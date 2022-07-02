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Знищення російського ЗРК "Панцир-С1": як один влучний постріл позбавляє противника техніки вартістю $15 млн. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили ворожий зенітний ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США. На відео зустріч українських воїнів з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1". Підсумок - "хлопок" і "задимлення". Так люблять казати російські пропагандисти про свою знищену техніку", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+31 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.07.2022 10:23
+21 Fjall_Raven
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+19 Fjall_Raven
показати весь коментар02.07.2022 10:40
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"Филолог приходит на работу с огромным синяком под глазом. Начальник его спрашивает:
- Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?
- Да Вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один военный. Вот он начал рассказывать:
- "Был у меня в роте один муй..."
А я ему говорю:
- "Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту""
шкода тільки , що не всі