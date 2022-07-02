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Кладовище російської техніки на Херсонщині. ВIДЕО
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Захисники України продовжують нищити ворожу техніку на Херсонщині.
Оперативне командування "Південь" поширило у фейсбуці відео, на якому зафіксовано знищену техніку окупантів, інформує Цензор.НЕТ.
"Кладовище російської техніки десь у "степах Херсонщини". Дві вантажівки, дві МТ-ЛБ та один Тигр-М окупантів перетворилися на металобрухт", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
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+8 Роман Єжов
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+5 Микола Клименко 78f169d9
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Тема "Кладовище російської техніки на Херсонщині. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3351654"