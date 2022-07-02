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Кладовище російської техніки на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України продовжують нищити ворожу техніку на Херсонщині.

Оперативне командування "Південь" поширило у фейсбуці відео, на якому зафіксовано знищену техніку окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

"Кладовище російської техніки десь у "степах Херсонщини". Дві вантажівки, дві МТ-ЛБ та один Тигр-М окупантів перетворилися на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
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02.07.2022 12:30
+8
Жест доброй воли ...
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02.07.2022 12:26
+5
А не такі вже й тупі кацапури, даже могилки для себе почали рити, але не встигли, та нічого вже якось прикопаємо, якщо собаки не розтягнуть. Арта ЗСУ хороший учитель.
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02.07.2022 12:43
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Жест доброй воли ...
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02.07.2022 12:26 Відповісти
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02.07.2022 12:30 Відповісти
Васёк, ти на пару з "наташей" теми переплутали. Тому у вас: "скучноє ліцо і нікто дєнєг вам нє даст".
.....
Тема "Кладовище російської техніки на Херсонщині. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3351654"
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02.07.2022 12:49 Відповісти
А не такі вже й тупі кацапури, даже могилки для себе почали рити, але не встигли, та нічого вже якось прикопаємо, якщо собаки не розтягнуть. Арта ЗСУ хороший учитель.
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02.07.2022 12:43 Відповісти
Гарно! Хлопці-воїни стараються!
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02.07.2022 12:59 Відповісти
В моєму розумінні кладовище це коли сотні.
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02.07.2022 13:02 Відповісти
десь у "степах Херсонщини" підводнії човни
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02.07.2022 13:37 Відповісти
 
 