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Санкції Заходу підштовхують РФ та Білорусь до прискорення об'єднання, - Путін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Президент РФ Путін заявив, що санкційний тиск Заходу на Росію та Білорусь змушує країни "прискорити об'єднавчі процеси".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Безпрецедентний політичний та санкційний тиск із боку так званого колективного Заходу підштовхує нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси. Адже спільно простіше мінімізувати збитки від незаконних санкцій", - сказав російський диктатор.

За його словами, союзна держава є прикладом "по-справжньому взаємовигідної та рівноправної інтеграції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни пострадянського простору мають зближатися із Союзною державою, "якщо хочуть зберегти суверенітет та незалежність", - Лукашенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
И вот тут даже я офигел.

Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

©Б.Береза
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01.07.2022 16:40
+39
Та я щось не чув, щоб білоруси Україну паскудили, а от кацапів вони не дуже *******, як на мене:

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01.07.2022 16:49
+19
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01.07.2022 16:44
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И вот тут даже я офигел.

Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

©Б.Береза
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01.07.2022 16:40 Відповісти
Це питання ще не провірене. Хотя,знаючи зелене болото, раніше думай про друзів,а потім про Україну
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01.07.2022 16:43 Відповісти
В ЭТОМ ГХМ СОЮЗЕ....думаю ***** будем очком пассивным.... ну куда Моське ***** взлезать на такого высокого Грыгорыча... в активе
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01.07.2022 16:50 Відповісти
Узнал,
Звідки узнав, джерело інформації? Чи так, накинути гівна на віндзейль?
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01.07.2022 17:24 Відповісти
Скоріше за все, це думка, бу.. -вербонув го... На це слід звернути увагу Ми-6 та ЦРУ
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01.07.2022 17:46 Відповісти
Вы правы, узнав такие новости действительно можно потерять мотивацию. И как выгнать зеленую мразь из правительства? Для этого нужны наши военные чтобы дать наконец зеленой шобле просраться.
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01.07.2022 20:24 Відповісти
Хоче пзд лями боділитись
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01.07.2022 16:42 Відповісти
<******* поц, и сын поца. Точка💥
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01.07.2022 18:39 Відповісти
nu "sovokupites" vi tam s bulbo fjurerom - a dalshe sho ? dva debila eto sila ?
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01.07.2022 16:42 Відповісти
А якщо білоруси цього не схочуть? Чи їх не питатимуть?
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01.07.2022 16:43 Відповісти
нет. ***** и в Украине никого не спрашивает
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01.07.2022 16:44 Відповісти
Не питатимуть, але лука буде петляти.
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01.07.2022 16:45 Відповісти
Вони такі ж як і кацапи. Їм пастуха с жЬОсткім держаком від швабри потрібно
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01.07.2022 16:45 Відповісти
Та я щось не чув, щоб білоруси Україну паскудили, а от кацапів вони не дуже *******, як на мене:

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01.07.2022 16:49 Відповісти
Белорусь они уже оккупировали.
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01.07.2022 16:57 Відповісти
Це так, Ваша правда, на жаль. Але "об'єднання", -- то зовсім вже безповоротній крок, як на мене. Не думаю, що білорусам дуже кортить до кацапстану назавжди...
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01.07.2022 17:02 Відповісти
Ну і що? срср стояв краще ніж хєр у вовка на морозі, його усі боялися, але він навіть 100 років проіснувати не зміг.
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01.07.2022 18:12 Відповісти
Дай Бог, друже, щоб так і було, дай Бог...
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01.07.2022 19:52 Відповісти
Что то не припомню чтобы у свинюшки спрашивали хочет ли она шашлыка или нет??? Так и с бяларусами - бульбофюрер сказал к путлеру на заклание, значит на заклание, а блеять и хрюкать в стаде будете!!!
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01.07.2022 17:03 Відповісти
Точно.Об'єднається кролик з удавом....
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01.07.2022 18:15 Відповісти
Та трошки не так , Об'єднається ядовита жаба с гадюкою.
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01.07.2022 20:26 Відповісти
***** теперь рашка будет с 3-х сторон, жесть
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01.07.2022 16:43 Відповісти
Україна має намір повернути Крим за допомогою західної зброї, - Резніков
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01.07.2022 16:44 Відповісти
к сожалению нет сил даже Попасную отбить, поэтому разговоры про Крым - это несерьезно
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01.07.2022 16:45 Відповісти
такого кацапа хвати в нас сил замочити - а потом і крим замочим
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01.07.2022 16:53 Відповісти
Значит мы сможем наступать в любом направлении
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01.07.2022 16:46 Відповісти
Вот это поворот, рашка с 14 года с 3 сторон, тебе только сейчас дошло?
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01.07.2022 16:48 Відповісти
получается не только мне. а еще Залужному, Данилову, Резникову, Буданову и так далее, которые про...ли атаку с Беларуси
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01.07.2022 17:01 Відповісти
А ***** сидит и думает: *****, теперь NATO будет с 3-х сторон, жесть.
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01.07.2022 16:56 Відповісти
c 4-х, если учитывать ПМС ПМР
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01.07.2022 18:06 Відповісти
ну те клоуны быстро сдулись в мае еще
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01.07.2022 18:56 Відповісти
Почалось спочатку.....
Раніше лука петляв.
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01.07.2022 16:43 Відповісти
Так, а шо санкції вже нЄ на пользу?

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01.07.2022 16:44 Відповісти
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01.07.2022 16:44 Відповісти
Даешь и белорусам санкций наложенных на рашку. Вот они будут только рады.
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01.07.2022 16:44 Відповісти
Санкції "не законні"... а війна, вторгнення, окупація, вбивства, руйнації.. законні??? ху...йло, ти повний маразматик чи повний долбой..об?
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01.07.2022 16:44 Відповісти
кровожадний ,маразматичний, рашистський, повний долбой..об
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01.07.2022 18:29 Відповісти
Правильно. Два ********-диктатора с их паРашами должны пойти на дно одновременно.
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01.07.2022 16:45 Відповісти
Бульбашів бояришники просто поглинуть. Далі уже не деруни,а лапті і мох
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01.07.2022 16:45 Відповісти
й скліщаться ***** та бульбо***** як брєжнев з хонекером )
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01.07.2022 16:45 Відповісти
11 вересня вони оголосять *сєсєсєр 2.0 з захопленими територіями України, + їблорусь, пмр, осетія, абхазія*
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01.07.2022 16:46 Відповісти
Надеюсь, ВСУ к тому времени смогут ********* тварей с нашей територии
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01.07.2022 16:47 Відповісти
А что от этого станет лучше - экономика, наука, техника, медицина начнет развиваться ?

Или бульбофюрер настолько тупой что пойдет на этот шаг, и станет губернатором белоруской области в составе раисии?
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01.07.2022 16:46 Відповісти
Можливо, що бульбофер, розпочинаючи оце все "саюзнайє", мріяв таким чином очолити расєю. Бо там наразі є "вища державна рада союзної держави", де він є головою. Але щось пішло не так
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01.07.2022 17:05 Відповісти
нет он просто мечтает восстановить СССР.
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01.07.2022 17:59 Відповісти
кароче, дедушка начал трясти половыми признаками бабушки...
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01.07.2022 16:46 Відповісти
Подивіться на праву руку *****. Щось вона всохла якась та стрибає наче жаба
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01.07.2022 16:47 Відповісти
А что там от Беларуссии осталось?
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01.07.2022 16:47 Відповісти
пушечное мяско...
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01.07.2022 16:55 Відповісти
Та і якщо він правша, то права рука повинна ліву накривати
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01.07.2022 16:48 Відповісти
это вАш успех, дебилы..
правильно, возвращайтесь, терпилы мокшане и литвины, к истокам, к натуральному обмену и торговле своими рабами между собой..
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01.07.2022 16:52 Відповісти
Если союзная империя, тогда ЦАРЬ один.... Лукашенко, под НОВИЧЕК, на выход...
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01.07.2022 16:52 Відповісти
по людоедскому принципу: чем больше пакуов в банке - тем на дольше хватит
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01.07.2022 16:54 Відповісти
Об'єднайся з гівном і злийся в унітазі!
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01.07.2022 16:55 Відповісти
навіщо приеднуватись - і так окуповани
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01.07.2022 16:55 Відповісти
куйла ніхто не зустрів сьогодні в Ашхабаді
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01.07.2022 16:57 Відповісти
То ж його *манечка*(умови).
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01.07.2022 20:14 Відповісти
Та вы бы уже давным давно сблизились, породнились, вышли бы замуж друг за дружку, и деток нарожали!!! Хотя какие могут быть дети у двух *****....в!!Прошу прощения!!! А вы все ждете незнамо чего!!! Два сближенца!!!
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01.07.2022 16:59 Відповісти
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01.07.2022 17:05 Відповісти
алгебра не арифметика:

якщо скласти: -1 + -1, вийде отрицательний рост в -2
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01.07.2022 16:59 Відповісти
легче поделить на ноль
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01.07.2022 18:40 Відповісти
обнулєніє це виключно імператорський привілей пуйла
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02.07.2022 00:42 Відповісти
Помножити.
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02.07.2022 01:22 Відповісти
Що, після стількох років прихованого BDSM-у нарешті вирішили одружитися? Тепер зможете жерти малафію одне одного, не ховаючись.
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01.07.2022 16:59 Відповісти
а кто ж будет главным...😎
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01.07.2022 17:01 Відповісти
Я не можу на нього дивиться, щоб ти розтанув і випарився на пательні придурок.
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01.07.2022 17:02 Відповісти
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

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01.07.2022 17:05 Відповісти
Так бульбостана же нету как год
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01.07.2022 17:07 Відповісти
Не санкції ************, а путлер **********.

А взагалі то з Біларуссю треба обережно. В тому числі і з санкціями проти них. Їм набагато складніше під тиском санкцій ніж козломордам.
А більшість біларусів вважають себе братами козломордам, а багато й одним народом з ними. Бо ще з совка не встигли вийти. То щоб не підштовхнути, що й Лука не зможе втримати.

Думаю, що може "з доброї волі й поваги до самомого біларуського народу, який під гнітом диктатури луки і путлера" знизити біларусам санкції.
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01.07.2022 17:12 Відповісти
лукашенко более 30 лет уклонялся от союза, и сейчас вряд ли согласится
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01.07.2022 17:14 Відповісти
За 30 років все змінилось не на користь лукашеску...
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02.07.2022 01:25 Відповісти
Совет да любовь, вместе под санкциями веселее наверное
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01.07.2022 17:17 Відповісти
А як кішенькева ****** ********** країни до НАТО ммммм.....
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01.07.2022 17:26 Відповісти
Вялизнае дзякуй путину за гэта
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01.07.2022 18:41 Відповісти
А куди ще далі об'єднуватися, ви і так в позі 69.
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01.07.2022 17:32 Відповісти
Люди понимают что он єто лицо системи, а ее поддерживает на сейчас минимум 60 пооцентов
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01.07.2022 17:41 Відповісти
Из тонущей подлодки каZап зовёт обняться ))
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01.07.2022 17:43 Відповісти
С крейсера Масква
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01.07.2022 17:46 Відповісти
Скоріше б... Тоді можно валити по території білараші. Одне й те ж
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01.07.2022 17:46 Відповісти
Good move - when the sanctions are divided between the two, each one carries just half of the load
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01.07.2022 17:49 Відповісти

чмошная ботоксная пыня )) она же рассеянская бабка-Сцаревна
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01.07.2022 17:56 Відповісти
Какцап пуйло як завжди збрехав, бо ніякого об'єднання немає, є рабство білорусів і воно сталося у минулому році. Хоч "об'єднуйтеся" хоч роз'єднуйтеся, то ваша справа, більше будуте отримувати стусанів і ненависті вже від білорусів, бо за рік два вони побачать в яку клоаку потрпили.
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01.07.2022 18:11 Відповісти
И шо, вы думаете вам поможет объединение?
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01.07.2022 18:34 Відповісти
м'яса для фронту не вистачає
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01.07.2022 18:45 Відповісти
Руске золодат не обременен никакими нравственными законами, представлениями об общечеловеческих ценностях, внутренними сомнениями и конфликтами. Его интеллект обратно пропорционален рейтингам его Вождя. Он знает, что его выпустили из клетки ненадолго, что его жизнь не стоит ни копейки и он начинает отыгрываться - зверствовать на полную катушку. И ничего, кроме пещерной зависти и подлой, мелочной мести за свою никчемную и беспросветную жизнь этот человек не испытывает. Только отстрел орков!
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01.07.2022 19:01 Відповісти
Какая отвратительная рожа.
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01.07.2022 19:23 Відповісти
Странам НАТО надо настроиться и помогать Украине всеми средствами. В том числе и войсками. Потому что если они нас захватят, то через несколько лет им придется воевать самим против московитов. Притом, что они и украинцев заставят воевать против Запада.
Ведь московиты все что они могут захватить считат своим исконным.
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01.07.2022 19:39 Відповісти
Жаба з гадюкой ипутся
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01.07.2022 20:26 Відповісти
Пусть сольются в оргазме.
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01.07.2022 21:00 Відповісти
ой *** та зроби вже свій любимий новий радянський союз:
параша, еритрея, білорусь і сирія,

тільки від'@бись від від України
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01.07.2022 21:14 Відповісти
Вовочка для тебе буде сурпрайз реально коли Лука тебе перший здасть !
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01.07.2022 22:43 Відповісти
Два говна объединятся в одно.
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01.07.2022 22:53 Відповісти
 
 