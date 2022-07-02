УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13220 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
10 880 50
війна (56641) Зеленський (17467) Одеська область (2493)

Внаслідок російського ракетного удару по Сергіївці 21 людина загинула, близько 40 – поранені, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України увечері 128 дня повномасштабної війни з РФ.

Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"В Одеській області триває розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Три крилаті ракети. На цей час усього в списку загиблих – 21 людина, близько 40 – поранені. Цифри змінювались увесь день, і, на жаль, кількість загиблих може ще зрости. Були запущені ракети й по Затоці. Одразу 12 ракет вдарили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок...

І я особливо вдячний Сполученим Штатам Америки й особисто президенту Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який містить і дуже потужні системи NASAMS. Це зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти дістали зі своїх запасів все озброєння, щоб бити по Луганщині і Донеччині, - Зеленський

За словами Зеленського, "загалом цей пакет "важить" $820 млн і, крім NASAMS, містить боєприпаси для артилерії та радари".

"Не менш активно домовляємось і про іншу зброю від партнерів – для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів", - сказав президент.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+35
зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців.
показати весь коментар
01.07.2022 23:48
+18
Я з вами згоден.
Але Зеленський одночасно є відображенням українських виборців. Як не прикро.
Маємо пройти цей стражденний шлях. Наша Голгофа, сподіваюся, зробить, зрештою, українську націю сильною і згуртованою, як і належить. Ми виживем і переможемо нашого одвічного ворога.
Іншого не дано!
показати весь коментар
01.07.2022 23:59
+15
Зеленський не увійде в історію.
Навпаки: історія увійде в Зеленського.
Причому жорстко, без нацюцюрника і без лубриканту.
показати весь коментар
01.07.2022 23:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців.
показати весь коментар
01.07.2022 23:48 Відповісти
Зеленський не увійде в історію.
Навпаки: історія увійде в Зеленського.
Причому жорстко, без нацюцюрника і без лубриканту.
показати весь коментар
01.07.2022 23:57 Відповісти
Я з вами згоден.
Але Зеленський одночасно є відображенням українських виборців. Як не прикро.
Маємо пройти цей стражденний шлях. Наша Голгофа, сподіваюся, зробить, зрештою, українську націю сильною і згуртованою, як і належить. Ми виживем і переможемо нашого одвічного ворога.
Іншого не дано!
показати весь коментар
01.07.2022 23:59 Відповісти
ніт.
Принаймні мене він ***** не відображає.
показати весь коментар
02.07.2022 00:03 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2022 00:14 Відповісти
от як раз до мене це не стосується
показати весь коментар
02.07.2022 00:31 Відповісти
Больной вопрос для украинцев . Вопрос выбора. В ЕС к Зе относятся с уважением . Европейский обыватель не в курсе внутренней кухни в Украине. Да и грузить их не к чему - не к чему позорить страну. Надо самим учиться выбирать власть
рекомендую сильную аналитику Остапа Дроздова - пора всем работать на проблемой выбора .

З ким не буває...Чи несе виборець відповідальність за наголосоване? | Дроздов позиція

https://youtu.be/A_Bo7cGVcfo
показати весь коментар
02.07.2022 00:11 Відповісти
Цікава розмова. Але толку мало, бо насєлєніє не дивиться таких передач, а варто б йому було , бо може тоді навчиться критично мислити.
показати весь коментар
02.07.2022 00:17 Відповісти
Насєлєніє складає віршики про вітязя-богатиря Зеленського і вимагає посадити на довічне Порошенка, який недостатньо ділиться з допомогою, та збагачується у 80 разів на рік.
показати весь коментар
02.07.2022 10:49 Відповісти
а в Европе переводили опусы зеленского времен наёмничества его у медведчука??
И да, Остап в своё время приложил немало сил для смены курса страны. Даже не хочу разбираться зачем и почему.
показати весь коментар
02.07.2022 00:35 Відповісти
про якого медведчука? того, що у 2018 році став депутатом, власником кількох каналів, бізнесу в Україні, впливовим олігархом, намісником пуйла та куратором зрадницьких домовленностей у мінську? чи ви про іншого?
показати весь коментар
02.07.2022 00:50 Відповісти
Это про работу на тв канале Интер . 95 квартал раскручивался там с критикой власти Ющенко
показати весь коментар
02.07.2022 01:06 Відповісти
а крім Інтеру в нас інших каналів мокшанських не було? нагадайте, коли з'явились ньюс-они, 112 та інші помийки? чому така однобока критика?
показати весь коментар
02.07.2022 01:13 Відповісти
Вообще надо разбираться , как все нормальные патриотичные каналы вдруг перевели в цифру и таким образом отключили большую часть Украины , а российские и пророссийские каналы остались в эфире.

помню какой скандал был с тв каналом СОНЦЕ . Он вещал только на мове , и вот ему поставили условие уйти в цифру . И кто это был - созданное олигархическими каналами объединение., которое контролировало информ простор Украины
Память у многих коротка - и это беда Украины
показати весь коментар
02.07.2022 01:59 Відповісти
Вот какая-то фсбэшная цука организовала переход тв в цифру ? И никто ее не ищет , и СБУ НА это начхать ,
Или слуга Ковалёв купил 4 канал и сразу запретил патриотические передачи - и СБУ не заинтересовало где он деньги взял . А взял в раше . А теперь он предатель Украины- и СБУ возмущено . А чем оно раньше думало , когда он канал купил и повёл пророссийскую политику ? Надо наказывать СБУ за такую бездеятельность
показати весь коментар
02.07.2022 02:08 Відповісти
Помню , смотрю в гостинице в Карпатах тв- а оно сплошное российское 2018-2019 год ‼️
Украинский канал практически найти нельзя. Потому что все перевели в цифру .
ни в Карпатах , ни в Одессе не показывали центральных украинских каналов и на спутниках их не было - это просто жесть
Вот и результат
показати весь коментар
02.07.2022 02:16 Відповісти
странно вы здесь промышляете( мертвечук стал депутатом не в 2018! а в 2019 при зеле((

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" номером 3 у списку як член партії. Член однойменної фракції.
показати весь коментар
02.07.2022 01:53 Відповісти
И сейчас в Раде не лишили мандатов депутатов его запрещённой партии - хотя раз запретили партию , то и депутатов партии из Рады надо выгнать
показати весь коментар
02.07.2022 02:02 Відповісти
зараз з колишніх ригів призначили омбудсмена.
показати весь коментар
02.07.2022 08:06 Відповісти
Цікавіше коли ветметчук став олігархом і злигався з владою. Депутатство вже було наслідком цього
показати весь коментар
02.07.2022 09:53 Відповісти
не бреши ******** курва медведчук став депутатом(серпень 2019) іменно при зелі після НЕЗАКОННОГО розпуску ВР,тому в стійло худоба
показати весь коментар
02.07.2022 02:29 Відповісти
Вы видимо в то время были слишком юуная, и не интересовались высерами гундосого дарования в кремлёвской программе "Серпом по яйцам", поэтому эта история для Вас непонятна, и не о чём.
показати весь коментар
02.07.2022 02:45 Відповісти
Украина должна выжить сегодня , завтра и в будущем. Много политологов и аналитиков работает для этого - их аналитику надо изучать , т к надо искать СИСТЕМНЫЕ ошибки не только у выборцев , но и у лидеров партий. ПОЧЕМУ все каждый раз идёт по кругу ? 30 лет ошибок и никто не наказан - ни один президент, ни один премьер, ни один голова ВР, ни один лидер партии( Медведчук ещё под вопросом)
Кстати, вот сегодня выступление Зе в Вене перед президентом и премьером Австрии , а также не бедным классом ( и возможно любителями раши) . Украинские дипломаты должны учитывать влияние на австрийскую власть австрийских буржуа - ПОДКОП ПОД РАШУ

'Зеленський звернувся до ігроманів на фестивалі у Відні

1 июл. 2022 г. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників фестивалю 4GameChangers у Відні. Він подякував за підтримку Австрії.»
https://youtu.be/eUpPkLhe_aU
показати весь коментар
02.07.2022 01:03 Відповісти
Звинувачувати виборців в олігархічній країні, де не існує вільних і демократичних виборів, можуть лише зомбовані ватні проплачені і не далекі люди
показати весь коментар
02.07.2022 09:57 Відповісти
а хто з президентів України увійде в історію як Герой?
показати весь коментар
02.07.2022 00:45 Відповісти
далі скаівчиш ***** пердоляцька, відповідай курва коли медведьчук став депутатом,читай **** хоч вікі бидло неотесане,понабирав пердоляк всяких шмар з заштатний ***********)))
показати весь коментар
02.07.2022 02:31 Відповісти
🤣 Зеленський уже ввійшов в історію .
І не так як подобалось би вашому шефу , Пороха до Медведчука грать в нарди
показати весь коментар
02.07.2022 09:58 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
показати весь коментар
01.07.2022 23:51 Відповісти
Вечірній звіт гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод громадян України.
показати весь коментар
01.07.2022 23:59 Відповісти
Бабусі скажуть: "Диви, він же старається"...
показати весь коментар
02.07.2022 00:20 Відповісти
Обравши президентом покидька і лицеміра гарантовано отримали треш включаючи війну, яку зустріли асфальтом укладеним як навмисно по напрямам просування армії орків. Воно схоже в Омані стало явно не нашим гарантом(
показати весь коментар
02.07.2022 00:41 Відповісти
заплатити комусь в параші хай пілотам тих літаків з яких стріляли шось трошки поламають,
чи хтось покурить біля їх будинку чи машини
показати весь коментар
02.07.2022 00:02 Відповісти
Ответку надо дать асфальтом. Очень действенно, особенно за последние 2,5 года.
показати весь коментар
02.07.2022 00:03 Відповісти
даже если тебе ответить на английском, ты умнее от этого не станешь, не нужно калобродить языковую тему, едь на свою московию и там рассказывай , кому и на каком языке разговаривать .
показати весь коментар
02.07.2022 00:58 Відповісти
коли медведчук став депутатом,відповідай **** пердоляцька? чи ти думаєш тобі просто дадуть тут брехати,відповідай шмара трьохрубльова
показати весь коментар
02.07.2022 02:34 Відповісти
і вибори якраз підсуєтили, щоб він зайшов - пригадуєте зелену нетерплячку
показати весь коментар
02.07.2022 07:55 Відповісти
коли медведчук став депутатом,відповідай **** пердоляцька?
показати весь коментар
02.07.2022 02:32 Відповісти
Ви або корисливий дурник або засланий Тролль чи може просто дурепа.
показати весь коментар
02.07.2022 06:00 Відповісти
Це я про нового користувача Ассия Ли .
показати весь коментар
02.07.2022 06:01 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2022 00:07 Відповісти
Блогер Вованчік ПрипудрюНосик з новим відосиком.

От якби я дивився десь з іншої планети, то вважав би що він пранкер.
показати весь коментар
02.07.2022 01:17 Відповісти
Закрий сучьонок небо, за допомогою асфальту…
показати весь коментар
02.07.2022 08:02 Відповісти
нехай далі хрипить....до Гааги
показати весь коментар
02.07.2022 09:14 Відповісти
Зеленский , это кто такой , куда дели Ермака Ермак спасет (Францию) в смысле Украину
показати весь коментар
02.07.2022 10:48 Відповісти
Zєлупський: "зараз я вам прочитаю, що мої спічрайтери дізналися із інтернету"
показати весь коментар
02.07.2022 11:27 Відповісти
и ты говоришь не настало время говорить(
показати весь коментар
02.07.2022 13:00 Відповісти
 
 