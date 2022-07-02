"Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?": російські окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців. АУДIО

Окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців. Один з рашистів, який перебуває на півдні України, розповідає дружині про свої хворі фантазії, а війну в Україні називає "вечериночкой".

Про це свідчить перехоплення СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти в Україні втілюють свої хворі фантазії, а війну називають "вечериночкой".

Це одне із найжорсткіших перехоплень, які публікувала СБУ.

"Ну это, я такой думаю, бл#ть - попробовать горло перерезать? Х#як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?.." - розказує дружині рашист, який перебуває на півдні України.

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Та дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися.

Він же просить жінку нікому про це не розповідати. Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях.

І ці факти - яскраве свідчення того, які нелюди нам протистоять. Ми змусимо відповідати кожного з них за вчинені звірства!" - розповіли в СБУ.