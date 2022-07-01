"Русня горить. Рембо, ти #бонув?", - українські бійці підпалили танк окупантів. ВIДЕО

Українські воїни знищили в бою російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з коротким оглядом поля бою бійці опублікували в соцмережах. Вирішального удару по танку завдав боєць з позивним Рембо.

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