Збирали розвіддані щодо оборони Києва: СБУ знешкодила агентурну групу ГРУ РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чотирьох російських агентів, які розвідували позиції ЗСУ та геолокації стратегічних об’єктів, затримано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Російські агенти також закликали українців підтримати окупантів.
"Ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України. Він перебував у складі окупаційного угруповання рф на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.
При цьому безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації "мдб лнр" Валентин Тілілім. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку", - зазначили в СБУ.
За даними слідства, агентурну групу "активували" на початку повномасштабної агресії РФ. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.
Будь ласка, зачекайте...
Інтелектуали, ***.. Скрепні "слов'яни".
Повісити, як традиційно вчиняють зі шпигунами і диверсантами. Без суду і слідства. Закон дозволяє.
Мабуть, освічене падло. )))
https://translate.google.com.ua/?hl=uk&sl=auto&tl=ru&text=tililim&op=translate
Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.
Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???
©Б.Береза
ведь другого выхода борьбы с лапшой на уши просто не существует.
Слава Україні!