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Війська РФ на півдні відступають з боями на запасні рубежі, - ОК "Південь". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська на півдні продовжують ведення бойових дій, водночас відступають на заздалегідь підготовлені рубежі оборони.

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба ОК "Південь", інформуючи про оперативну обстановку на півдні України станом на 17.00, передає Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує ведення бойових дій, відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому застосовують тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією й реактивними системами залпового вогню щойно звільнених або глибоко тилових територій", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, вночі із акваторії Чорного моря рашисти стратегічною авіацією, Ту-22, спорядженими крилатими ракетами Х-22, тричі вдарили по Білгород–Дністровському району Одеської області. Ворог влучив в багатоквартирний житловий будинок і базу відпочинку курортного селища Сергіївка, третя ракета впала в полі за населеним пунктом. У багатоповерхівці загинуло 16, на базі відпочинку – 5 цивільних осіб, серед яких одна дитина. Крім того, 38 мешканців Сергіївки отримали поранення та травми різного ступеню важкості, серед них 6 дітей, одна вагітна жінка. За інформацією пресслужби, всі госпіталізовані, одна дитина у важкому стані. З-під завалів врятовано 8 осіб з них 3 дитини. Розбір завалів та рятувальні роботи тривають, інформація по втратах та руйнуваннях уточнюється.

За інформацією командування, Миколаїв та його передмістя були атаковані дванадцятьма ракетами. Ворог продовжує руйнувати портову інфраструктуру, приватні підприємства, зокрема виробництво парфумів та вапна. Одну з ворожих ракет збито силами протиповітряної оборони. Тип і спосіб запуску ракет встановлюється. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Крім того, російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який вишукував ціль для ураження на Миколаївщині, влучно "звільнений від виконання завдань за призначенням" нашим зенітно-ракетним підрозділом.

На Херсонщині українським винищувачем нанесено удар по двох ворожих складах боєприпасів.

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Всього підрозділами сил оборони виконано понад 120 вогневих завдань. Результати влучань та ворожих втрат уточнюються.

У Чорному морі, як і раніше, перебуває в готовності до нанесення ракетних ударів два російських кораблі, споряджені 16 "Калібрами", та один ВДК.

У пресслужбі відзначили, що загроза ракетних ударів по південним регіонам зберігається на високому рівні.
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Топ коментарі
+30
Кацапня їбана, мабуть, дуже собою пишається - он скільки цивільного люду вбили. Ще й з дитиною... Підарасня лаптєнога, воюни всраті.
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01.07.2022 21:06
+27
Нехай запасними рубежами для орків стануть їх братські (***#ські) могили!
Слава ЗСУ!
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01.07.2022 21:06
+15
Коли орки відступають, то треба зносити також запасні рубежі. Їхній рубеж - втопитися в Дніпрі.
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01.07.2022 21:06
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Це у них зветься жест доброї волі.
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01.07.2022 21:03 Відповісти
это если шо от нас русне
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01.07.2022 22:06 Відповісти
Кацапня їбана, мабуть, дуже собою пишається - он скільки цивільного люду вбили. Ще й з дитиною... Підарасня лаптєнога, воюни всраті.
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01.07.2022 21:06 Відповісти
Нехай запасними рубежами для орків стануть їх братські (***#ські) могили!
Слава ЗСУ!
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01.07.2022 21:06 Відповісти
Коли орки відступають, то треба зносити також запасні рубежі. Їхній рубеж - втопитися в Дніпрі.
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01.07.2022 21:06 Відповісти
Які ще, в сраку, "рубежі"? Хай за кордони физдують!
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01.07.2022 21:09 Відповісти
Запасные рубежи, запасные орки, запасной Путин. Запасливые, ***.
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01.07.2022 21:11 Відповісти
А вот хто дивиться шоубісики той знає,що у вчорашньому випуску Машковець каже,що вони проводять контратаки і вибивають наше зсу з зайнятих позицій,а на запоріжжі бої у перемінний успіх.Тому іде п'ятий місяць війни,а ми досі чуємо те,що дехто хоче чути.
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01.07.2022 21:25 Відповісти
Дехто хоче чути, виключно істерики Машковця
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01.07.2022 21:40 Відповісти
Ти ще *********** із солов'їним помйотом наслухайся.
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02.07.2022 01:30 Відповісти
Жаль людей.
Доволі криваве щеплення від "русскаГа мира".
Але, мабуть, саме так кується нація.
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01.07.2022 22:09 Відповісти
 
 