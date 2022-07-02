"Фиаско, один клин, уже минус машина", - прикордонники на Чернігівщині знайшли диск з документами підрозділу РФ з-під Москви. ВIДЕО
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Штатно-посадовий розпис з біографічними даними російських військових, їх фотографії та відеозаписи, технічна документація озброєння та військової техніки, службова документація ворожого підрозділу опинилися в руках ДПСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України, співробітники відомства у ході виконання завдань на Чернігівщині виявили зовнішній накопичувач.
Цифровий носій містив більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з місцем дислокації в Московській області. Військова частина брала участь у бойових діях на території України.
Зокрема, правоохоронці знайшли штатно-посадовий розпис з біографічними даними російських військових, технічну документацію озброєння та військової техніки.
На диску також містилися різні документи з участі у навчаннях, в т.ч. на початку цього року, бойової готовності, карти та інша службова документація ворожого підрозділу. Деякі з документів мали гриф обмеження доступу "Таємно".
Окрім цього, українські правоохоронці тепер мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів загарбників.
"Зазначимо, що російські агресори не сховаються від справедливості, рано чи пізно всі вони будуть притягнуті до відповідальності за численні воєнні злочини, які вчинили проти України та українців", - резюмують прикордонники.
На оприлюдненому відео - російські військові та їхня техніка (зенітно-ракетні комплекси).
Будь ласка, зачекайте...
на потрапила в руки дєрмака або демченка 😠
Создавать украинский аналог ПЕТРОВА и БОШИРОВА(только не таких долбодятлов туда набирать)....кататься по России и тупо бошки пдорасам отрезать...за убийства гражданских...
Чеченцы так и делали...например, таким способом был ликвидирован БУДАНОВ...русский военный, который насиловал чеченских девочек..
Тем более, что украинцам будет проще это делать... из-за славянской внешности проще в толпе прятаться...
Так вони ж по картах старих воюють..з олівцями та планшетами.а тут БАЦ і стільки інформації? вам Не дивно???