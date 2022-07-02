Внаслідок обстрілів Бахмута 1 липня поранено 5 осіб, серед них – дитина, - ОВА. ВIДЕО

Внаслідок обстрілів міста Бахмут протягом 1 липня щонайменше 5 поранених, серед яких – дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Кириленко повідомив, що вранці росіяни обстріляли місто Бахмут з гармат, вдень – завдали авіаудару.

У результаті обстрілів – 5 поранених, серед яких й 11-річна дитина

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