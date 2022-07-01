49 120 125
Захоплення Лисичанська військами РФ - це питання днів, - репортаж Sky News. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники в Лисичанську продовжують бої з російськими загарбниками, однак місто невдовзі можуть захопити війська РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті кореспондентки Sky News Алекс Кроуфорд.
Журналістка називає Лисичанськ "останнім містом Луганщини, яке залишається під контролем ЗСУ".
"Напевно, це лише питання днів, коли російським військам вдасться оточити його, відрізати та захопити контроль".
За словами кореспондента, в Лисичанську лунають вибухи та падають російські снаряди. А місто "рухається до неминучого: російської блокади з подальшим захопленням".
"Ми бачили, як виснажені українські військові відступали, змінюючи позиції. А інші готувалися йти в бій", - розповіла Кроуфорд.
Топ коментарі
+65 Marie Mbange
показати весь коментар01.07.2022 15:44
+37 IgorYakovlevich
показати весь коментар01.07.2022 15:49
+35 Артур Сандул
показати весь коментар01.07.2022 15:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.
Щодо Маріка.
1. Стандартне пояснення нашого військово- політичного керівництва: "оборонці Маріуполя скували навколо міста значні сили противника, які той міг би використати на інших напрямках".
Питання: за яких умов дійсно добре підготовлені та мотивовані захисники Маріуполя могли б більш ефективно сковувати сили противника - воюючи в оточенні, без нормального підвозу зброї, ***********, продовольства та медикаментів чи не в оточенні, будучи забезпеченими усім згаданим вище?
2. Орки втратили при штурмі Маріка від 6 до 8 тис. бійців. Наші втрати орієнтовно 1,5-2,0 тис. безповоротних, 2,5-3,0 потрапивших у полон.
Питання: чи була ця оборонна операція дійсно вдалою в плані нанесення максимальних втрат ворогу, виходячи із класичного співвідношення 1:3?
Отойдя от Лисичанска наша армия продолжит их долбать всем чем можно, и пойти "освобождать" Донецкую обл. орки вряд ли смогут.
ps: а нашим в Генштабе стоит учесть, что командуют против нас уже не старперы, а хорошо обученные орковские офицеры
. Вот теперь и будет видно, чего стоит наш Генштаб.
В ДАПі не було оточення , була певна ротація , була евакуація пораненних й постачання : набоїв , води , їжи й ліків .