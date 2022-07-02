Німецькі PzH 2000 працюють по російських загарбниках на сході України, - Міноборони. ВIДЕО
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Збройні сили України застосували німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 по російських позиціях на східних рубежах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства оборони України.
"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 вже "відпрацювала" по російських загарбниках на східних рубежах. Швидкострільність. Точність. Ефективне використання боєприпасів. Мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції. PzH 2000 - понад 55-тонна бойова машина німецького походження і з "пропискою" вже у ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Володимир Бондаренко b25f7ff0
показати весь коментар02.07.2022 13:36
+27 arye z.
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+22 mrSmith
показати весь коментар02.07.2022 13:27
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Leitkreuz - Wikipedia
Три послевоенных поколения в Германии воспитаны на одной истине, что в прошлой войне Россия во всем была права. И потому одна только мысль, что германские боевые машины будут снова стрелять по русским, останавливала все инициативы помощи Украине.
Видимо, все таки сумели себя перебороть. Факты заставили. Буча, Бородянка, Мариуполь...
Ще раз кажу, він найбільше хотів би відсидітися в позиції - ні вашим, ні нашим. Не вийшло в нього, все ж таки довелося діяти.
видимо тоже считали ее все еще правой...
(в сысысыр входила не только рашка
но "бремя нацизма" почему то только на рашку расспространяется)
А уж делать различия между такими близкими этносами как русские и украинцы они научились, дай Бог 3-5 лет назад
именно немцы и французы "помогли" уладить "конфликт"
да так, что аналог минских соглашений, рашка так же не выполняла
но ей про это вообще почти не напоминали
т.к. были просто резолюции европарламента про окупацию и необходимость вывода войск
как говориться в тех соглашениях
но никаких санкций, ничего не было
(первый месяц что то ввели, потом в течении короткого времени кажется их втихаря отменили)
тут не важно русский или нет
страна аналогично германии нападает под выдуманным предлогом и забирает территорию себе
пока не началась полномасштабная война с украиной
и то еще несколько месяцев понадобилось
не оосбо немецкое правительство что то делало
але й коштує!
17 million Euro (2022)[1]
як літак !
Отто фон Бисмарк
мало їх все таки