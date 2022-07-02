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Грандіозний вибух російського складу боєприпасів у Попасній після точного ураження від ЗСУ. ВIДЕО

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Українські воїни знищили склад боєприпасів на території окупованої Попасної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після точного влучання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху, який був зафільмований українськими воїнами.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+215
Склад проявил взрыв доброй воли
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02.07.2022 09:43
+111
Это была добровольная разгрузка склада в ускоренном режиме
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02.07.2022 09:50
+93
Отрицательная загрузка склада.
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02.07.2022 10:01
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Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам!!! Смерть рашистським окупантам та всім рашистським **************!!!
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02.07.2022 22:02 Відповісти
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02.07.2022 22:53 Відповісти
Гарненько, взривоопасненько 😁
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02.07.2022 23:54 Відповісти
ОРГАЗМ!!!
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03.07.2022 04:32 Відповісти
Курить надо меньше... Слава Україні !!!
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03.07.2022 08:57 Відповісти
это был "хлопОк" ?
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03.07.2022 10:32 Відповісти
Это где-то пару тысяч тонн боеприпасов!!!!!! Слава ЗСУ!!!!!!!
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03.07.2022 10:49 Відповісти
пару тисяч тон - це десь 50000 снарядів 152, приблизно стільки вони за день вистрілюють
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03.07.2022 12:07 Відповісти
ЖЕСТЬ ДОБРОЙ ВОЛИ!
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03.07.2022 13:05 Відповісти
Були хлопки , а потім задимлення...
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03.07.2022 14:53 Відповісти
..чуть поправлю,не смотреть надо а продолжать,все с болот мацковии должно подыхать,взрываться и гореть,везде...
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04.07.2022 19:23 Відповісти
Ванька с снарядом на шкурку банана наступил . Не надо мусорить.
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06.07.2022 12:29 Відповісти
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