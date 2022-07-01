Збирали розвіддані щодо оборони Києва: СБУ знешкодила агентурну групу ГРУ РФ. ВIДЕО

Чотирьох російських агентів, які розвідували позиції ЗСУ та геолокації стратегічних об’єктів, затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Російські агенти також закликали українців підтримати окупантів.

"Ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України. Він перебував у складі окупаційного угруповання рф на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.



При цьому безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації "мдб лнр" Валентин Тілілім. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, агентурну групу "активували" на початку повномасштабної агресії РФ. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.

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