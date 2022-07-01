Українські воїни затрофеїли МТ-ЛБ та гаубицю 2Б16 "Нона-К". ВIДЕО

Українські воїни відібрали у російських окупантів багатоцільовий тягач МТ-ЛБ та гаубицю 2Б16 "Нона-К".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із затрофеєним російським майном бійці опублікували в соцмережах.

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