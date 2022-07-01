Окупанти намагаються заховати Керченський міст за димовою завісою. ВIДЕО

Російські окупанти намагалися влаштувати димову завісу над Керченським мостом в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, їхні намагання зафіксували водії, що рухалися в цей час переправою. Автори відео стверджують, що це тренування спеціалізованих підрозділів армії окупанта.

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