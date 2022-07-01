Авіація ЗС РФ двічі нанесла удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, - Залужний. ВIДЕО
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Увечері 1 липня авіація РФ двічі нанесла удар фосфорними бомбами по острову Зміїний.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі". Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Більбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань", - написав Залужний.
Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна "влучність" нанесення ударів, додав генерал.
Як повідомлялося, російські окупанти залишили Зміїний 30 червня після успішної військової операції із нанесенням вогневих ударів по острову українськими ракетними та артилерійськими підрозділами.
Офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські військові виведені з острова Зміїний, нібито як демонстрація того, що РФ "не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України".
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Что бы составители этой инфографики понимали флотскую глубину глубин, сообщаю для справки, что сраный говнет "раптор" водоизмещением всего 23 тонны стоит более двух миллионо долларов. Сравните 23 и 1600 со всем комплексом спеоборудования.
Так что инфографику делали на скорую руку. Незачет.
це ще один жест
Победа Украины в боях за остров Змеиный ослабила российскую блокаду Черного моря.
Он слішкам много знал ....
- На тобі, поганий острів! Ата-та...)))
Чему гореть на куске камня?
Сжечь там какую-то технику - так нужно бомбой точно в неё попасть!
Скорее всего советский армейский дыбилизм - начальник приказал - я отчитался об исполнении.