Кладовище російської техніки на Херсонщині. ВIДЕО

Захисники України продовжують нищити ворожу техніку на Херсонщині.

Оперативне командування "Південь" поширило у фейсбуці відео, на якому зафіксовано знищену техніку окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

"Кладовище російської техніки десь у "степах Херсонщини". Дві вантажівки, дві МТ-ЛБ та один Тигр-М окупантів перетворилися на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

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