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"Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?": російські окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців. Один з рашистів, який перебуває на півдні України, розповідає дружині про свої хворі фантазії, а війну в Україні називає "вечериночкой".

Про це свідчить перехоплення СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти в Україні втілюють свої хворі фантазії, а війну називають "вечериночкой".

Це одне із найжорсткіших перехоплень, які публікувала СБУ.

"Ну это, я такой думаю, бл#ть - попробовать горло перерезать? Х#як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?.." - розказує дружині рашист, який перебуває на півдні України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розмова рашиста з матір'ю: "Народ уже все - бунтует, отказывается выполнять приказы", - перехоплення ГУР. АУДIО

Та дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися.

Він же просить жінку нікому про це не розповідати. Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях.

І ці факти - яскраве свідчення того, які нелюди нам протистоять. Ми змусимо відповідати кожного з них за вчинені звірства!" - розповіли в СБУ.
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Топ коментарі
+67
Треба його ідентифікувати. Якщо є розмова ,то повинен буть номер ,куди він дзвонив,а значить його легко ідентифікувати.
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02.07.2022 13:12
+53
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02.07.2022 13:14
+46
Смерть кацапським псам
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02.07.2022 13:09
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Смерть кацапським псам
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02.07.2022 13:09 Відповісти
Нелюдам кацапським. Собаки людяніші за кацапню.
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02.07.2022 13:40 Відповісти
Треба його ідентифікувати. Якщо є розмова ,то повинен буть номер ,куди він дзвонив,а значить його легко ідентифікувати.
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02.07.2022 13:12 Відповісти
Никто бы не догадался.
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02.07.2022 13:16 Відповісти
Нэ трэба. Все кацапы, воюющие в Украине, подлежат уничтожению. И поддерживающие геноцид украинцев - тоже
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02.07.2022 13:16 Відповісти
Треба. Щоб воно остаток нікчемного життя постійно в штані серлося
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02.07.2022 13:34 Відповісти
Ні, якраз вкрай важливо його ідентифікувати. Бо коли він попаде в полон, то буде розповідати, що він приїхав "на ученія" і нікого не вбивав. І легко піде на обмін. І зло знову не буде покаране.
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02.07.2022 13:34 Відповісти
А вы кого озвучиваете?
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02.07.2022 13:57 Відповісти
Не пишіть маячню. Усі хто потрапляють у полон проходять перевірку поліграфом, а поліграф не обдурити.... так що ніхто з вбивць не йде на обмін.
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02.07.2022 16:37 Відповісти
Поліграф можна обдурити.
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02.07.2022 16:55 Відповісти
Обмануть полиграф - мозги нужны, а с этим у кацапов напряженка.
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02.07.2022 17:07 Відповісти
Ось як потрiбно розмовляти,коли твiй син на фронтi i мати боiться, що iх прослуховують орки....Кожна мати узнае себе в цiй мамцi...😊
https://www.youtube.com/shorts/S3M7hFxnPKY
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02.07.2022 18:58 Відповісти
Da nitoka te katorije v Ukraine , vse pogalovna ! V se kto zabalel virusom RUSKIJ !
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02.07.2022 16:36 Відповісти
Там любого рашиста стреляй не ошибешься
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02.07.2022 13:47 Відповісти
І не тільки його. ЇЇ також. Причому що одне, що друге - повинні знати, що за ними прийдуть та всцикатися від цієї думки до кінця свого нікчемного життя.
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02.07.2022 17:34 Відповісти
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02.07.2022 13:13 Відповісти
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02.07.2022 13:14 Відповісти
Да, это так . Дикари в турецких и китайских шмотках
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02.07.2022 13:17 Відповісти
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02.07.2022 13:58 Відповісти
Це образа по відношенню до Нігерії
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02.07.2022 14:36 Відповісти
Чувирли аккурат карму за хвіст влапають. Буде їм і концерт кобзона і галстук.
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02.07.2022 13:15 Відповісти
край необхідно вирахувати орка з його самкою і опублікувати фото іх рил з особистими данними, щоб коли тварин заполонять, знали що з ними робити.
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02.07.2022 13:16 Відповісти
зло обов'язково буде покарано, особливо такі звірячі виродки... це лише питання часу.
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02.07.2022 13:16 Відповісти
Пора это транслировать на ЕВРОПУ И ВЕСЬ МИР !!! Рашу надо добивать всем миром
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02.07.2022 13:16 Відповісти
А то Європа не знає кацапів! А добивать треба.Після здохнувшої рашки буде фінансова і соціальна стабільність майже во всіх країнах.І витрати країн на війну компенсуються.
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02.07.2022 13:21 Відповісти
Денисова пыталась транслировать зверства кацапов, так ее поперли. И прокацапская УПячка (почему этот мусор до сих пор существует?) высрала статейку, где заявляет, что зверства кацапов де факто "выдуманы".
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02.07.2022 13:28 Відповісти
Зато нам такие Арестовичи втирают что во всем виноват путен и стоит ***** убрать и вдруг на Рашке народ станет цивилизованный и можно с ними опять дружить.
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02.07.2022 13:16 Відповісти
Все кацапське військо-підрозділ СС.
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02.07.2022 13:18 Відповісти
Смерть кацапській підарні!
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02.07.2022 13:19 Відповісти
Это не люди. Это не ярость. Не злоба. Это желание лишить человека жижни, без жалости и сострадания. Это полная безоговорочное оскотинивание Хомо Сапиенс. Эта популяция должна быть истреблена полностью.
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02.07.2022 13:22 Відповісти
Лишити життя людину слабку і беззахисну - пораненого полоненого... бо це цікаво...
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02.07.2022 15:15 Відповісти
Ідентифікувати треба також ту потвору, якій він дзвонив. І коли горло йому різатимуть, подзвонить їй знову, з відео. Нехай посміється
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02.07.2022 13:22 Відповісти
Когда ещё разобью кувалдой человеку все суставы ?
Когда ещё стрельну из танка по человеку ?
Когда ещё изнасилую старушку ?
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02.07.2022 13:24 Відповісти
Крыс путлера по последним данным подохло в Украине 50.000...сколько згорело заживо после Джавелинов и Стингеров сложно сосчитать...рюZZkiм бабам кажуть "пропал безвісті"...,при такому раскладе бабло не платять...
По статистика прежних войн...если дохляков 50 тыщ...то ранетых крыс мавзолейных в 2 раза больше...
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02.07.2022 13:24 Відповісти
на в 2, а в 3. це факт.
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02.07.2022 17:54 Відповісти
Вот если эта дрянь выживет и вернётся домой, вот тогда его семейка познает что такое счастье. Он от рождения тварью был, а теперь это тварь, познавшая войну и потерявшая тормоза. И дома эта тварь начнет демонстрировать свои навыки, на мамке-дуре, на своей самке, на бате- алкоголики, на соседях. Ничто, муки, выйдут вам высокие зарплаты боком ещё. Жизнь проклянете
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02.07.2022 13:30 Відповісти
мне вот интересно, у нас будет свой "кидон" когда-нибудь?
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02.07.2022 13:38 Відповісти
Вся кацапня повинна бути знищенна.
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02.07.2022 13:40 Відповісти
Кацапи, це збочене, обісцяне лайно, може повернутися в родную говень. Здогадуєтесь, як воно буде розважатися?
Тому, або благайте, щоб його задвухсотили ЗСУ, або сціться, в очікуванні зустрічі з мокшанським хеРоєм.
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02.07.2022 13:48 Відповісти
...а потім частина з них повернеться додому. В Мухосранські, в Усть-***********, з цим дуже цікавим і корисним знанням, як перерізати горло людині.
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02.07.2022 13:51 Відповісти
А кацапка в ответ , заливается хохотом , я в шоке от этих уродов 😠
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02.07.2022 13:55 Відповісти
Тема все та же. Пока не станем отвечать туда, откуда прилетело--- победы не будет. Это основной закон всякой войны. Ведь победителей не судят. А если ответить нечем--- тогда поражение! Ведь третьего варианта у войны не бывает. Пора принять выбор.
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02.07.2022 14:04 Відповісти
Это большой миф и неправда, что русские спецслужбы контролируют Россию.....
Невозможно такие ГИГАНТСКИЕ ТЕРРИТОРИИ контролировать... На каждой сосне видеокамеру в Тайге не поставишь....Те же чеченцы, спокойно находили русских военных на гражданке, которые совершали приступления в Чечне, и их наказывали...и по сей день наказывают,например через ЧЕЧЕНСКую ДИАСПОРУ в каждом русском городе.

Поэтому...диверсионным группам, или вернее ГРУППАМ ВОЗМЕЗДИЯ или НАКАЗАНИЯ(типо израильского Моссада, который занимается поиском и ликвидацией нацистов по всему Миру)...будет очень легко работать на России....
В чем ещё фишка, такого рода возмездия .... СОВЕТСКАЯ АРМИЯ/РОССИЙСКАЯ АРМИЯ - ЭТО по сути ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ... Со своей почтой, КЭЧ, службами....в том числе и СПЛЕТНЯМИ и СЛУХАМИ....
Если пойдет молва в Армии, про ЧРЕДУ ЛИКВИДАЦИЙ РУССКИХ ВОЕННЫХ НА ГРАЖДАНКЕ, которые совершали приступления в Украине...то это станет очень деморализующим моментом для русских ВС...Не меньшим, чем разбитые колонны русских танков под Киевом или Харьковом...
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02.07.2022 14:05 Відповісти
У путина извращенные фантазии - мочить в сортире.
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02.07.2022 14:43 Відповісти
немаю сумніву, справою честі тепер для наших спеслужб буде встановити місценаходження того біомусора тут і куди, в які самі ***** кацапські чи лугандонські воно дзвонить!

знищити!

я би ше додадав, знищити його жонушку-хвойду і ви*лядків малих!

смерть кацапам!
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02.07.2022 14:59 Відповісти
Когда я скидываю русне в вк вмдео Тухчарской резни, меня бостоянно блокируют. ******* наконец то хотя бы по белгородской области, так что бы они своих мирных по частям пособирали, что бы поплакали хоть немного. Что это за одностороняя война.
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02.07.2022 15:32 Відповісти
Ос тому цю кацапську паскуду треба знищувати де тільки можна ,ця погань варварська прийшла на нашу землю убивати ,грабувати смерть рашиським окупантам ,смерть нациській росіі.
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02.07.2022 15:53 Відповісти
"Це одне із найжорсткіших перехоплень..."
А перехоплення розмови москаля з його самкою про катування полонених під назвою "розочка" ?
Нація виродків.
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02.07.2022 16:12 Відповісти
Це - не Homo sapiens, це якась окрема, спотворена гілка розвитку людства. У всіх - відсутність емоційного інтелекту, починаючи з путіна. Їх потрібно тримати в резервації за високою стіною
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02.07.2022 16:22 Відповісти
К этим палачам надо относиться соответственно - это не люди, и здыхать они должны в мучениях с пониманием, что сами заслужили этой участи.
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02.07.2022 16:39 Відповісти
Цапы просто скоты и ********. Что тут скажешь.
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02.07.2022 17:45 Відповісти
навіщо він це розказує своїй сожітєльніцє?
щоб вона йому такого ж виродка воспітала : "гордісь папкой малой, папку всє бояцца"
інших пояснень я не знаходжу.
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02.07.2022 17:57 Відповісти
Мені цікаво сміття яке тут дзявкає з кацапами на одній мові теж мріє щоб йому перерізали горло?
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02.07.2022 20:08 Відповісти
*кацапи перерізали горло.
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02.07.2022 20:10 Відповісти
і тут теж тільки х@йло винен,
ой як замало русофобства
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02.07.2022 21:29 Відповісти
 
 