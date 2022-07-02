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ЗСУ допомогли окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з острова Зміїний, - Залужний. ВIДЕО

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення залишків російської техніки на острові Зміїний.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак, традиційно не впоралися з поставленим завданням.

Ми "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там "русскім духом" не пахне", - написав Залужний.

Також читайте: На Зміїному та в навколишніх водах Росія втратила техніки на понад $900 млн, - Forbes. ІНФОГРАФІКА

Автор: Володимир Янченко
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ПВО противника. Что это?

Как известно, на уходящей неделе ЗСУ закончили работы по демонтажу гарнизонов противника, временно находившихся на острове Змеиный и вышках Бойко. И подводя итоги этих важных мероприятий, можно сделать некоторые необычные выводы. В первую очередь, речь идет о том, что все эти места были просто таки напичканы оборудованием, которое было призвано контролировать обстановку на поверхности воды, под водой и в воздухе. Собственно говоря, целью захвата всех этих позиций и было обустройство таких себе наблюдательных пунктов. Теперь доподлинно неизвестно, как они там и что наблюдали, поскольку Украина не имеет подводного флота, практически нет надводного, а все эти позиции были уничтожены с воздуха.

Причем, в случае с островом, там все уничтожалось несколькими типами вооружений. Насколько можно понять, сначала прикинули ракетами, потом самолеты сбросили бомбы, скорее всего, прошлись Байрактарами и дополировали ствольной артиллерией. Несмотря на то, что там была эшелонированная ПВО, состоящая из комплексов ТОР, Стрела и Панцирь, прилетело буквально все до такой степени, что хоть остров и не мог встать раком, как убитые вышки, но остатки своей пехоты противнику пришлось увозить.

У этих мероприятий есть еще нечто общее. Начиная с уничтожения крейсера Москва, противник лихорадочно проводит работы по обнаружению и вывозу с мест, где было их передовое базирование, все, что может представлять какую-то тайну или секретное оборудование. Известно, что в районе затопления крейсера достаточно долго велись водолазные работы. Поскольку до сих пор, большая часть экипажа числится пропавшими без вести, то водолазов интересовали не трупы, а что-то другое.

То же самое было и с вышками Бойко. В прессу ушли сообщения о том, что спасатели пытались тушить загоревшийся газ и потому, там велись спасательные работы. Но почему-то ни у кого не возник вопрос о том, зачем им тушить этот газ? Восстанавливать работу там никто не собирается, поскольку они захватили работающие вышки, а подгонять туда новые - невозможно, поскольку их банально нет. Отремонтировать то, что разнесено - тоже нечем. А кроме того, в этом нет смысла, поскольку ЗСУ четко показали, что пока там будут болтаться лапотники, все будет уничтожаться и ответить на это нечем. А это значит, что оттуда снимали остатки оборудования, которым все было обвешено. По крайней мере, снимали все то, что не было разбито в момент ударов ракетами.

С островом поступили иначе просто потому, что там была другая обстановка. Крейсер принял свои два Нептуна, рванул и утонул. На том все и кончилось. Вышки поймали свои ракеты и на том их приключения тоже закончились, а вот остров находился под систематическим обстрелом несколько дней. Коллеги сожалели о том, что с острова таки выпустили живыми какое-то количество гарнизона. А мы полагаем, что это - хорошо. Можно представить, насколько это деморализованная публика и какие ужастики они там рассказывают, заклиная всех держаться оттуда как можно дальше.

Поэтому у нас есть большие сомнения в том, что там велся планомерный демонтаж оборудования. Они сидели по норам и ждали свой транспорт, а потом - броском смылись. Возможно, даже трупы не забрали, по крайней мере, это было бы в их стиле. Отсюда и фосфорная бомбардировка острова. Таким образом, они уничтожали все, что не удалось вывезти, как это было на вышках.

Отсюда следует вывод о том, что все их системы наблюдения и противодействия, в основном - ПВО, работают в тепличных условиях, а именно, когда им противостоит техника одного поколения и сравнимого технологического уровня. Как только противник выходит из этой теплички и начинает применять вооружения другого класса и с другими технологиями, вся эта массированная и эшелонированная красота начинает проваливаться.

Вспомним то, что устроили турки им в Сирии. Ведь кроме танков и другой техники, турецкие дроны целенаправлено выбивали комплексы ПВО. Причем, в какой-то момент они устроили натуральное сафари за комплексами Панцирь. Будучи пушечно-ракетной системой ближнего боя, Панцири как раз и создавались для целей, наподобие Байрактаров или для любой другой цели, которой удалось прорваться через оборону, состоящую из более дальнобойных комплексов, но именно тихоходный Байрактары и стали смертью для панцирей.

После того, как все это, но уже в каком-то комедийном ключе повторилось в Ливии, стало понятно, что тут дело не в криворукости операторов Панцирей, а в том, что либо идеология систем вооружений слишком разная, либо их разделяет технологическое поколение, делая один - бесполезным для борьбы, а другой - идеальным охотником и убийцей. Примерно та же самая картина происходит и в тех случаях, когда по защищенным ПВО районам Сирии удары наносят ВВС Израиля.

Они валят цели так, будто никакого ПВО там нет вовсе, но как только кто-то начинает стрелять на звук или еще как-то, к текущим целям сразу же добавляются засветившиеся ПВО и тут же уничтожаются в виде бонуса. Причем, в Сирии не просто стоят разрозненные комплексы, а налажена именно эшелонированная ПВО, с системами дальнего, среднего и ближнего радиуса действия. То есть, наличными силами, создан тот самый пузырь или зонтик, который считается непробиваемым для противника. Но израильтяне не просто успешно действуют внутри этого пузыря, но и рушат его с неотвратимостью парового катка.

В нашем случае, на острове было устроено нечто подобное. Если верить тому, что сами орки рассказывают о своих комплексах ПВО, системы дальнего радиуса у них стоят на западно берегу Крыма. Они обязаны покрывать остров своими дальними ракетами. На самом острове стояла ЗРК Тор, которую можно отнести к системам среднего радиуса и Стрела - ближнего радиуса и последний рубеж обеспечивал все тот же панцирь. То есть, на Зменином был классический вариант эшелонированной системы ПВО именно в исполнении орков и на их оборудовании. А ведь функции ПВО дальнего радиуса, выполнял еще и крейсер!

И вот получается, что вся эта красота была настроена на то, что ВВС ВСУ должны были лететь к целям и сбрасывать бомбы, тогда ПВО могла бы отработать. Но как только начали использоваться другие системы вооружений, то вся система и все ее эшелоны, провалились в хлам. Более того, был уничтожен крейсер, который должен был прикрывать свои силы вокруг, но он даже себя прикрыть не смог. Тоже самое случилось и с островом. Он должен был прикрывать оперативную зону вокруг острова, но не смог прикрыть даже собственный гарнизон. Кстати, самолетами наши тоже смогли отутюжить остров, но тогда, потеряли как минимум - о дну машину. Что говорит о том, что именно от таких угроз и работает защита. Как только полетели ракеты - все закончилось.

И вот вчера, жители Керчи наблюдали странные маневры вокруг крымского моста. Как им потом было объявлено, проводились учения по его защите. Не знаю, как у них там с аналитикой, но только слепой не мог заметить, что самая эшелонированная из система ПВО, дырявая и не выдерживает ракетных ударов, если это ракеты западных стран или наши новые. А ведь мост прикрыт по тому самому принципу, который не сработал в Сирии, Ливии, а потом и на острове Змеиный. У них просто нет никаких альтернатив и потому, они вынуждены юзать все тот же набор средств, который проваливался уже столько раз. И вот у моста было применено новой средство - дымовая завеса.

Если это все, что они могут добавить к уже имеющимся железякам, то это просто песня. Не удивлюсь, если они распыляли не просто какой-то газ, а особого вида слезоточивую смесь. Во-первых, такого добра там хоть завались, поскольку наготовили его для разгона демонстраций, а во-вторых, они надеются, что так они собьют с курса ракеты, поскольку у них будут слезиться глаза. В общем, провал их рубежа по острову и вышкам, требует анализа профильных специалистов и думаю, что он уже проведен и для моста уже сделаны соответствующие коррективы.
anti-colorados
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02.07.2022 17:03
+24
Більше там "русскім духом" не пахне
Більше там "русскім духом" не смердить
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02.07.2022 16:47
+18
Ой, забирає Залужний лаври у верховного найвеличнішого! Невеличке уточнення: русскій дух не пахне, він смердить до нудоти!
Слава ЗСУ!
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02.07.2022 16:50
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прикро. а було весело
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02.07.2022 16:43 Відповісти
Допомогли каZZапсінам з жестом доброї волі
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02.07.2022 17:26 Відповісти
какое же дерьмовое у кацапом пво! самое смешное, что сейчас весь мир и потенциальные покупатели смотрят на это кацапское дерьмо, которое ничего не видит, не слышит и сбить не может
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02.07.2022 18:35 Відповісти
смачно
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02.07.2022 16:46 Відповісти
Більше там "русскім духом" не пахне
Більше там "русскім духом" не смердить
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02.07.2022 16:47 Відповісти
помилочка в інформації... даже на виставці спаленої кацапської техніки на Михайлівському майдані, з фашистських БТРів валив руSSкій дух... ну сморід від згорівших кацапів.
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02.07.2022 17:54 Відповісти
Ой, забирає Залужний лаври у верховного найвеличнішого! Невеличке уточнення: русскій дух не пахне, він смердить до нудоти!
Слава ЗСУ!
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02.07.2022 16:50 Відповісти
На Зміїному потренувались. Тепер давайте мости через Дніпро в Херсоні. Антонівський і залізничний. Звільнемо Херсон, звідти вже і до Кримського перешийку будемо доставати.
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02.07.2022 16:52 Відповісти
А по моему Залужному больше внимания надо уделять Луганщине и Донбасу.
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02.07.2022 16:54 Відповісти
Именно. Крайне противоречивая информация по Лисичанску.
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02.07.2022 16:57 Відповісти
Русня раскусила нашу тактику при обороне и методично ее ломает. А наши слишком нерешительны что бы что то менять.
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02.07.2022 17:00 Відповісти
...докажи Залужному и всему Генштабу личным примером, что они нерешительные
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02.07.2022 17:05 Відповісти
Зачем? Для этого есть оперативная обстановка.
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02.07.2022 17:08 Відповісти
А навіщо тоді взагалі рубріка "коменти" на цензор.нет? Тут здається всі - диванні експерти.
Чи тут є есперти - службовці Генштабу?
Якщо ні, то нєхєр на людей наїжджати!
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02.07.2022 17:23 Відповісти
Якщо підійти близько до Кримського перешийка, на відстань роботи реактивної арти, то можна перекрити кацапам логістику з Криму у напрямку Марік, Волноваха, тобто, підпитку донбаського угрупування орків з півдня.
Ще один перспективний напрямок - Ізюм. Якщо взяти хоча б під вогневий контроль ж/д вузол в Ізюмі, то перекривається підпитка цього ж угрупування з півночі.
Я з цих міркувань вихожу.
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02.07.2022 17:20 Відповісти
Відстань до Армянська від:

- Миколаєва - 157 км
- Найближчого краю нашого фронту на Херсонщині - 110 км
- Тобто на даний момент в нас немає достаніх засобів щоб безпроблемно утюжити перешийок. Теоретично дістає Точка У, але то фактично навшпиньки стати під фронт, з ризиком отримати "отвєтку", плюс очевидно ту Точку У тре мати. Хаймарси на даний момент так далеко не літають.
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02.07.2022 19:13 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
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02.07.2022 18:01 Відповісти
ото жесть доброй волі
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02.07.2022 16:53 Відповісти
Все. Кина не будет. Остров от кацапни прожарен. И оставлен на проветривание.
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02.07.2022 16:54 Відповісти
ПВО противника. Что это?

Как известно, на уходящей неделе ЗСУ закончили работы по демонтажу гарнизонов противника, временно находившихся на острове Змеиный и вышках Бойко. И подводя итоги этих важных мероприятий, можно сделать некоторые необычные выводы. В первую очередь, речь идет о том, что все эти места были просто таки напичканы оборудованием, которое было призвано контролировать обстановку на поверхности воды, под водой и в воздухе. Собственно говоря, целью захвата всех этих позиций и было обустройство таких себе наблюдательных пунктов. Теперь доподлинно неизвестно, как они там и что наблюдали, поскольку Украина не имеет подводного флота, практически нет надводного, а все эти позиции были уничтожены с воздуха.

Причем, в случае с островом, там все уничтожалось несколькими типами вооружений. Насколько можно понять, сначала прикинули ракетами, потом самолеты сбросили бомбы, скорее всего, прошлись Байрактарами и дополировали ствольной артиллерией. Несмотря на то, что там была эшелонированная ПВО, состоящая из комплексов ТОР, Стрела и Панцирь, прилетело буквально все до такой степени, что хоть остров и не мог встать раком, как убитые вышки, но остатки своей пехоты противнику пришлось увозить.

У этих мероприятий есть еще нечто общее. Начиная с уничтожения крейсера Москва, противник лихорадочно проводит работы по обнаружению и вывозу с мест, где было их передовое базирование, все, что может представлять какую-то тайну или секретное оборудование. Известно, что в районе затопления крейсера достаточно долго велись водолазные работы. Поскольку до сих пор, большая часть экипажа числится пропавшими без вести, то водолазов интересовали не трупы, а что-то другое.

То же самое было и с вышками Бойко. В прессу ушли сообщения о том, что спасатели пытались тушить загоревшийся газ и потому, там велись спасательные работы. Но почему-то ни у кого не возник вопрос о том, зачем им тушить этот газ? Восстанавливать работу там никто не собирается, поскольку они захватили работающие вышки, а подгонять туда новые - невозможно, поскольку их банально нет. Отремонтировать то, что разнесено - тоже нечем. А кроме того, в этом нет смысла, поскольку ЗСУ четко показали, что пока там будут болтаться лапотники, все будет уничтожаться и ответить на это нечем. А это значит, что оттуда снимали остатки оборудования, которым все было обвешено. По крайней мере, снимали все то, что не было разбито в момент ударов ракетами.

С островом поступили иначе просто потому, что там была другая обстановка. Крейсер принял свои два Нептуна, рванул и утонул. На том все и кончилось. Вышки поймали свои ракеты и на том их приключения тоже закончились, а вот остров находился под систематическим обстрелом несколько дней. Коллеги сожалели о том, что с острова таки выпустили живыми какое-то количество гарнизона. А мы полагаем, что это - хорошо. Можно представить, насколько это деморализованная публика и какие ужастики они там рассказывают, заклиная всех держаться оттуда как можно дальше.

Поэтому у нас есть большие сомнения в том, что там велся планомерный демонтаж оборудования. Они сидели по норам и ждали свой транспорт, а потом - броском смылись. Возможно, даже трупы не забрали, по крайней мере, это было бы в их стиле. Отсюда и фосфорная бомбардировка острова. Таким образом, они уничтожали все, что не удалось вывезти, как это было на вышках.

Отсюда следует вывод о том, что все их системы наблюдения и противодействия, в основном - ПВО, работают в тепличных условиях, а именно, когда им противостоит техника одного поколения и сравнимого технологического уровня. Как только противник выходит из этой теплички и начинает применять вооружения другого класса и с другими технологиями, вся эта массированная и эшелонированная красота начинает проваливаться.

Вспомним то, что устроили турки им в Сирии. Ведь кроме танков и другой техники, турецкие дроны целенаправлено выбивали комплексы ПВО. Причем, в какой-то момент они устроили натуральное сафари за комплексами Панцирь. Будучи пушечно-ракетной системой ближнего боя, Панцири как раз и создавались для целей, наподобие Байрактаров или для любой другой цели, которой удалось прорваться через оборону, состоящую из более дальнобойных комплексов, но именно тихоходный Байрактары и стали смертью для панцирей.

После того, как все это, но уже в каком-то комедийном ключе повторилось в Ливии, стало понятно, что тут дело не в криворукости операторов Панцирей, а в том, что либо идеология систем вооружений слишком разная, либо их разделяет технологическое поколение, делая один - бесполезным для борьбы, а другой - идеальным охотником и убийцей. Примерно та же самая картина происходит и в тех случаях, когда по защищенным ПВО районам Сирии удары наносят ВВС Израиля.

Они валят цели так, будто никакого ПВО там нет вовсе, но как только кто-то начинает стрелять на звук или еще как-то, к текущим целям сразу же добавляются засветившиеся ПВО и тут же уничтожаются в виде бонуса. Причем, в Сирии не просто стоят разрозненные комплексы, а налажена именно эшелонированная ПВО, с системами дальнего, среднего и ближнего радиуса действия. То есть, наличными силами, создан тот самый пузырь или зонтик, который считается непробиваемым для противника. Но израильтяне не просто успешно действуют внутри этого пузыря, но и рушат его с неотвратимостью парового катка.

В нашем случае, на острове было устроено нечто подобное. Если верить тому, что сами орки рассказывают о своих комплексах ПВО, системы дальнего радиуса у них стоят на западно берегу Крыма. Они обязаны покрывать остров своими дальними ракетами. На самом острове стояла ЗРК Тор, которую можно отнести к системам среднего радиуса и Стрела - ближнего радиуса и последний рубеж обеспечивал все тот же панцирь. То есть, на Зменином был классический вариант эшелонированной системы ПВО именно в исполнении орков и на их оборудовании. А ведь функции ПВО дальнего радиуса, выполнял еще и крейсер!

И вот получается, что вся эта красота была настроена на то, что ВВС ВСУ должны были лететь к целям и сбрасывать бомбы, тогда ПВО могла бы отработать. Но как только начали использоваться другие системы вооружений, то вся система и все ее эшелоны, провалились в хлам. Более того, был уничтожен крейсер, который должен был прикрывать свои силы вокруг, но он даже себя прикрыть не смог. Тоже самое случилось и с островом. Он должен был прикрывать оперативную зону вокруг острова, но не смог прикрыть даже собственный гарнизон. Кстати, самолетами наши тоже смогли отутюжить остров, но тогда, потеряли как минимум - о дну машину. Что говорит о том, что именно от таких угроз и работает защита. Как только полетели ракеты - все закончилось.

И вот вчера, жители Керчи наблюдали странные маневры вокруг крымского моста. Как им потом было объявлено, проводились учения по его защите. Не знаю, как у них там с аналитикой, но только слепой не мог заметить, что самая эшелонированная из система ПВО, дырявая и не выдерживает ракетных ударов, если это ракеты западных стран или наши новые. А ведь мост прикрыт по тому самому принципу, который не сработал в Сирии, Ливии, а потом и на острове Змеиный. У них просто нет никаких альтернатив и потому, они вынуждены юзать все тот же набор средств, который проваливался уже столько раз. И вот у моста было применено новой средство - дымовая завеса.

Если это все, что они могут добавить к уже имеющимся железякам, то это просто песня. Не удивлюсь, если они распыляли не просто какой-то газ, а особого вида слезоточивую смесь. Во-первых, такого добра там хоть завались, поскольку наготовили его для разгона демонстраций, а во-вторых, они надеются, что так они собьют с курса ракеты, поскольку у них будут слезиться глаза. В общем, провал их рубежа по острову и вышкам, требует анализа профильных специалистов и думаю, что он уже проведен и для моста уже сделаны соответствующие коррективы.
anti-colorados
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02.07.2022 17:03 Відповісти
Дякую за гарний коментар. А то як не про зелебобіків, то про навіщо дороги або про тупих 73%.
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02.07.2022 17:44 Відповісти
Слава ЗСУ, слава народу України. Незабаром сподіваємося орки в Криму будуть так само горіти.
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02.07.2022 17:03 Відповісти
дєркачь лікує
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02.07.2022 17:04 Відповісти
Kого лікує?
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02.07.2022 17:16 Відповісти
голову свою
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02.07.2022 17:30 Відповісти
Вяло. Мало текста, нет экспрессии, трагических междометий нет... Так ты нихера не заработаешь.
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02.07.2022 17:40 Відповісти
тебе нужно к психиатру обратиться. Палилалия - это тревожный признак начала развития более серьёзного расстройства.
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02.07.2022 17:52 Відповісти
Психиатр. Сейчас специализируюсь на постклинической коррекции поведения пациентов с глубоким расстройством личности, с серьезными искажениями мышления и поведения.
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02.07.2022 18:26 Відповісти
А то він тебе "тестує": встановлює чи ти "бредятину" пишеш за гроші чи по звичайному недоумству На те він і психіатр!
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02.07.2022 18:44 Відповісти
гм, шукаєш собі пару?
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02.07.2022 19:01 Відповісти
Ну те, що ти "несповна розуму" у військовій справі (зокрема - в організації ППО) - я тобі сьогодні вже довів Те що ти ідіотка в інших областях знань - довели інші Так що твої "діагнози" - людям "до сраки" Вони твою дурість бачать власними очима!
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02.07.2022 20:45 Відповісти
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02.07.2022 19:00 Відповісти
А як це стосується до звільнення Зміїного - теми обговорення? Чи коли "прищучили", то стараєшся "засрать тему" хоча-б чимось - щоб показать, що ти "в чомусь" тямиш? Це у прихології людського спілкування називається "підміна предмету спору" В побуті - "тупим з"їжджанням з теми" У кримінальному середовищі - "штовханням туфти" Це я тобі як професіонал кажу Я "судову психіатрію" колись вивчав
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02.07.2022 20:52 Відповісти
Лише 4й пункт цікавий. Я б перефразував: між короною і війною в Україні.
Думаю багато людей помітили, що вірус в Україні кудись зник, відколи розпочалась війна, і наразі завозиться лише з Європи переміщеними війною громадянами. Все це ********** до більшої довіри до конспіративних теорій.
Яка відповідь?
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02.07.2022 22:15 Відповісти
Зарегена виключно для какульки, нє?
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02.07.2022 17:51 Відповісти
в последних подоляцких наборах уже начали брать с психическими отклонениями. Подозреваю, для экономии вербуют на Миропольской 8.
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02.07.2022 17:56 Відповісти
на Миропольской всегда дешёвых ботов вербовали во все времена.
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02.07.2022 18:29 Відповісти
та да. Я вас таких перевидел уже достаточно. Самое страшное - это доступ пациентов к интернету прямо в клиниках.
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02.07.2022 18:44 Відповісти
Отрыжко, що у тебе втрачено там на сході?
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02.07.2022 18:07 Відповісти
Поспівчувай собі, бо нездатна зрозуміти стратегічну вагу Северодонецька та о. Зміїного. А взагалі, судячи з дати твоєї реєстрації, ти звичайна *******.
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02.07.2022 19:48 Відповісти
Я сьогодні ТОБІ вже "діагноз" поставив! У іншому місці Так що сиди і не пирхай!
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02.07.2022 18:41 Відповісти
Пускай бы рашисты сами тратили свои боеприпасы и топливо. У нас что на дамбасе нет работы для Байрактаров?
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02.07.2022 17:09 Відповісти
Немного даже жаль что рашня оттуда слиняла насовсе. Отличные мишени для тренировок были.
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02.07.2022 17:09 Відповісти
У орков сплошная экономия на экспрессах смерти ************* - крымнаш. А где благодарность в виде очередной "доброй воли" ?
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02.07.2022 17:13 Відповісти
нам треба шото протичовнове. якшо Сагайдачного до уваги не брать
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02.07.2022 17:16 Відповісти
у русні 7 човнів, мало Калібри несуть так іще й загрозу для імпорта зерна являють
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02.07.2022 17:18 Відповісти
В ЕКСПОРТІ зерна з України зацікавлено стільки держав, що варто для його забеспечення створити МІЖНАРОДНІ військово-морські сили ООН.
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02.07.2022 18:11 Відповісти
Не куда Сагайдачного брать, был с 15 не в строю, так еще и затоплен давно.
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02.07.2022 17:39 Відповісти
"Більше там "русскім духом" не пахне", - написав Залужний."
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02.07.2022 17:18 Відповісти
Лучше по Лисичанску давай. Нафиг этот пиар.
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02.07.2022 17:20 Відповісти
Ти знаєш - що таке піар? Тобі зрозуміла стратегічна вага Лисичанська та о. Зміїного? Чи аби посвекрушуствовати?
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02.07.2022 19:35 Відповісти
Есть точки погорячее!
А тут технику могли мы забрать, целой и невредимой и не переводить бк байрактаров на ерунду всякую.
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02.07.2022 17:26 Відповісти
була замінована. думаєш даром так стояла?
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02.07.2022 17:32 Відповісти
так і роблять. Якшо простий автомат нерідко мінують, то шо вже про Торгадо-Г казать
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02.07.2022 18:11 Відповісти
захерачили, что бы ее не сторожить расчетами в Дунайском биосферном заповеднике. И потом нахер нам кацапское Торнадо-Говнет, у нас б\к к нему уже давно нет, а ихнее псевдо-ПВО даже для изучения не нужно.
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02.07.2022 17:47 Відповісти
Ихнее псевдо ПВО у нас вполне себе не плохо работает
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02.07.2022 18:35 Відповісти
ну да. Точно так же, как в Сирии и Ливии.
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02.07.2022 18:46 Відповісти
Проти МіГів і Сухих воно працює.
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02.07.2022 19:42 Відповісти
ruskij duh , a nuka uletai ka , zgin
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02.07.2022 18:18 Відповісти
а навіщо Генштаб, у ОПі в фаворі Інститут вивчення війни братів Каганів. Щоденна інфа з песиміізмом щодо України, і ностальгією по "билим заслугам орків", агрохімія, коли літав із секретним візитом у США домовився з Політеко і Інститутом вивчення війни про представництво.
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02.07.2022 17:30 Відповісти
Адольф 1 себе теж вважав себе великим стратегом. Так і Адольф 11 сам керує, сам ставить цілі кожному роду військ, а потім коли телега почала скрипіти "я академієв не кончал". і хоче позиційної, на винищення населення, війни, бо ані видюжат,
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02.07.2022 18:07 Відповісти
На домою думку не потрібно було витрачати набої (кошти) на ліквідацію техніки, її потрібно було використовувати проти загарбників. Ну на крайняк можна було спалити каністрою бензини, а не використовувати для цих цілей ракети.
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02.07.2022 18:38 Відповісти
Так а хто ту каністру на острів занесе? то ж треба хоча б катер а на нього також каністру бензину треба
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02.07.2022 19:31 Відповісти
Богдана уже не достає до острова? Набагато дешевше нід ракета до пташки
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02.07.2022 22:23 Відповісти
Даже один снаряд Богданы жалко тратить на этот Змеиный, который уже не строит сейчас никакой погоды. Всю арту нужно направлять на подавление арты врага! Сейчас критично Луганское направление и Херсонское.
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02.07.2022 23:44 Відповісти
Ну может хоть теперь Байрактары отвелекутся от Юга и поработают немного на Донбассе и Слобожанщине.
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02.07.2022 21:20 Відповісти
Байрактар 💪
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02.07.2022 21:54 Відповісти
на байрактары ракеты МАМ-л МАМ С не хватает наверное в Украине. Он же не подходя издалека бьет по противнику.
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02.07.2022 21:55 Відповісти
Учитесь дятлы, как надо технику уничтожать, косоглазые рукожопые мокшане
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02.07.2022 22:12 Відповісти
а зря,треба було підождать харошу ціль.
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02.07.2022 22:21 Відповісти
Читаю коменти і не бачу серед них розуміння того що відбувається. На фоні всіх своїх провалів Залужний вирішив таким чином продемонструвати здатність генштабу планувати геніальні операції?????? З самого початку можна було задіяти одну САУ Піон, підготувати десяток - два замаскованих позицій і довбати москалів на острові до несхочу. Відстань до острова дозволяє. А геніальність показуйте на Луганщині. В перші тижні війни поки генштаб не включив свою геніальність і чухав ріпу, а обороною фактично керували, самоорганізувавшись, комбати і тероборонівські гетьмани, москалів пердолили набагато ефективніше ніж під геніальним керівництвом. Куди і чому прибрали генерала Марченко, кому він муляв крім оленевода?
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03.07.2022 23:07 Відповісти
 
 