За минулу добу війська РФ вбили 4 і поранили 12 осіб на Донеччині, - ОВА. ВIДЕО+ІНФОГРАФІКА

За добу 1 липня у результаті атак росіян у Донецькій області загинули 5 мирних мешканців, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За 1 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини — у Слов'янську. Ще 12 людей дістали поранення. Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - розповів він.

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"Вчорашній вечір видався дуже важким. Під обстріл потрапив мкр-н Лимани. Вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об'єктів. У підсумку - четверо загиблих, семеро поранених. Слов'янськ обстрілюють касетними снарядами. Вони розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань будівлям. Але дуже небезпечні для людей. 90% убитих та поранених перебували на вулиці. Зважайте на це. Не виходьте з приміщень без нагальної потреби. Уникайте масових скупчень народу. Через це поки що призупинено видачу гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі. У понеділок подивимося за обставинами", - розповів керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.