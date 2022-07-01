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Окупанти намагаються заховати Керченський міст за димовою завісою. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти намагалися влаштувати димову завісу над Керченським мостом в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, їхні намагання зафіксували водії, що рухалися в цей час переправою. Автори відео стверджують, що це тренування спеціалізованих підрозділів армії окупанта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму з'явились листівки з написом "Газові вишки – це лише початок". ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+91
Ніт, кацапи. Не допоможе.
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01.07.2022 17:28
+57
дебилы лишнехромстомные
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01.07.2022 17:28
+54
Вони про GPS координати щось чули?
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01.07.2022 17:29
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Ніт, кацапи. Не допоможе.
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01.07.2022 17:28 Відповісти
нормально. в диму якась аварія була )) то заспокоюють ватанів з округи, шо з аварієй це не пов'язано ))
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01.07.2022 17:33 Відповісти
зы. "По совпадению во время проведения учений на посту произошло ДТП. По словам главы Крыма, авария никак не связана с проводимыми мероприятиями." (С) )))) "случайность?" )) добре було б коли поїзди зіштовхнулись )))
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01.07.2022 17:35 Відповісти
для самолетов и вертушек такое не помеха-- а тем более ракетно артеллерийскому боеприпасу даже Байрактар прорвется и увидит то что надо увидеть..
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01.07.2022 17:38 Відповісти
nada mangal nad mostom esho privaritj
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01.07.2022 18:23 Відповісти
Они пытаются в дыме замаскировать координаты моста, неужели непонятно?.. )
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01.07.2022 18:58 Відповісти
краще моста під воду сховати.
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01.07.2022 23:19 Відповісти
нравіца нє нравіца-скора мост разваліца.
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01.07.2022 23:25 Відповісти
задимлєніє є.
а де хлопок ?

нєдоработочка !
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02.07.2022 00:34 Відповісти
дебилы лишнехромстомные
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01.07.2022 17:28 Відповісти
Свалите с нашей земли, и может останетесь живы.
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01.07.2022 17:28 Відповісти
Вони про GPS координати щось чули?
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01.07.2022 17:29 Відповісти
Вы будите удивлены, но американцы уже месяц ждут от президента Украины письма с просьбой отключить GPS!! Без него , по американским законам они не могут этого сделать! Намекали нашей стороне несколько раз.. но они типа не понимают!
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01.07.2022 18:06 Відповісти
дерьмак указание зе не дал отписаться. он то, не хуже лётчиков парашных, в свою оп-у по обычному гражданскому навигатору тоже ездит ))
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01.07.2022 18:34 Відповісти
Інформація від Швеця чи ще десь можна подивитись?
Сам інді його слухаю але мені треба щось вагоміше для лікування зебні....
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01.07.2022 19:40 Відповісти
У росии есть свои спутники аналоги GPS - Глонас.
Отключение GPS будет хуже для нас, а не для орков
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01.07.2022 20:57 Відповісти
АналоГовнет Глонас?
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02.07.2022 00:12 Відповісти
Извините, но гаубицы от партнеров тоже наводятся по GPS. Тут я бы не был так категоричен в выссказываниях...
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01.07.2022 21:34 Відповісти
гаубицы "от партнеров" наводятся по военным GPS, амеры нам чипы поставили. Потому отключение "гражданки" может никак не повлиять...
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01.07.2022 22:02 Відповісти
А ви хіба не знаєте, що через дим GPs не працює? пруфлінк
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01.07.2022 19:34 Відповісти
GPS легко глушиться\спотворюється передатчиками на Землі. Там просто передаєш на тих самих частотах і жопа - враховуючи що сила сигналу від спутників на порядки менша ніж і шумілки на землі з потужними джерелами живлення і антенами
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01.07.2022 19:55 Відповісти
они боятся, это хорошо
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01.07.2022 17:29 Відповісти
dim naverno dlja tovo - shtobi nikto nesmog zasnjat na kameru razrusheny most
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01.07.2022 18:25 Відповісти
Бздять, аж всцикаються © Митець
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01.07.2022 17:30 Відповісти
Зарано ще в'їбати по мосту, на все свій час.
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01.07.2022 17:30 Відповісти
А схоже, що "колорадів" труять.
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01.07.2022 17:30 Відповісти
Міст імені крейсера "Москва"
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01.07.2022 17:33 Відповісти
А разве ракетам дым не покуй?
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01.07.2022 17:35 Відповісти
То шо, травлять колорадів престо чи калипсо? Чи як раніш дустом?
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01.07.2022 17:36 Відповісти
До речі, як звітувалась місцева недовлада, *то навчання яке нажаль призвело до дтп*
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01.07.2022 17:37 Відповісти
пущщай мангалы сверху наварят а для надежности по бокам...идиоты...как там -ты хомосапиенс? нет я русский...
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01.07.2022 17:38 Відповісти
Вони б його ще тряпками накрили.
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01.07.2022 17:38 Відповісти
А ще укріпили б дендро-фекальним методом (це коли з гівна і палок).
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01.07.2022 19:04 Відповісти
Придурки
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01.07.2022 17:38 Відповісти
Воно боїться...
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01.07.2022 17:39 Відповісти
еще можно на мосту провести крестный ход с херугвами, и в довершение закрепить эти все обряды танцем с бубном настоящего шамана, привезенным из самого Таштыпа.
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01.07.2022 17:42 Відповісти
The GPS coordinates and radar waves don't give a fuck about the smoke. Russians are beyond stupid.
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01.07.2022 17:44 Відповісти
Не допоможе. Готуйтесь уламки збирати, кончені.
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01.07.2022 17:45 Відповісти
Вже щось знають.
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01.07.2022 17:46 Відповісти
За дымом саму лохань не видно. Может, эта?
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01.07.2022 17:53 Відповісти
скажи ка дядя,
ведь недаром
Москва спаленная пожаром
укропами потоплена ?
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02.07.2022 00:36 Відповісти
Днем белый дым, ночью - черный...
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01.07.2022 17:58 Відповісти
спалили б його кращє самі і всім мороку менше...
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01.07.2022 18:00 Відповісти
Да лучше сразу бы подожгли, этот мост не жилец по любому. Дымовая завеса хорошо скрывает ДРГ, а также проходящим кораблям опоры моста.
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01.07.2022 18:02 Відповісти
перевод ресурсов. Подогнали бы свой единственный авианедоносец и запустили моторы на холостом ходу. При подлете Хаймарсов дать газу и мост сам себя не увидит
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01.07.2022 18:09 Відповісти
Боже які вони кончені)
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01.07.2022 18:11 Відповісти
Ага. Напустять диму, міст такий - гоп! - перестрибне в інше місце, і ракети, що летіли за координатами та й не влучать. Дим щезне - нема мосту! Українці зрадіють... Аж раптом з-за кута міст назад - гоп! - всєхпіріхітрілимнагахадовачка

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01.07.2022 18:15 Відповісти
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01.07.2022 18:17 Відповісти
Бада - Бум

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01.07.2022 18:22 Відповісти
kancovka prosta klass
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01.07.2022 18:29 Відповісти
Грета Тумберг залишилась би задоволеною чистою Керченською протокою

та й ми теж....
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02.07.2022 00:39 Відповісти
вы думаете люди, заседающие среди бела дня, в этом "центре принятия решений" рискнут всерьез атаковать крымский мост по которому осуществояется снабжнение людьми, провизией и боеприпасами банды кацапских мародеров и агрессоров?

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01.07.2022 18:23 Відповісти
Да попей уже рисового отвара. Пропадешь ведь от обезвоживания!..
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01.07.2022 19:34 Відповісти
Статья для статьи
19 км спрятать за дымовой завесой
А вы ещё и комментируете
Он что имеет плавающие координаты ?
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01.07.2022 18:27 Відповісти
если глонасс использовать, то да, - каждый день на новом месте! )
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01.07.2022 18:37 Відповісти
До сраки ваши дымовые завесы...
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01.07.2022 18:30 Відповісти
Скрыть ваш керченский мост, можно лишь подводой, это самый верный и надёжный способ!
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01.07.2022 18:37 Відповісти
Гарпуны плачут в сторонке!!!
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01.07.2022 18:38 Відповісти
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01.07.2022 18:41 Відповісти
Кацапи, на всю довжину мосту розтягніть жовто-блакитний прапор. ЗСУ по прапору України стріляти не будуть.
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01.07.2022 18:50 Відповісти
Наверно снова проводят шаманский обряд с сжиганием верблюдов.
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01.07.2022 18:51 Відповісти
кацапам нечего переживать до тех пор, пока в ОПе аж кишит засланцами дермаками-татаровыми, сладкоголосыми для уха Верховного прекрасными сиренами из греческих мифологий..(
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01.07.2022 18:57 Відповісти
ой за*буться вони диміти)))
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01.07.2022 19:06 Відповісти
******* по керченскому мосту --- это наш ответ за кременчук за одессу за краматорск и за все что рашафашисты натворили на нашей ЗЕМЛЕ --- смерть этим выродкам . больше нихуя им не пожелаеш тварям двуногим . а тех из экипажей ту22м3 надо просто кусками порезать за удары ракетами по мирным ЛЮДЯМ
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01.07.2022 19:12 Відповісти
Кацапы визуализируют, как он будет смотрется разйоbаный и в дыму))
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01.07.2022 19:15 Відповісти
А может быть такой вариант?
Что главной целью "СПЕЦОПЕРАЦИИ" , был не Киев, Харьков и Одесса...а пробитие СУХОПУТНОГО КОРРИДОРА В КРЫМ, поскольку пошли РАЗРУШЕНИЯ НА МОСТУ?
Сейчас типо взорвут мост, и все спишут на Украину ...а "корридор" будут защищать до последнего русского?
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01.07.2022 19:24 Відповісти
Теж промайнула думка , що під прикриттям того диму рашисти міст мінують.
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02.07.2022 01:04 Відповісти
Так, нема сумніву, рашистам потрібно Україну відрізати від морів!!!
Ім потрібно зіднатись с придністровьем і там границі НАТО ...
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02.07.2022 08:41 Відповісти
ідіоти... і довго вони так будуть диміти?
Коли ви помітите, що ракета вже поблизу, то пізно буде гази пускати
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01.07.2022 19:31 Відповісти
Дебилы , а дупло вот оно....
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01.07.2022 19:36 Відповісти
Не допоможе.
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01.07.2022 19:50 Відповісти
И чем ми тот міст будем ******* ? )))) Там только прямое попадание в пилонни, такое даже у русишей не получается сделать ....
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01.07.2022 19:59 Відповісти
Ну це абсурд якийсь димок пускати щоб приховати удар по мосту)))Це що людина на повітряній кулі буде летіти і в ручну бомби кидати)))*** вони реально тупі кончені тварі!
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01.07.2022 21:02 Відповісти
доходяги вонючие
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01.07.2022 21:29 Відповісти
Ох і дебіли )))))Ракетам пофіг на дим град дощь і нічь вони прилетять по координатах !Кретіноси !!!
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01.07.2022 22:40 Відповісти
Его можно ещё газетами прикрыть. О, блин, такую идею сдал.
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01.07.2022 23:23 Відповісти
Кацапам може допомогти сховати міст тільки Девід Коперфільд.
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02.07.2022 01:41 Відповісти
Та їніть вже нарешті по ньому
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02.07.2022 06:37 Відповісти
Музло в авто гадаю всі оцінили
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02.07.2022 10:44 Відповісти
Мост уже готов сделать жест доброй воли
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02.07.2022 11:05 Відповісти
Ну, і сірі ж ті водії! Вони просто стали свідками аналоговнєт сеанса связі. Сигнали димом. Аби прислухались -- там і тамтами були. Як тобі таке, Ілон Маск!?
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02.07.2022 11:11 Відповісти
Срочно! Посмотрите что произошло https://youtu.be/OcOoJ80xaaI
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02.07.2022 18:09 Відповісти
Весело теперь наверное туристам ехать через тот мост. К банальному пляжному отдыху добавляются нотки жесткого экстрима
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02.07.2022 22:44 Відповісти
Лучше всего его прятать под водой ...на большой глубине .... можно даже прятать секциями....
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03.07.2022 16:38 Відповісти
 
 