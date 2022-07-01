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Українські воїни затрофеїли МТ-ЛБ та гаубицю 2Б16 "Нона-К". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни відібрали у російських окупантів багатоцільовий тягач МТ-ЛБ та гаубицю 2Б16 "Нона-К".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із затрофеєним російським майном бійці опублікували в соцмережах.
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Топ коментарі
+17 5 копійок
показати весь коментар01.07.2022 14:03
+13 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар01.07.2022 14:02
+11 Юрий Падалко
показати весь коментар01.07.2022 14:09
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Молодцы!
а так і буде!
"розширення України до Каспию!"
Не треба писати дурниці та уподібнюватися імперським амбіціям паРаші.
Про рабсеянських насеклюків звідти, подумав, вЯлікій "розширитель", навіщо нам це лайно,
чи куди дівати?
Примусове виселення = не вступ до НАТо та ЄС і великі-великі санкції вже проти України.
Якщо мислення та хотєлки на рівні парашистів чи недолуглого підлітка, краще промовчати - за розумного зійдеш.
Есть Нона-К 2Б16, как в ролике, буксируемая пушка-гаубица-миномет.
А есть Нона-М1 2Б23, которая просто миномет на колесах.
- Дальше ми знаєм, путлер капут, бєрітє всьо. Где у вас плен?