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Санкції Заходу підштовхують РФ та Білорусь до прискорення об'єднання, - Путін. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Президент РФ Путін заявив, що санкційний тиск Заходу на Росію та Білорусь змушує країни "прискорити об'єднавчі процеси".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Безпрецедентний політичний та санкційний тиск із боку так званого колективного Заходу підштовхує нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси. Адже спільно простіше мінімізувати збитки від незаконних санкцій", - сказав російський диктатор.
За його словами, союзна держава є прикладом "по-справжньому взаємовигідної та рівноправної інтеграції".
Топ коментарі
+41 Saskia Jansen
показати весь коментар01.07.2022 16:40
+39 Семен Шкаралупа
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+19 Saskia Jansen
показати весь коментар01.07.2022 16:44
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Будь ласка, зачекайте...
Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.
Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???
©Б.Береза
Звідки узнав, джерело інформації? Чи так, накинути гівна на віндзейль?
ПМСПМР
Раніше лука петляв.
Или бульбофюрер настолько тупой что пойдет на этот шаг, и станет губернатором белоруской области в составе раисии?
правильно, возвращайтесь, терпилы мокшане и литвины, к истокам, к натуральному обмену и торговле своими рабами между собой..
якщо скласти: -1 + -1, вийде отрицательний рост в -2
22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.
А взагалі то з Біларуссю треба обережно. В тому числі і з санкціями проти них. Їм набагато складніше під тиском санкцій ніж козломордам.
А більшість біларусів вважають себе братами козломордам, а багато й одним народом з ними. Бо ще з совка не встигли вийти. То щоб не підштовхнути, що й Лука не зможе втримати.
Думаю, що може "з доброї волі й поваги до самомого біларуського народу, який під гнітом диктатури луки і путлера" знизити біларусам санкції.
чмошная ботоксная пыня )) она же рассеянская бабка-Сцаревна
Ведь московиты все что они могут захватить считат своим исконным.
параша, еритрея, білорусь і сирія,
тільки від'@бись від від України