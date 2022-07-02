Грандіозний вибух російського складу боєприпасів у Попасній після точного ураження від ЗСУ. ВIДЕО
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Українські воїни знищили склад боєприпасів на території окупованої Попасної.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після точного влучання боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху, який був зафільмований українськими воїнами.
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