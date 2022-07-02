Внаслідок російського ракетного удару по Сергіївці 21 людина загинула, близько 40 – поранені, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України увечері 128 дня повномасштабної війни з РФ.
Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"В Одеській області триває розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Три крилаті ракети. На цей час усього в списку загиблих – 21 людина, близько 40 – поранені. Цифри змінювались увесь день, і, на жаль, кількість загиблих може ще зрости. Були запущені ракети й по Затоці. Одразу 12 ракет вдарили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок...
І я особливо вдячний Сполученим Штатам Америки й особисто президенту Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який містить і дуже потужні системи NASAMS. Це зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання", - сказав Зеленський.
За словами Зеленського, "загалом цей пакет "важить" $820 млн і, крім NASAMS, містить боєприпаси для артилерії та радари".
"Не менш активно домовляємось і про іншу зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Навпаки: історія увійде в Зеленського.
Причому жорстко, без нацюцюрника і без лубриканту.
Але Зеленський одночасно є відображенням українських виборців. Як не прикро.
Маємо пройти цей стражденний шлях. Наша Голгофа, сподіваюся, зробить, зрештою, українську націю сильною і згуртованою, як і належить. Ми виживем і переможемо нашого одвічного ворога.
Іншого не дано!
Принаймні мене він ***** не відображає.
рекомендую сильную аналитику Остапа Дроздова - пора всем работать на проблемой выбора .
З ким не буває...Чи несе виборець відповідальність за наголосоване? | Дроздов позиція
https://youtu.be/A_Bo7cGVcfo
И да, Остап в своё время приложил немало сил для смены курса страны. Даже не хочу разбираться зачем и почему.
помню какой скандал был с тв каналом СОНЦЕ . Он вещал только на мове , и вот ему поставили условие уйти в цифру . И кто это был - созданное олигархическими каналами объединение., которое контролировало информ простор Украины
Память у многих коротка - и это беда Украины
Или слуга Ковалёв купил 4 канал и сразу запретил патриотические передачи - и СБУ не заинтересовало где он деньги взял . А взял в раше . А теперь он предатель Украины- и СБУ возмущено . А чем оно раньше думало , когда он канал купил и повёл пророссийскую политику ? Надо наказывать СБУ за такую бездеятельность
Украинский канал практически найти нельзя. Потому что все перевели в цифру .
ни в Карпатах , ни в Одессе не показывали центральных украинских каналов и на спутниках их не было - это просто жесть
Вот и результат
У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" номером 3 у списку як член партії. Член однойменної фракції.
Кстати, вот сегодня выступление Зе в Вене перед президентом и премьером Австрии , а также не бедным классом ( и возможно любителями раши) . Украинские дипломаты должны учитывать влияние на австрийскую власть австрийских буржуа - ПОДКОП ПОД РАШУ
'Зеленський звернувся до ігроманів на фестивалі у Відні
1 июл. 2022 г. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників фестивалю 4GameChangers у Відні. Він подякував за підтримку Австрії.»
https://youtu.be/eUpPkLhe_aU
І не так як подобалось би вашому шефу , Пороха до Медведчука грать в нарди
Одужання пораненим.
чи хтось покурить біля їх будинку чи машини
От якби я дивився десь з іншої планети, то вважав би що він пранкер.