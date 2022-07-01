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Авіація ЗС РФ двічі нанесла удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, - Залужний. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Увечері 1 липня авіація РФ двічі нанесла удар фосфорними бомбами по острову Зміїний.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі". Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Більбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань", - написав Залужний.

Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна "влучність" нанесення ударів, додав генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки відходу РФ зі Зміїного тиск на узбережжя знизиться, але блокада портів триватиме, - Інститут вивчення війни

Як повідомлялося, російські окупанти залишили Зміїний 30 червня після успішної військової операції із нанесенням вогневих ударів по острову українськими ракетними та артилерійськими підрозділами.

Офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські військові виведені з острова Зміїний, нібито як демонстрація того, що РФ "не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+96
Своїх добівали ?
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01.07.2022 21:11
+59
Здоровий глузд добівалі 😅
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01.07.2022 21:13
+54
напевне техніку добивали. Щоб нам не дісталася. Тікали-то не обертаючись.
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01.07.2022 21:31
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Своїх добівали ?
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01.07.2022 21:11 Відповісти
Здоровий глузд добівалі 😅
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01.07.2022 21:13 Відповісти
Так нє даставайся же ти нікаму
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01.07.2022 21:31 Відповісти
Дорожку в адский казан подсветили как жест доброй воли.
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01.07.2022 21:17 Відповісти
напевне техніку добивали. Щоб нам не дісталася. Тікали-то не обертаючись.
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01.07.2022 21:31 Відповісти
Цілком підтримую. Полум'я та висока температура знищать залишки приладів та озброєння.
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01.07.2022 21:39 Відповісти
Вони приховували факти хоробрості своїх бійців, коричневі факти.
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02.07.2022 01:19 Відповісти
дожигают останки своих секретных противовоздушных говнетов.
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01.07.2022 21:38 Відповісти
Схоже що ідіоти послали туди наших, або техніку остаточно випалювали
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02.07.2022 09:21 Відповісти
добивали технику, видимо
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01.07.2022 21:50 Відповісти
Скорее всего у них обычные бомбы закончились, и часть складов тоже была ликвидирована и они бомбят теперь теми остатками что остались..
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01.07.2022 22:46 Відповісти
Думали, що ЗСУ одразу висадяться на Зміїному. Наївні...
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01.07.2022 22:54 Відповісти
ну нє бросать же іх!
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02.07.2022 10:44 Відповісти
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01.07.2022 21:13 Відповісти
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01.07.2022 21:14 Відповісти
ЖЕСТ ОТЧАЯНЬЯ
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01.07.2022 21:14 Відповісти
Уходя, гасите всех
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01.07.2022 21:15 Відповісти
дебіли багато боеприпасів я бачу в пустоту витрачати
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01.07.2022 21:17 Відповісти
бк-старье утилизировали так что им не жалко
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01.07.2022 21:39 Відповісти
дебіли багато боеприпасів я бачу в пустоту витрачати
***********

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01.07.2022 23:22 Відповісти
Щось забули там , мабуть , п'яні орки
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01.07.2022 21:19 Відповісти
звісно унітази 🤣🤣🤣
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01.07.2022 21:46 Відповісти
точно їх добивали. шоб не дістались
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02.07.2022 14:53 Відповісти
Там при эвакуации остались спрятавшись два кацапа с целью сдачи в плен. После выхода на связь по открытому радиоканалу с ЗСУ, пришлось выслать пару фланкеров, что бы добить предателей.
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01.07.2022 21:53 Відповісти
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01.07.2022 21:19 Відповісти
не думаю, что специальное спасательное судно дедвейтом 1600 тонн, имеющее дополнительно на борту комплекс лебедок, оборудование для тушения пожаров на судах и береговых объектах (три лафетных ствола производительностью 500 кубов в минуту), откачки воды и подачи электропитания на аварийное судно, грузоподъемные устройства, водолазный комплекс с барокамерой, необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» с глубиной работы до 400 метров - и со всей это хренотенью судно стоит меньше, чем говнет "Тор", который, кстати утонул вместе с буксиром, кроме раздолбанного на острове.
Что бы составители этой инфографики понимали флотскую глубину глубин, сообщаю для справки, что сраный говнет "раптор" водоизмещением всего 23 тонны стоит более двух миллионо долларов. Сравните 23 и 1600 со всем комплексом спеоборудования.
Так что инфографику делали на скорую руку. Незачет.
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01.07.2022 22:56 Відповісти
извиняюсь за описку - 500 кубов в час каждый лафет.
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01.07.2022 22:58 Відповісти
тим не менш, кіло золота вартує дорожче ніж трактор (умовно)
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02.07.2022 10:53 Відповісти
Аж на целый день заработков параши с нефти и газа ..
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01.07.2022 23:53 Відповісти
А навіщо? Щоб канашєнкав розповідав про знищення дивізії "націаналістічєскіх батальйёнов"?
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01.07.2022 21:19 Відповісти
"Так не доставайся ты никому!"

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01.07.2022 21:20 Відповісти
"Так не доставайся ты никому!"

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01.07.2022 21:22 Відповісти
с такой ПВО они и наш гарнизон разнесут
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01.07.2022 21:24 Відповісти
было бы вообще феерично, если бы наши ещё и эти летающие рештаки посбивали
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01.07.2022 21:25 Відповісти
Надіюсь у наших достатньо розуму не лізти на ту скелю.
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01.07.2022 21:26 Відповісти
я думаю що наших там не було
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01.07.2022 21:26 Відповісти
там їх орки лишились і вони хотіли їх зігріти холодної ночі,
це ще один жест
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01.07.2022 21:26 Відповісти
Потім придуркуватим оркам по своєму оркобаченню будуть показувати як розбомбили «бєндєровцєв», ну дуууууже хворий народець!!!
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01.07.2022 21:27 Відповісти
По пустому острову? Мабуть з гарячки.
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01.07.2022 21:28 Відповісти
Ху...ло наказало знищити острів Зміїний. Вони його будуть бомбувати, поки не зруйнують. Х...йла не можуть ослухатися!))_)
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01.07.2022 21:29 Відповісти
острів можна зруйнувати тільки , якщо туди скинути атомну бомбу 😡
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01.07.2022 21:32 Відповісти
Уяви що дурням закон не писаний , можуть і скинути (( От тільки знищувати - заїбутьс@ (( цей острів не Хіросіма - там з дерева хіба що якась дошка на причалі , а решта - граніт .
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01.07.2022 22:09 Відповісти
Ну так ушли, а затем частично разминировали и добили тяжелораненых потеряшек, чтобы те не мучалис
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01.07.2022 21:30 Відповісти
Учения проводят...типа сжечь ранетых ШариковыХ.. путлера...
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01.07.2022 21:32 Відповісти
Замітають сліди,палять все що там залишилося.
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01.07.2022 21:38 Відповісти
Кацапи навіть українських їжаків ненавидять.
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01.07.2022 21:38 Відповісти
WSJ: РФ не сможет атаковать юг Украины, потому что потеряла контроль над Змеиным

Победа Украины в боях за остров Змеиный ослабила российскую блокаду Черного моря.
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01.07.2022 21:38 Відповісти
... кончені кацапи, 55°44′24.00″ с.ш. и 37°36′36.00″ в. д.,там ваш ворог,там ваша ціль.
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01.07.2022 21:38 Відповісти
воронежу приготовиться.
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01.07.2022 21:43 Відповісти
вони коли робили жест доброй волі в Бучі і Ірпіні тікаючи пакостили по максимому все мінували навіть дітячи іграшки а також знаходили розтяжки в пральних машинах на дверях так само і тут це народ такий Мордор
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01.07.2022 21:43 Відповісти
для чого?
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01.07.2022 21:45 Відповісти
Ви шукаєте логіку в діях кацапні ?
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01.07.2022 22:07 Відповісти
коли москаль маше долонею, роблячи жест доброї волі, то в нього з пяти пальців розгинається тільки один, середній.
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01.07.2022 21:46 Відповісти
Тотальне зло(рф) у дії. Цю ракову пухлину на тлі планети Земля треба тільки видаляти. Неймовірно, але цю недодержаву за 20 років створила закомплексована з дитинства потвора з позивним ' окурок' та "бліда міль', яка уявила себе мессіею, петром1, або ще чимось у своєму хвобливому уявленні, а насправді це ангел-хоронитель 'вяликой рассеї'. СЛАВА УКРАЇНІ!!!!?
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01.07.2022 21:47 Відповісти
дыбилы!..***.. (С)
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01.07.2022 21:49 Відповісти
свои аналоговнетные технологии видать добивали, чтобы американцы не разведали по какому нанотехпроцессу россияне делают свои вакуумные лампы в транзисторах
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01.07.2022 21:50 Відповісти
Я надеюсь,что мы то хоть не уподобились кацапам и эти удары фосфорными бомбами были не по нашему ,высадившемуся там десанту
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01.07.2022 21:52 Відповісти
Я сподіваюсь, що у нас не повинно бути довбойобів, які б зараз відправили на острів наших військових..
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01.07.2022 21:59 Відповісти
Они думали, что мы такие же тупые как они чтобы упорно лезть туда 🤣🤣🤣
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01.07.2022 21:53 Відповісти
Вибачте, трохи не вкурив.. ПО КОМУ НАНЕСЛА??? Тупо по шматку землі, чи своїх подобивали?
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01.07.2022 21:57 Відповісти
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01.07.2022 22:02 Відповісти
Ну так."Кропива" для - чмонь, а "Сало"- для кадирівців і дагів.А для бурятів і якутів треба супер-ректору щось свіженьке написати.
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01.07.2022 22:19 Відповісти
Та ви шо!!! Це вже тортури!!!
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01.07.2022 22:27 Відповісти
Який у цьому сенс?
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01.07.2022 22:09 Відповісти
Кацапи...
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01.07.2022 22:10 Відповісти
Та ну на! Це надо бути долбойобами як віддати такий наказ, так і виконати його!
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01.07.2022 22:21 Відповісти
Як там казали в кіно

Он слішкам много знал ....
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01.07.2022 22:17 Відповісти
Прогрессирует "лишняя хромосома." Вероятно после прививок спутникV.
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01.07.2022 22:19 Відповісти
Аеродром в Бельбеку має бути знищений.
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01.07.2022 22:19 Відповісти
Чим і як і ким?
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01.07.2022 22:25 Відповісти
Ну вони ж там писали про камні с нєба...
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01.07.2022 22:51 Відповісти
Орікс на цю тему потролив ПКС мордору, що три з чотирьох бімб не влучили навіть у острів..
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01.07.2022 22:53 Відповісти
Це схоже на те, коли мала дитина розбила собі ніс у соплі об табуретку, а потім, коли вже наверещалась, бере в руки палицю і бьє цю "поганючу" табуретку...
- На тобі, поганий острів! Ата-та...)))
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01.07.2022 23:05 Відповісти
Отже, наші висадились на Зміїний, якщо кацапи ********. А ле ж вони й криворукі - в острів попасти не можуть: лише 1 з 3 бомб втрапила...
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01.07.2022 23:10 Відповісти
Ніхто не висаджувався, вони нищили свій аналоГовнєтний металобрухт. І бомб тама 4, остання у самому кінці, замазана.
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01.07.2022 23:15 Відповісти
Дві у молоко (воду) 🙃
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01.07.2022 23:31 Відповісти
закрепили добрую волю=)
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01.07.2022 23:38 Відповісти
Жесть доброго вовы.
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02.07.2022 00:14 Відповісти
В тім перекаламуцянім морі може й зоставсь один рапан, так нє, добили...
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02.07.2022 06:57 Відповісти
Хрня какая-то....
Чему гореть на куске камня?
Сжечь там какую-то технику - так нужно бомбой точно в неё попасть!
Скорее всего советский армейский дыбилизм - начальник приказал - я отчитался об исполнении.
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02.07.2022 10:28 Відповісти
В білий світ як в копієчку.
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02.07.2022 10:32 Відповісти
Жесть доброї волі!
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02.07.2022 11:26 Відповісти
Хм. І сенс цього дійства. Чи вони вважали що наші віськові там висадяться. Ой, дурні...
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03.07.2022 02:00 Відповісти
 
 