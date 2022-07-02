УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6443 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
19 352 28
війна (56671) Генштаб ЗС (4540) знищення (4153) техніка (1327)

Знищення російського ЗРК "Панцир-С1": як один влучний постріл позбавляє противника техніки вартістю $15 млн. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України знищили ворожий зенітний ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Як один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США. На відео зустріч українських воїнів з російським зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С1". Підсумок - "хлопок" і "задимлення". Так люблять казати російські пропагандисти про свою знищену техніку", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Русня горить. Рембо, ти #бонув?", - українські бійці підпалили танк окупантів. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
02.07.2022 10:23
+21
бог войны разделал панцырь, как черепаху! )
показати весь коментар
02.07.2022 10:12
+19
за роту это классика ))
"Филолог приходит на работу с огромным синяком под глазом. Начальник его спрашивает:
- Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?
- Да Вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один военный. Вот он начал рассказывать:
- "Был у меня в роте один муй..."
А я ему говорю:
- "Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту""
показати весь коментар
02.07.2022 10:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бог войны разделал панцырь, как черепаху! )
показати весь коментар
02.07.2022 10:12 Відповісти
походу стріляли з Цезаря розумним снарядом із безконтактним детонатором
показати весь коментар
02.07.2022 10:44 Відповісти
бавовна...
показати весь коментар
02.07.2022 10:13 Відповісти
Ось би так хлопок і рашки не має.
показати весь коментар
02.07.2022 10:17 Відповісти
Немає.
показати весь коментар
02.07.2022 10:20 Відповісти
Знання не проп"єш.
показати весь коментар
02.07.2022 11:11 Відповісти
Хлопок, частичное задымление и отрицательная прибавка анало говнета
показати весь коментар
02.07.2022 10:20 Відповісти
Красунчики, бережи вас Господь
показати весь коментар
02.07.2022 10:21 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2022 10:23 Відповісти
*Что же проізошло?! Довайті розбіратсо (с) Батько наш Стерненко
показати весь коментар
02.07.2022 10:25 Відповісти
Наша русофобія недостатня (с) Батько наш Стерненко
показати весь коментар
02.07.2022 10:35 Відповісти
за роту это классика ))
"Филолог приходит на работу с огромным синяком под глазом. Начальник его спрашивает:
- Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?
- Да Вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один военный. Вот он начал рассказывать:
- "Был у меня в роте один муй..."
А я ему говорю:
- "Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту""
показати весь коментар
02.07.2022 10:40 Відповісти
Неудивительно,я бы за "на Украине" тоже бы убивал.
показати весь коментар
02.07.2022 11:46 Відповісти
Добре , що здохли кацапи в Украіні ,
шкода тільки , що не всі
показати весь коментар
02.07.2022 12:53 Відповісти
Я так бачу, Панцир - найбільш галімий ЗРК у світі, його валять тупо всі і всюди, а сам він нікого не завалив...
показати весь коментар
02.07.2022 10:41 Відповісти
Аналоговнет
показати весь коментар
02.07.2022 11:47 Відповісти
Не верится, но я обычных Тунгусок меньше вижу уничтоженных, чем Панцирей. Хотя, Панцирь намного современнее.
показати весь коментар
02.07.2022 12:42 Відповісти
А где видео?
показати весь коментар
02.07.2022 11:03 Відповісти
Походу ето работа Байрактара. Видно как бомба падает сверху. Видимо Панцирь так и не научился видеть беспилотники
показати весь коментар
02.07.2022 11:42 Відповісти
Вы не понимаете. Экипаж обедал. И отвлекся от мониторов. На минуточку.
показати весь коментар
02.07.2022 16:37 Відповісти
И опять же, кривизна земли...
показати весь коментар
02.07.2022 20:13 Відповісти
15 мільйонів доларів США у рашистів , як небуло
показати весь коментар
02.07.2022 12:49 Відповісти
На однодневную выручку от продажи нефти и газа можно таких 70 штук наклепать
показати весь коментар
02.07.2022 18:46 Відповісти
шо таке для )(уйла ,15 мільйонів доларів США ? тьфу...
показати весь коментар
02.07.2022 13:31 Відповісти
тут справа навіть не в вартості цього кацапського металобрухту. для рашистів втрата подобної техніки, якої у паРаші загалом дуже мало, невідновна. скільки б не було грошей на паРаші, їх неможливо перетворити на бойову техніку тільки одним бажанням, потрібні технології та обладнання, час та спеціалісти. а крім часу на паРаші нічого з переліченого немає.
показати весь коментар
02.07.2022 13:34 Відповісти
"Панцирь С1" - "Панцирь ссыт один"... и не зря....
показати весь коментар
03.07.2022 13:04 Відповісти
 
 