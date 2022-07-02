"Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?": російські окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців. Один з рашистів, який перебуває на півдні України, розповідає дружині про свої хворі фантазії, а війну в Україні називає "вечериночкой".
Про це свідчить перехоплення СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти в Україні втілюють свої хворі фантазії, а війну називають "вечериночкой".
Це одне із найжорсткіших перехоплень, які публікувала СБУ.
"Ну это, я такой думаю, бл#ть - попробовать горло перерезать? Х#як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?.." - розказує дружині рашист, який перебуває на півдні України.
Та дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися.
Він же просить жінку нікому про це не розповідати. Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях.
І ці факти - яскраве свідчення того, які нелюди нам протистоять. Ми змусимо відповідати кожного з них за вчинені звірства!" - розповіли в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/shorts/S3M7hFxnPKY
Когда ещё стрельну из танка по человеку ?
Когда ещё изнасилую старушку ?
По статистика прежних войн...если дохляков 50 тыщ...то ранетых крыс мавзолейных в 2 раза больше...
Тому, або благайте, щоб його задвухсотили ЗСУ, або сціться, в очікуванні зустрічі з мокшанським хеРоєм.
Невозможно такие ГИГАНТСКИЕ ТЕРРИТОРИИ контролировать... На каждой сосне видеокамеру в Тайге не поставишь....Те же чеченцы, спокойно находили русских военных на гражданке, которые совершали приступления в Чечне, и их наказывали...и по сей день наказывают,например через ЧЕЧЕНСКую ДИАСПОРУ в каждом русском городе.
Поэтому...диверсионным группам, или вернее ГРУППАМ ВОЗМЕЗДИЯ или НАКАЗАНИЯ(типо израильского Моссада, который занимается поиском и ликвидацией нацистов по всему Миру)...будет очень легко работать на России....
В чем ещё фишка, такого рода возмездия .... СОВЕТСКАЯ АРМИЯ/РОССИЙСКАЯ АРМИЯ - ЭТО по сути ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ... Со своей почтой, КЭЧ, службами....в том числе и СПЛЕТНЯМИ и СЛУХАМИ....
Если пойдет молва в Армии, про ЧРЕДУ ЛИКВИДАЦИЙ РУССКИХ ВОЕННЫХ НА ГРАЖДАНКЕ, которые совершали приступления в Украине...то это станет очень деморализующим моментом для русских ВС...Не меньшим, чем разбитые колонны русских танков под Киевом или Харьковом...
знищити!
я би ше додадав, знищити його жонушку-хвойду і ви*лядків малих!
смерть кацапам!
А перехоплення розмови москаля з його самкою про катування полонених під назвою "розочка" ?
Нація виродків.
щоб вона йому такого ж виродка воспітала : "гордісь папкой малой, папку всє бояцца"
інших пояснень я не знаходжу.
ой як замало русофобства