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"Фиаско, один клин, уже минус машина", - прикордонники на Чернігівщині знайшли диск з документами підрозділу РФ з-під Москви. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Штатно-посадовий розпис з біографічними даними російських військових, їх фотографії та відеозаписи, технічна документація озброєння та військової техніки, службова документація ворожого підрозділу опинилися в руках ДПСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України, співробітники відомства у ході виконання завдань на Чернігівщині виявили зовнішній накопичувач.

Цифровий носій містив більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з місцем дислокації в Московській області. Військова частина брала участь у бойових діях на території України.

Зокрема, правоохоронці знайшли штатно-посадовий розпис з біографічними даними російських військових, технічну документацію озброєння та військової техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всіх військових РФ забирають документи, щоб родичі не могли їх опізнати, - радник МВС

На диску також містилися різні документи з участі у навчаннях, в т.ч. на початку цього року, бойової готовності, карти та інша службова документація ворожого підрозділу. Деякі з документів мали гриф обмеження доступу "Таємно".

Окрім цього, українські правоохоронці тепер мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів загарбників.

"Зазначимо, що російські агресори не сховаються від справедливості, рано чи пізно всі вони будуть притягнуті до відповідальності за численні воєнні злочини, які вчинили проти України та українців", - резюмують прикордонники.

На оприлюдненому відео - російські військові та їхня техніка (зенітно-ракетні комплекси).

Також читайте: Ворог обстріляв із мінометів та АГС Чернігівщину, - ОК "Північ"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
Майору Чернобаеву" есть работенка
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02.07.2022 11:52
+9
Гарна робота наших прикордонників , але головне щоби ця документація
на потрапила в руки дєрмака або демченка 😠
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02.07.2022 12:15
+9
Как вариант....
Создавать украинский аналог ПЕТРОВА и БОШИРОВА(только не таких долбодятлов туда набирать)....кататься по России и тупо бошки пдорасам отрезать...за убийства гражданских...

Чеченцы так и делали...например, таким способом был ликвидирован БУДАНОВ...русский военный, который насиловал чеченских девочек..
Тем более, что украинцам будет проще это делать... из-за славянской внешности проще в толпе прятаться...
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02.07.2022 12:20
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Майору Чернобаеву" есть работенка
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02.07.2022 11:52 Відповісти
Норм инфа для Гааги
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02.07.2022 11:53 Відповісти
Все стандартно. Тосол яд, а в наступному кадрі бухаємо
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02.07.2022 12:02 Відповісти
Ну і що там надсекретного?
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02.07.2022 12:13 Відповісти
Гарна робота наших прикордонників , але головне щоби ця документація
на потрапила в руки дєрмака або демченка 😠
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02.07.2022 12:15 Відповісти
ета фаташоп !!! в расиси точка У снята с вааружения!!!!
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02.07.2022 12:20 Відповісти
Как вариант....
Создавать украинский аналог ПЕТРОВА и БОШИРОВА(только не таких долбодятлов туда набирать)....кататься по России и тупо бошки пдорасам отрезать...за убийства гражданских...

Чеченцы так и делали...например, таким способом был ликвидирован БУДАНОВ...русский военный, который насиловал чеченских девочек..
Тем более, что украинцам будет проще это делать... из-за славянской внешности проще в толпе прятаться...
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02.07.2022 12:20 Відповісти
Треба поспішити, бо скоро, в рашці, зі словянською зовнішнісю буде навпаки важче сховатись
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02.07.2022 13:20 Відповісти
Зачем посылать людей на верную смерть? Делается все проще. Напротив каждого орка на сайте Миротворец выставляется стоимость его головы. Создается фонд для оплаты работы всем желающим. Когда цена будет выше, чем ожидаемые издержки, кацапы начнут резать ублюдков сами.
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02.07.2022 16:32 Відповісти
Конкретно на этом видео нет преступлений. Даже фактов пересечения границы. Надеемся в неопубликованном больше интересного.
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02.07.2022 13:01 Відповісти
Цифровий носій містив більше сотні гігабайт ... і це вони везли з собою? Всі данні?
Так вони ж по картах старих воюють..з олівцями та планшетами.а тут БАЦ і стільки інформації? вам Не дивно???
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02.07.2022 13:27 Відповісти
Штабную машину дивизиона накрыли. Это же ПВО-ники. Они всегда в оперативно-тактическом тылу находятся. Зачем с собой везти тюки бумажной документации? Да и интеллект у них должен быть выше среднего по кацапоармии.
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02.07.2022 16:34 Відповісти
Нахера взагалі про це взагалі говорити... якщо стільки байт , то там була 100% дуже "цікава" інформація для майбутнього...далекого або недуже
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02.07.2022 14:05 Відповісти
какая же рухлядь. и эти радары еще из кацапов делают импотентов.
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02.07.2022 16:52 Відповісти
не хрен с виндчеситерами от ватніх компов шароьойбится по укре
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02.07.2022 17:59 Відповісти
Лучше чем этот парень уже никто не скажет, посмотрите это видео https://youtu.be/OcOoJ80xaaI
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02.07.2022 18:07 Відповісти
Быстро работают и учатся на этой войне,это уже не те чмони перепуганные которые были в начале войны,тяжело их утилизировать будет.
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02.07.2022 18:53 Відповісти
 
 