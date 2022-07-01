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Захоплення Лисичанська військами РФ - це питання днів, - репортаж Sky News. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники в Лисичанську продовжують бої з російськими загарбниками, однак місто невдовзі можуть захопити війська РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті кореспондентки Sky News Алекс Кроуфорд.

Журналістка називає Лисичанськ "останнім містом Луганщини, яке залишається під контролем ЗСУ".

"Напевно, це лише питання днів, коли російським військам вдасться оточити його, відрізати та захопити контроль".

За словами кореспондента, в Лисичанську лунають вибухи та падають російські снаряди. А місто "рухається до неминучого: російської блокади з подальшим захопленням".

"Ми бачили, як виснажені українські військові відступали, змінюючи позиції. А інші готувалися йти в бій", - розповіла Кроуфорд.

Читайте: Війська РФ атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину. Обстріли дуже щільні, знищують будинок за будинком, - Гайдай. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+65
Ти хоч подивись, як правильно писати назву міста. Ще один бамбас дамбіл
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01.07.2022 15:44
+37
Нет никакой "русской земли". То, что ві называете своей пфедерацией, на самом деле - спорная территория между Украиной и Китаем.
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01.07.2022 15:49
+35
Люди - головне! Потрібно берегти наших воїнів.
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01.07.2022 15:40
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Ага мы ещё в феврале должны были все сдаться через 72 часа
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01.07.2022 16:35 Відповісти
рашку остановит только сотня хаймарсов...
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01.07.2022 16:42 Відповісти
Що воїн їй відповів на 04.00, що його аж запікали?
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01.07.2022 16:46 Відповісти
ВСУ нанесли авиаудары под Лисичанском
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01.07.2022 16:50 Відповісти
не беспокойся, власти всегда за любой слив, ибо им ВСУ уже давно инфу не даёт
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01.07.2022 17:06 Відповісти
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

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01.07.2022 17:06 Відповісти
Проблема в тому, що як тільки починаєш писати на цензорі об'єктивні коменти, то адмін відразу банить.
Щодо Маріка.
1. Стандартне пояснення нашого військово- політичного керівництва: "оборонці Маріуполя скували навколо міста значні сили противника, які той міг би використати на інших напрямках".
Питання: за яких умов дійсно добре підготовлені та мотивовані захисники Маріуполя могли б більш ефективно сковувати сили противника - воюючи в оточенні, без нормального підвозу зброї, ***********, продовольства та медикаментів чи не в оточенні, будучи забезпеченими усім згаданим вище?
2. Орки втратили при штурмі Маріка від 6 до 8 тис. бійців. Наші втрати орієнтовно 1,5-2,0 тис. безповоротних, 2,5-3,0 потрапивших у полон.
Питання: чи була ця оборонна операція дійсно вдалою в плані нанесення максимальних втрат ворогу, виходячи із класичного співвідношення 1:3?
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01.07.2022 17:11 Відповісти
баран ватный под Мариком время выграли для недолугого зеленого торчка что бы он не обосрался у себя в бункере
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02.07.2022 03:23 Відповісти
незалежним спостерігачам слід довіряти більше, ніж доморощеним. Вони також помиляються, але ніколи не брешуть навмисне, як наші доморощені "лікарі" хворому.
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01.07.2022 17:17 Відповісти
брешут еще как - СNN "брехало" целую неделю "Киев падет в течении нескольких дней"
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02.07.2022 03:25 Відповісти
Рашка может оформлять референдумы где угодно и хоть каждый день.Объявить своей территорией и напугать использованием ЯО. Это называется взять на понт (на испуг).
Отойдя от Лисичанска наша армия продолжит их долбать всем чем можно, и пойти "освобождать" Донецкую обл. орки вряд ли смогут.
ps: а нашим в Генштабе стоит учесть, что командуют против нас уже не старперы, а хорошо обученные орковские офицеры
. Вот теперь и будет видно, чего стоит наш Генштаб.
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01.07.2022 17:20 Відповісти
если бы у генштаба было столько железа сколько у твоих кацапов тогда можна было смотреть
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02.07.2022 03:26 Відповісти
Нє, ну стерти місто, то і є захоплення. Кацапи и совєти по іншому і не воюють.
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01.07.2022 17:34 Відповісти
Да, это так.
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01.07.2022 17:35 Відповісти
Чому аеропорт Донецьку майже рік держався? Може питання в грамотній обороні? Питання до ЗСУ та ТРО нема, є питання до Генштабу.
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01.07.2022 18:09 Відповісти
А Ви тупо уявіть собі , як в 21 столітті , тай йще на 3-му десятку 21 століття загинути від елементарного сепсіса , навіть якщо уламок не достав до кістки ?!

В ДАПі не було оточення , була певна ротація , була евакуація пораненних й постачання : набоїв , води , їжи й ліків .
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01.07.2022 21:26 Відповісти
кто держался? это был какой то цирк когда сепары на блок посту пропускали провизию для "киборгов" через свой блок пост
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02.07.2022 03:28 Відповісти
Они подобное и про Северодонецк писали. Еще те эксперты
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01.07.2022 18:11 Відповісти
он с трупаком на коленях поедет фигассе маозохисткий отракцион
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01.07.2022 18:15 Відповісти
Все йде по плану нашого Головнокомандувача, не плутайте з Верховним. В Лисичанську багато орків, як донецьких-луганських, так і кацапських закінчать своє позорне життя. Потім наші відійдуть, знищуючи падлюк яких будуть привозити на забій і які будуть рухатися за нашими і підготовлену пастку, де не зможуть підлітати їх літаки і гелікоптери. Логістика кацапні розтягнеться, металобрухту і тупих ваньок зменшиться, зброя західних друзів все більше буде поступати на фронт і десь... в одному місці контратака, оточення і знищення великої, але слабкої і сцикливої армії імперії зла. І це не роки, це можливо до року, але не більше року.
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01.07.2022 18:44 Відповісти
Я не Арестовечь, но запомните этот твит, орков в Лисичанске и Северодонецке ждёт судьба Гиркина - бегство из осады Славянска. Освободить город это почетнее чем бегать по степи.
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01.07.2022 19:01 Відповісти
По крайней мере на утро говорили о боях на нефтехиме, это вне самого города...
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01.07.2022 19:24 Відповісти
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