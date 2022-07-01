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Збирали розвіддані щодо оборони Києва: СБУ знешкодила агентурну групу ГРУ РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чотирьох російських агентів, які розвідували позиції ЗСУ та геолокації стратегічних об’єктів, затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Російські агенти також закликали українців підтримати окупантів.

"Ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України. Він перебував у складі окупаційного угруповання рф на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.

При цьому безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації "мдб лнр" Валентин Тілілім. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, агентурну групу "активували" на початку повномасштабної агресії РФ. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині затримано російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні, - СБУ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Всіх повісити 😡
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01.07.2022 14:21
+14
ордиловцев с 2014 года пропускать на подконтрольную территорию Украины нельзя было без фильтрации. Референдум и второй паспорт, это то что нужно было учитывать. Кто они и на кого работают. Теперь понятно через 8 лет, что это враги.
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01.07.2022 14:25
+9
И вот тут даже я офигел.

Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

©Б.Береза
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01.07.2022 16:42
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01.07.2022 14:21 Відповісти
ордиловцев с 2014 года пропускать на подконтрольную территорию Украины нельзя было без фильтрации. Референдум и второй паспорт, это то что нужно было учитывать. Кто они и на кого работают. Теперь понятно через 8 лет, что это враги.
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01.07.2022 14:25 Відповісти
А скільки їх заїхало і сидить тихенько, поки не активують...
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01.07.2022 14:31 Відповісти
Тілілім=тілюлю
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01.07.2022 14:30 Відповісти
Тілілім? Труляля? Опцаца?
Інтелектуали, ***.. Скрепні "слов'яни".
Повісити, як традиційно вчиняють зі шпигунами і диверсантами. Без суду і слідства. Закон дозволяє.
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01.07.2022 14:30 Відповісти
А потом расстрелять..
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01.07.2022 16:41 Відповісти
на якій підставі українська влада продовжує підтримувати дипломатичні стосунки з кривавим, незаконним режимом бульбафюрера Лукашенко, винного в масових обстрілах території України і загибелі десятків тисяч мирних громадян? хто дав їй це право?
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01.07.2022 14:34 Відповісти
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01.07.2022 16:23 Відповісти
💯 на палю!
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01.07.2022 14:51 Відповісти
самі себе знешкодили?
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01.07.2022 15:55 Відповісти
Програв із підливою від прізвища Тілілім 😂🤣
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01.07.2022 16:15 Відповісти
Виявляється, арабською мовою слово "тілілім" означає "освіта".
Мабуть, освічене падло. )))

https://translate.google.com.ua/?hl=uk&sl=auto&tl=ru&text=tililim&op=translate
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01.07.2022 16:43 Відповісти
И вот тут даже я офигел.

Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

©Б.Береза
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01.07.2022 16:42 Відповісти
не пора ли ми6, цру да и другим разведслужбам начать внедрять свою разведку в филиал фсб с целью получения обьективной информации? очень на это надеюсь.
ведь другого выхода борьбы с лапшой на уши просто не существует.
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01.07.2022 17:22 Відповісти
Сомбреро боневтіка, найкращого в історії "черчилля" прикриває різного штибу агентів і негідників. Сподіваюсь, відповідальність настане.
Слава Україні!
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01.07.2022 17:48 Відповісти
так оцих донця і тіліліма прийняли - чи тільки виявили їх участь в структурі?
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01.07.2022 17:30 Відповісти
 
 