседнем котле варятся.
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01.07.2022 12:37 Відповісти
Гарно горить.
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01.07.2022 12:43 Відповісти
ТМ 57, ТМ 62...
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01.07.2022 12:44 Відповісти
Круті хлопці зі сталевими яйцями !
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01.07.2022 12:52 Відповісти
"Матадор" успокоил кацапского "бычка".
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01.07.2022 13:07 Відповісти
Вы не понимаете. Это жест доброй воли танка руZZких нацистов.
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01.07.2022 13:36 Відповісти
Ось наш справжній РЕМБО
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01.07.2022 13:52 Відповісти
Я думаю ... Рембо має за честь пожати йому руку !
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01.07.2022 15:22 Відповісти
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01.07.2022 16:19 Відповісти
Хлопця на 0:14 секунді можна на меми забирати ))
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01.07.2022 17:24 Відповісти
tak on moi geroi etovo rolika
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01.07.2022 20:25 Відповісти
Зараз війна й крім лиха війна дає певний набор можливостей .

Одна з таких можливостей не "пропонувати" , а рештом прийти й підірвати в ночі без уселяких "рішень суду" й іншої бюрократії .
Й це потрібно було робити свідомим одеситам йще після вбивства мами з донькою немовляткою *********** бомбою .
Ніяких підписів , ніяких "ініциативних груп" -- лише обурення народних мас . Йщешь и підриваєшь нахер без усяких попереджень . Так саме як колись звалили членіна на Бесарабський площі й Бульварі Шевченка в Київі !
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02.07.2022 17:32 Відповісти
Видео дня уже облетело весь интернет, вот по этой ссылке: https://youtu.be/OcOoJ80xaaI
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02.07.2022 18:13 Відповісти
 
 