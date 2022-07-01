Авіація ЗС РФ двічі нанесла удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, - Залужний. ВIДЕО

Увечері 1 липня авіація РФ двічі нанесла удар фосфорними бомбами по острову Зміїний.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі". Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Більбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань", - написав Залужний.

Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна "влучність" нанесення ударів, додав генерал.

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Як повідомлялося, російські окупанти залишили Зміїний 30 червня після успішної військової операції із нанесенням вогневих ударів по острову українськими ракетними та артилерійськими підрозділами.

Офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські військові виведені з острова Зміїний, нібито як демонстрація того, що РФ "не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України".